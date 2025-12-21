Εορτολόγιο – Ξεχωριστές εκπλήξεις: Σπάνια ονόματα που γιορτάζουν σήμερα

21 Δεκ. 2025 10:00
Σήμερα, Κυριακή 21 Δεκεμβρίου 2025, σύμφωνα με το εορτολόγιο της Ορθόδοξης Εκκλησίας, γιορτάζουν όσοι φέρουν τα ονόματα:

Θεμιστοκλής, Θέμης, Θεμιστοκλεία, Θεμίστω, Θέμις, Θέμιδα, Ιουλία, Ιουλιανή, Ιουλίτσα, Γιουλία, Γιούλα, Γιουλίτσα, Τζούλια, Γιούλη, Ιούλιος, Ιακώβ, Ιάκωβος, Γιακουμής, Ιωσήφ, Σήφης, Ιωσηφίνα, Ζοζεφίνα, Τζέσικα, Τζέσσικα.

Η Εκκλησία τιμά τη μνήμη του Αγίου Θεμιστοκλή και της Αγίας Ιουλιανής. Παράλληλα, η σημερινή ημέρα είναι η Κυριακή προ της Χριστού Γεννήσεως, κατά την οποία μνημονεύονται οι πρόγονοι του Ιησού Χριστού.

Άγιος Θεμιστοκλής

Ο Άγιος Θεμιστοκλής καταγόταν από τα Μύρα της Λυκίας και έζησε τον 3ο αιώνα μ.Χ., επί αυτοκράτορα Δεκίου. Βοσκός στο επάγγελμα, συνελήφθη κατά τη διάρκεια διωγμών κατά των χριστιανών, όταν αρνήθηκε να αποκαλύψει την κρυψώνα ενός διωκόμενου χριστιανού, του Αγίου Διοσκουρίδη. Ομολόγησε με θάρρος την πίστη του στον Χριστό και υπέστη σκληρά βασανιστήρια, παραδίδοντας το πνεύμα του το 251 μ.Χ.

Αγία Ιουλιανή

Η Αγία Ιουλιανή, νεαρή γυναίκα από την Αντιόχεια, προερχόταν από ειδωλολατρική οικογένεια. Αρνήθηκε να παντρευτεί τον ειδωλολάτρη αξιωματούχο Ελεύσιο, αποκαλύπτοντας ότι είχε ασπαστεί κρυφά τον Χριστιανισμό. Καταγγέλθηκε, φυλακίστηκε και υπέστη φρικτά βασανιστήρια: μαστιγώσεις, εγκαύματα με πυρακτωμένο σίδηρο και τελικά αποκεφαλισμό. Παρέμεινε αταλάντευτη στην πίστη της μέχρι το τέλος.

