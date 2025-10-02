Εορτολόγιο – Ξεχωριστές εκπλήξεις: Σπάνια ονόματα που γιορτάζουν σήμερα

02 Οκτ. 2025 8:03
Pelop News

Σήμερα Πέμπτη 2/10/2025  και σύμφωνα με το εορτολόγιο γιορτάζουν όσοι φέρουν το όνομα: Κυπριανός, Κυπριανή, Ιουστίνη, Ιούστα, Γιούστα, Ιουστίνα, Γιουστίνα, Γιουστίνη.

Άγιοι Κυπριανός και Ιουστίνα

Μάρτυρες της χριστιανικής εκκλησίας, που έζησαν τον 3ο αιώνα. Η μνήμη τους τιμάται στις 2 Οκτωβρίου. Την ημέρα αυτή γιορτάζουν όσοι φέρουν το όνομα Κυπριανός και Ιουστίνα (Ιουστίνη).

Σύμφωνα με το SanSimera ο Κυπριανός καταγόταν από πλούσια ειδωλολατρική οικογένεια της Καρχηδόνας (σημερινό Καρτάζ Τυνησίας). Σε νεαρή ηλικία ερωτεύτηκε μία χριστιανή παρθένο, ονόματι Ιούστα.

Η νεαρή κοπέλα δεν ανταποκρινόταν στον έρωτά του και αυτός ήταν ένας από τους λόγους, που ο Θάσκιος, όπως ήταν το ειδωλολατρικό του όνομα, έγινε χριστιανός.

Αφού μοίρασε όλη του την περιουσία στους φτωχούς, αποσύρθηκε και μελέτησε κατά μόνας την Αγία Γραφή και τους εκκλησιαστικούς πατέρες.

Η εκλογή του ως επισκόπου Καρχηδόνας προκάλεσε την αντίδραση μερίδας κληρικών, που υποστήριξαν ότι κακώς εξελέγη, επειδή ήταν νεόφυτος στη χριστιανική πίστη.

Ο Κυπριανός αναδείχθηκε σ’ έναν από τους σπουδαιότερους εκκλησιαστικούς συγγραφείς της αρχαίας εκκλησίας και πολέμησε με το έργο και τη δράση του τις αιρέσεις της εποχής του. Κατά τη διάρκεια της ποιμαντικής του δράσης χειροτόνησε ως διακόνισσα την Ιούστα, η οποία είχε μετονομασθεί σε Ιουστίνα.

Ο ιερομάρτυς Κυπριανός και η παρθενομάρτυς Ιουστίνα μαρτύρησαν με αποκεφαλισμό κατά τη διάρκεια των διωγμών του ρωμαίου αυτοκράτορα Δέκιου (249-251).

Ο Κυπριανός υπήρξε ο πρώτος Αφρικανός επίσκοπος που μαρτύρησε για την πίστη του.
