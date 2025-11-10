Εορτολόγιο – Ξεχωριστές εκπλήξεις: Σπάνια ονόματα που γιορτάζουν σήμερα

Ποια ονόματα γιορτάζουν σήμερα Δευτέρα 10 Νοεμβρίου

10 Νοέ. 2025 7:17
Τη Δευτέρα 10 Νοεμβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν όσοι φέρουν τα ονόματα:
Αρσένιος, Αρσένης, Αρσενία, Αρσίνα, Αρσινόη, Εραστός, Εράστη, Εραστή, Ηρωδίων, Ροδίων, Ηρωδιάς, Ηρωδιάδα, Ρόδιος, Ροδής, Ρόδος, Ηρωδιανός, Ροδιά, Ροδούλα, Ροδίτα, Ρόζα, Ροζαλία, Ροζίτα, Ροζίνα, Ροζάνα, Σωσίπατρος, Σώπατρος, Σωπάτρα, Σωπατρία, Πάτρα, Πατρούλα, Πατρίτσα, Μίλος, Μίλης, Μίλων, Ορέστης, Ορεστιάς, Ορεστία, Ορεστιάδα, Ωρίων, Ωρίωνας, Ωριώνης, Ωριώνη.

Η μνήμη του Οσίου Αρσενίου του Καππαδόκη

Η Εκκλησία τιμά σήμερα τη μνήμη του Οσίου Αρσενίου του Καππαδόκη, ο οποίος γεννήθηκε περίπου το 1840 στα Φάρασα της Καππαδοκίας. Από μικρή ηλικία έμεινε ορφανός και μεγάλωσε υπό τη φροντίδα της θείας του. Από νεαρή ηλικία έδειξε κλίση στη μοναχική ζωή και στις σπουδές, τις οποίες ολοκλήρωσε στη Νίγδη και στη Σμύρνη.

Σε ηλικία περίπου 26 ετών εκάρη μοναχός στην Ιερά Μονή Φλαβιανών του Τιμίου Προδρόμου και έλαβε το όνομα Αρσένιος. Αργότερα, ο Μητροπολίτης Παΐσιος Β’ τον χειροτόνησε διάκονο και τον απέστειλε στα Φάρασα για να διδάξει τα παιδιά της περιοχής, συχνά υπό δύσκολες συνθήκες λόγω των περιορισμών της εποχής.

Σε ηλικία 30 ετών χειροτονήθηκε πρεσβύτερος με τον τίτλο του αρχιμανδρίτη, αναλαμβάνοντας πνευματικό έργο με αφοσίωση και ταπεινότητα. Η φήμη του ως θεραπευτή και πνευματικού καθοδηγητή εξαπλώθηκε σε όλη την Καππαδοκία. Με τη χάρη του Θεού, σύμφωνα με την παράδοση, θεράπευε ασθενείς και ενίσχυε τους πιστούς ανεξαρτήτως θρησκεύματος, δείχνοντας έμπρακτα αγάπη και συμπόνια προς όλους.

Πλήθος θαυμάτων αποδίδονται στη μεσιτεία του, ενώ ο Όσιος Αρσένιος παρέμεινε σύμβολο πίστης, ταπεινότητας και αφοσίωσης στην υπηρεσία του ανθρώπου και του Θεού.
