Εορτολόγιο – Ξεχωριστές εκπλήξεις: Σπάνια ονόματα που γιορτάζουν σήμερα

Δευτέρα 2 Φεβρουαρίου σήμερα και, σύμφωνα με το εορτολόγιο, τιμώνται όσοι και όσες φέρουν τα ονόματα Υπαπαντή, Μαρουλία, Μαρούλα και Ρούλα.

Η ημέρα είναι αφιερωμένη στη μεγάλη δεσποτική εορτή της Υπαπαντής του Κυρίου, ένα από τα σημαντικά γεγονότα της χριστιανικής παράδοσης που συνδέεται άμεσα με τη γέννηση του Ιησού Χριστού.

Υπαπαντή του Κυρίου

Η Υπαπαντή περιγράφεται στο Κατά Λουκάν Ευαγγέλιο (Β΄, 22-35) και τοποθετείται σαράντα ημέρες μετά τη Γέννηση του Χριστού. Σύμφωνα με τον Μωσαϊκό νόμο, η Παρθένος Μαρία, μετά την ολοκλήρωση του καθαρισμού από τον τοκετό, μετέβη μαζί με τον Ιωσήφ στον Ναό της Ιερουσαλήμ για την αφιέρωση του πρωτότοκου τέκνου στον Θεό.

Κατά την παράδοση, το Θείο Βρέφος δέχθηκε στην αγκαλιά του ο υπερήλικας Συμεών, ο οποίος αναγνώρισε στο πρόσωπο του Ιησού τον Μεσσία. Το γεγονός αυτό θεωρείται από την Εκκλησία επιβεβαίωση ότι ο Χριστός δεν ήρθε να καταργήσει τον Μωσαϊκό νόμο, αλλά να τον ολοκληρώσει.

Ιδιαίτερη σημασία είχε η Υπαπαντή και κατά τα βυζαντινά χρόνια. Στην Κωνσταντινούπολη, κατά την ολονυκτία της εορτής, οι αυτοκράτορες συνήθιζαν να παρευρίσκονται στον Ναό των Βλαχερνών. Το έθιμο αυτό διατηρήθηκε μέχρι και τα τελευταία χρόνια της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, υπογραμμίζοντας τον θρησκευτικό και συμβολικό χαρακτήρα της ημέρας.

