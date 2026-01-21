Εορτολόγιο – Ξεχωριστές εκπλήξεις: Σπάνια ονόματα που γιορτάζουν σήμερα

Σήμερα Τετάρτη 21/01/2026, και σύμφωνα με το εορτολόγιο τιμάται η μνήμη των Μαξίμου Ομολογητού, Αγίας Αγνής, Αγίου Ευγενίου εκ Τραπεζούντας, Αγίου Νεοφύτου του Μάρτυρος και Αγίου Πατρόκλου.

Γιορτάζουν τα ονόματα: Αγνή, Αγνούλα Ευγένιος, Ευγένης (γιορτάζει και σε άλλες ημερομηνίες) Μάξιμος, Μάξιμη, Μάξιμα (γιορτάζει και σε άλλες ημερομηνίες) Νεόφυτος, Νεοφυτία, Νεοφύτη Πάτροκλος, Πατρόκλειος, Πατροκλέας, Πατροκλής, Πατρόκλεια, Πατροκλά, Πάτρα, Πατρούλα.

