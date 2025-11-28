Εορτολόγιο: Σπάνια ονόματα που γιορτάζουν σήμερα
Σπάνια ονόματα, μοναδικές γιορτές: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα;
Σήμερα, Πέμπτη 28 Νοεμβρίου, το εορτολόγιο της Ορθόδοξης Εκκλησίας τιμά τη μνήμη του Ιερομάρτυρος Ειρηνάρχου.
Το όνομα που έχει σήμερα την ονομαστική του εορτή είναι:
-
Ειρήναρχος
Άγιος Ειρήναρχος
Μάρτυρας της χριστιανικής εκκλησίας, η μνήμη του οποίου τιμάται στις 28 Νοεμβρίου. Την ημέρα αυτή γιορτάζουν όσοι φέρουν το όνομα Ειρήναρχος.
Ο Ειρήναρχος μαζί με επτά γυναίκες μαρτύρησε στη Σεβάστεια (σημερινό Σιβάς Τουρκίας) κατά τους διωγμούς του Διοκλητιανού (284-305).
