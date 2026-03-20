Εορτολόγιο – Ξεχωριστές εκπλήξεις: Σπάνια ονόματα που γιορτάζουν σήμερα

Η εκκλησία μας τιμά σήμερα, Παρασκευή 20 Μαρτίου, τη μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Κλαυδίου του Τριβούνου, της συζύγου του Ιλαρίας και των παιδιών τους, Ιάσονα και Μαύρου.

Σύμφωνα με το ορθόδοξο εορτολόγιο, τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα και δέχονται τις καθιερωμένες ευχές είναι:

Κλαύδιος, Κλαυδία (Κλώντια, Κλόντια, Κλό)

Ροδιανός, Ροδινός, Ροδίνης, Ρόδης

Ροδιανή, Ροδιάνα, Ροδή, Ροδία

Ο βίος και το μαρτύριο των Αγίων

Ο Κλαύδιος κατείχε το αξίωμα του Τριβούνου επί αυτοκρατορίας Νουμεριανού (283 – 284 μ.Χ.). Η μεταστροφή του στον Χριστιανισμό συνέβη όταν, ως αξιωματικός, επιφορτίστηκε με την τιμωρία των Αγίων Χρυσάνθου και Δαρείας. Εντυπωσιασμένος από την καρτερικότητα και τη θεία προστασία που απολάμβανε το ζεύγος των Αγίων, ο Κλαύδιος πίστεψε και βαπτίστηκε μαζί με ολόκληρη την οικογένειά του και τους στρατιώτες της φρουράς του.

Η ομολογία της πίστης του οδήγησε σε σκληρά αντίποινα από τις ρωμαϊκές αρχές. Ο Κλαύδιος βρήκε μαρτυρικό θάνατο στη θάλασσα, όπου τον έριξαν δεμένο με ογκόλιθο, ενώ οι γιοί του και οι στρατιώτες του αποκεφαλίστηκαν. Η σύζυγός του, Ιλαρία, η οποία φρόντισε για την ταφή των λειψάνων τους, παρέδωσε το πνεύμα της κατά τη διάρκεια προσευχής στον τάφο των παιδιών της, λίγο πριν τη σύλληψή της από τους στρατιώτες του επάρχου.

