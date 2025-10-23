Εορτολόγιο – Ξεχωριστές εκπλήξεις: Σπάνια ονόματα που γιορτάζουν σήμερα

Εορτολόγιο – Σπάνια ονόματα, μοναδικές γιορτές: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα;

Εορτολόγιο - Ξεχωριστές εκπλήξεις: Σπάνια ονόματα που γιορτάζουν σήμερα
23 Οκτ. 2025 7:35
Pelop News

Σήμερα Πέμπτη 23/10/2025 και  σύμφωνα με το εορτολόγιο τιμάται η μνήμη του Ιακώβου Αποστόλου του αδελφοθέου.

Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι τα εξής: Ιάκωβος, Ιακωβίνα, Ζακελίνα.

Άγιος Ιάκωβος ο Αδελφόθεος

Ηγετική προσωπικότητα της πρώτης χριστιανικής εκκλησίας στα Ιεροσόλυμα. Λέγεται «αδελφόθεος», επειδή ήταν γιος του Ιωσήφ από γάμο του που είχε προηγηθεί της μνηστείας του με τη Θεοτόκο Μαρία.

Εκτός από σήμερα η μνήμη του τιμάται επίσης και την Κυριακή μετά την Χριστού Γέννησιν.

Ο Ιάκωβος δεν ακολούθησε τον Χριστό κατά τη διάρκεια του δημόσιου βίου του. Μετά την Ανάσταση, όταν ο Κύριος εμφανίστηκε ενώπιόν του, πίστεψε και ανέλαβε υπεύθυνες δραστηριότητες στην πρώτη Εκκλησία. Υπήρξε ο πρώτος επίσκοπος των Ιεροσολύμων κι έλαβε μέρος στην Αποστολική Σύνοδο των Ιεροσολύμων (49 μ.Χ.). Παρέμεινε πάντοτε στενά συνδεδεμένος με τις ιουδαιοχριστιανικές κοινότητες και περιβαλλόταν με ιδιαίτερη τιμή από τους Ιουδαίους. Ο Ιώσηπος του αποδίδει τον χαρακτηρισμό του «Δικαίου» και αναφέρει ότι ο Ιάκωβος μαρτύρησε δια λιθοβολισμού το 62 μ.Χ.

Ο Ιάκωβος θεωρείται ο συγγραφέας της πρώτης Θείας Λειτουργίας, την οποία αργότερα, λόγω της μεγάλης της διάρκειας, έκαναν συντομότερη πρώτα ο Μέγας Βασίλειος κι ύστερα ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Στον Ιάκωβο ανήκει και η πρώτη από τις επτά καθολικές επιστολές της Καινής Διαθήκης.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
10:42 Που θα δείτε τις σημερινές μάχες του Παναθηναϊκού, της ΑΕΚ και του ΠΑΟΚ
10:37 Η απάντηση της ΕΛΑΣ σε Γεωργιάδη και «Ευαγγελισμό» για τον θάνατο 16χρονης στο Γκάζι
10:34 Γαλλία: Έγινε αναπαράσταση της ληστείας, όλα έγιναν σε 3 λεπτά και 38 δευτερόλεπτα
10:30 Αντιδιαβρωτικά έργα σε Συχαινά-Γηροκομειό-Δυτ. Αχαΐα: Τον επόμενο μήνα ξεκινάει η θωράκιση
10:28 Πάτρα: Καταγγελία για βανδαλισμό των γραφείων της Νίκης
10:20 Αναμενόμενη ήττα για τις γυναίκες της ΝΕΠ από τον Αλιμο
10:17 Αλιμος: Διασωληνωμένος 15χρονος στη ΜΕΘ, κατέρρευσε σε γυμναστήριο
10:13 Τι υποστηρίζει η μητέρα του «εγκεφάλου» για παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ
10:09 Οι σημερινές προβλέψεις για όλα τα ζώδια
10:03 Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ – Πιτσιλής: Μέχρι τέλος 2025 θα ολοκληρωθούν οι έλεγχοι στα ΚΥΔ
9:50 Κινηματογραφική Λέσχη Πάτρας: Η «Maria» στις 27 και 28/10
9:48 Γκάζι -Θάνατος 16χρονης: Τι αναφέρουν «Ευαγγελισμός» και 1η ΥΠΕ
9:43 Ωρα Πατρών: «Πρόταση απαλλαγής των δημοτικών τελών οικιών των φοιτητών ή μείωσης κατά 50%»
9:38 Απαγόρευση κυκλοφορίας φορτηγών από την Παρασκευή ενόψει 28ης Οκτωβρίου
9:38 ΟΠΕΚΕΠΕ: Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία οι 34 συλληφθέντες για το κύκλωμα επιδοτήσεων, ζημιά άνω των 19 εκ. ευρώ στην ΕΕ
9:31 Πάτρα: Το Σάββατο η Τελετή Απονομής Βραβείων του Διαγωνισμού Ταινιών Μικρού Μήκους Δυτικής Ελλάδας 2025
9:25 Πάτρα: Την Παρασκευή η παρουσία του βιβλίου του «Η ΚΑΓΚΕΛΩ» του Δημήτρη Μανιάτη
9:19 Αίγιο: Φεστιβάλ Χορωδιακές Συναναστροφές VIII «Οδός Χορωδών»
9:10 Κινητοποιήσεις για δημόσια υγεία και Οδοντωτό σήμερα στα Καλάβρυτα
9:09 Ιστορική συνάντηση Πάπα και βασιλιά Καρόλου στη Ρώμη
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 23/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ