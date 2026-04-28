Εορτολόγιο: Σπάνια ονόματα, μοναδικές γιορτές, ποιοι γιορτάζουν σήμερα;

Τρίτη 28 Απριλίου σήμερα και σύμφωνα με το εορτολόγιο της Ορθόδοξης Εκκλησίας, τη γιορτή τους έχουν όσοι φέρουν τα ονόματα Μάγνος, Μαγνής και Μάγνα.

Την ίδια ημέρα τιμάται η μνήμη των Αγίων Εννέα Μαρτύρων εν Κυζίκω. Πρόκειται για τους Θεόγνι, Ρούφο, Αντίπατρο, Θεόστιχο, Αρτεμά, Μάγνο, Θεόδουλο, Θαυμάσιο και Φιλήμονα, οι οποίοι κατάγονταν από διαφορετικές περιοχές.

Οι εννέα μάρτυρες συνελήφθησαν στην Κύζικο κατά την περίοδο των διωγμών κατά των χριστιανών. Όταν οδηγήθηκαν ενώπιον του τοπικού άρχοντα, αρνήθηκαν να απαρνηθούν την πίστη τους, επιδεικνύοντας αποφασιστικότητα και θάρρος.

Αρχικά φυλακίστηκαν και υπέστησαν στερήσεις, παραμένοντας χωρίς τροφή και νερό, ενώ, σύμφωνα με την παράδοση, συνέχισαν να προσεύχονται και να ενισχύουν ο ένας τον άλλον. Παρά τις πιέσεις, επέμειναν στην πίστη τους, δηλώνοντας ότι προτιμούν να υποστούν μαρτύριο παρά να αρνηθούν τις πεποιθήσεις τους.

Τελικά, με εντολή του άρχοντα, καταδικάστηκαν σε θάνατο και αποκεφαλίστηκαν.

