Εορτολόγιο: Τα πιο δημοφιλή ονόματα που γιορτάζουν αυτήν την ημέρα!

Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου και σύμφωνα με το εορτολόγιο τιμάται η μνήμη της Αγίας Βαρβάρας, με όσες φέρουν το όνομα να γιορτάζουν.

Ειδικότερα σήμερα, έχουν γιορτή οι:

Βαρβάρα, Ρούλα, Ρίτσα, Βαρβάρω, Βαρβαρούλα, Βαρβαρίτσα

Σεραφείμ, Σεραφειμία, Σεραφείμα, Σεραφίνα, Σεραφειμή, Σεραφειμούλα, Σεραφειμίτσα (*)

* Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

Η Αγία Βαρβάρα

Η Αγία Βαρβάρα, που έζησε στα τέλη του 3ου και τις αρχές του 4ου αιώνα στην Ηλιούπολη της Συρίας, ήταν κόρη του πλούσιου ειδωλολάτρη Διοσκούρου. Από μικρή ηλικία έμεινε ορφανή από μητέρα και ο πατέρας της, θέλοντας να την προστατεύσει, την κρατούσε απομονωμένη σε έναν πύργο. Παρατηρώντας όμως τον φυσικό κόσμο από το παράθυρό της, άρχισε να αμφισβητεί την ειδωλολατρία και να αναζητά τον δημιουργό της ζωής, γεγονός που την οδήγησε τελικά στη χριστιανική πίστη.

Η ομορφιά της έκανε πολλούς να ζητήσουν το χέρι της, όμως εκείνη αρνήθηκε, προκαλώντας την οργή του πατέρα της. Όταν της επιτράπηκε να βγαίνει από τον πύργο, γνώρισε χριστιανές γυναίκες και βαπτίστηκε κρυφά. Κατά την απουσία του Διοσκούρου, κατασκευάστηκε για εκείνη ένα λουτρό και η Βαρβάρα ζήτησε να ανοίξουν τρία παράθυρα αντί για δύο, σε συμβολισμό της Αγίας Τριάδας. Η πράξη αυτή εξόργισε τον πατέρα της, ο οποίος, μαθαίνοντας την αιτία της αλλαγής, την αναζήτησε. Εκείνη κρύφτηκε σε μια σπηλιά, όμως ένας βοσκός την πρόδωσε.

Η Αγία παραδόθηκε στον έπαρχο Μαρκιανό και υπέστη σκληρά βασανιστήρια, ενώ σύμφωνα με την παράδοση οι πληγές της επουλώνονταν θαυματουργικά κάθε νύχτα. Τελικά καταδικάστηκε σε αποκεφαλισμό, τον οποίο εκτέλεσε ο ίδιος ο πατέρας της. Στην επιστροφή του, ο Διόσκουρος χτυπήθηκε από κεραυνό και έχασε τη ζωή του, γεγονός που θεωρήθηκε θεία δίκη. Το σώμα της Αγίας Βαρβάρας ενταφιάστηκε με τιμές από τον χριστιανό Βαλεντίνο.

