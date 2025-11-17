Εορτολόγιο – Ξεχωριστές εκπλήξεις: Σπάνια ονόματα που γιορτάζουν σήμερα

Εορτολόγιο: Γιορτάζει σήμερα κάποιος με σπάνιο όνομα; Μάθετε εδώ!

Εορτολόγιο - Ξεχωριστές εκπλήξεις: Σπάνια ονόματα που γιορτάζουν σήμερα
17 Νοέ. 2025 7:47
Pelop News

Σήμερα Δευτέρα 17/11/2025 σήμερα και σύμφωνα με το εορτολόγιο γιορτάζουν όσοι φέρουν το όνομα: Γεννάδιος, Γενάδιος.

Άγιοι Γεννάδιος και Μάξιμος Πατριάρχες Κωνσταντινούπολης

Άξιοι κατά πάντα και οι δύο ποιμενάρχες της Εκκλησίας!

Ο Γεννάδιος Α’, διαδέχτηκε το έτος 458 μ.Χ. τον Πατριάρχη Κωνσταντινούπολης Ανατόλιο. Προηγούμενα ήταν πρεσβύτερος στην ίδια Εκκλησία. Ο Πατριάρχης αυτός, εργάστηκε καρποφόρα για την επιστροφή πολλών αιρετικών στην Ορθοδοξία. Μεταξύ αυτών, επέστρεψε μέσω του Γενναδίου και ο ασπαζόμενος τις πλάνες των Ναβατιανών Μαρκιανός, τον όποιο και έκανε οικονόμο της Μεγάλης Εκκλησίας. Επίσης ο Γεννάδιος Α’, έπεισε τον αυτοκράτορα Λέοντα τον Θράκα, να εξορίσει τον αιρετικό Πέτρο τον Κναφέα, όταν αυτός άρπαξε το θρόνο της Αντιόχειας από τον ορθόδοξο Πατριάρχη Μαρτύριο. Άλλα επί Γενναδίου ο αυτοκράτορας Λέων ο Μακέλλης, νομοθέτησε τον αγιασμό της Κυριακής. Ο Γεννάδιος κανένα δεν χειροτονούσε Ιερέα, αν αυτός δεν γνώριζε καλά την ερμηνεία των Ψαλμών. Επίσης συγκάλεσε Σύνοδο στην Κωνσταντινούπολη, όπου εκδόθηκε εγκύκλιος «κατὰ τῆς χρηματολογίας πρὸς χειροτονίαν». Μετά από αυτή την ευσυνείδητη και ιεροπρεπή πολιτεία, ο Γεννάδιος Α’ πέθανε το 471 μ.Χ.

Τώρα ως προς τον Πατριάρχη Μάξιμο, δεν είναι επαρκώς καθορισμένο ποιος από τους Πατριάρχες Κωνσταντινούπολης, που φέρουν το όνομα αυτό είναι ο Άγιος. Κατά πάσα πιθανότητα όμως, πρόκειται για τον Μάξιμο Γ’ (1476 – 1482 μ.Χ.). Αυτός καταγόταν από την Πελοπόννησο και εργάστηκε με πολλούς τρόπους για τη βελτίωση των ηθών. Ο ίδιος μάλιστα, ακούραστα κάθε Κυριακή δίδασκε στο λαό τον θείο λόγο.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
13:04 Γηροκομείο της φρίκης στην Κυψέλη: Ελλείψεις ακόμη και σε σαπούνια και πάνες – Εργαζόμενοι μιλούν για εγκατάλειψη
13:00 Υδρογονάνθρακες στο Ιόνιο: Γραφειοκρατία, ΣτΕ και τοπικές αντιδράσεις – Οι «εξετάσεις» της Πολιτείας
12:59 Πάτρα: «Έπνιξε» κάδο με γυαλιά και μπάζα στα Βραχνέικα και πλήρωσε το τίμημα – Πρόστιμο σε επαγγελματία από τον Δήμο ΦΩΤΟ
12:52 ΝΟΠ :Με πυρετό έπαιξε ο Σέρβος
12:51 Αγρίνιο: Σύλληψη άνδρα με καταδικαστική απόφαση για διακεκριμένη κλοπή
12:49 Κομισιόν: Σταθερή ανάπτυξη 2,1% για την Ελλάδα το 2025 – Στο χαμηλότερο επίπεδο από το 2009 η ανεργία
12:45 Πάτρα: Τέσσερις συλλήψεις σε λίγες ώρες για ναρκωτικά και οπλοκατοχή
12:42 «Ένα λουλούδι για τη μνήμη»: Πλήθος στο Πολυτεχνείο 52 χρόνια μετά – Αυστηρά μέτρα στο κέντρο της Αθήνας
12:38 Νέα εποχή για το Πολεμικό Ναυτικό – Η Ελλάδα αποκτά 4η φρεγάτα Belharra με βαλλιστικούς πυραύλους
12:29 Θεσσαλονίκη: 80χρονος ανατίναξε το σπίτι του γιου του – «Ήταν περιουσία που φτιάξαμε με ιδρώτα»
12:26 Πάτρα: 15χρονος οδηγούσε κλεμμένο αυτοκίνητο – 13χρονος συνοδηγός, σύλληψη και για τη μητέρα
12:21 Αγρίνιο: 17χρονη λιποθύμησε από αλκοόλ – Συνελήφθη καταστηματάρχης
12:16 Νέο κύμα κακοκαιρίας «χτυπά» τη Δυτική Ελλάδα – 48 ώρες με βροχές και καταιγίδες, έκτακτο δελτίο από την ΕΜΥ
12:07 Δήμας: Σε 20 ημέρες παραδίδεται η Πατρών–Πύργου – Παρών στα εγκαίνια ο Μητσοτάκης ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ
12:00 Δυο ενστάσεις και προσωρινό μπλόκο στην ανακατασκευή του κολυμβητηρίου της Αγυιάς
12:00 Πάτρα: Ακόμα περιμένουν το… τοιχίο αντιστήριξης στο Γηροκομειό – «Φυλακισμένοι» στα σπίτια τους
12:00 Πάτρα: Σε κρίσιμη καμπή η υπόθεση των 12 συμβασιούχων της ΔΕΥΑΠ
11:53 Ιστορική η «τεσσάρα» που δέχθηκε η Παναχαϊκή
11:50 «Το μυστικό της ευτυχίας»: Μια βραδιά για γονείς και παιδιά από τη «Διέξοδο» Αιγίου
11:45 Επίδομα θέρμανσης: Σπεύδουν χιλιάδες νοικοκυριά – Τα λάθη που “καίνε” την αίτηση
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 17/11/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ