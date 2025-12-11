Εορτολόγιο – Ξεχωριστές εκπλήξεις: Σπάνια ονόματα που γιορτάζουν σήμερα

Εορτολόγιο – Σπάνια ονόματα, μοναδικές γιορτές: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα;

Εορτολόγιο - Ξεχωριστές εκπλήξεις: Σπάνια ονόματα που γιορτάζουν σήμερα
11 Δεκ. 2025 7:59
Pelop News

Σήμερα Πέμπτη 11/12/2025 και σύμφωνα με το εορτολόγιο, δεν γιορτάζει κάποιο όνομα. Ωστόσο, τιμώνται οι μάρτυρες Αειθαλάς και Ακεψεής.

Μάρτυρες Αειθαλάς και Ακεψεής

Οι Αειθαλάς και Ακεψεής ήταν Πέρσες μάρτυρες και άγιοι της Ορθόδοξης Εκκλησίας.

Και οι δύο κατάγονταν από την πόλη Άρβηλα, τη σημερινή πρωτεύουσα του Ιρακινού Κουρδιστάν.

Ο Αειθαλάς ήταν αρχικώς ιερέας των ειδώλων, που μεταστράφηκε και ασπάσθηκε τον Χριστιανισμό, ενώ ο Ακεψεής ήταν διάκονος.

Αποκεφαλίστηκαν σε άγνωστη χρονικά περίοδο διωγμού των Χριστιανών, επειδή ομολόγησαν την πίστη τους στον Χριστό.

