Εορτολόγιο – Ξεχωριστές εκπλήξεις: Σπάνια ονόματα που γιορτάζουν σήμερα

Η Σύναξη του Αρχαγγέλου Γαβριήλ τιμάται σήμερα, 26 Μαρτίου. Πρόκειται για μια από τις σημαντικότερες μορφές της χριστιανικής παράδοσης, καθώς ο Αρχάγγελος Γαβριήλ αποτελεί τον βασικό κομιστή των θείων μηνυμάτων, με κορυφαία στιγμή την ανακοίνωση του Ευαγγελισμού στην Παναγία.

Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

Σύμφωνα με το επίσημο εορτολόγιο, την ονομαστική τους εορτή έχουν σήμερα όσοι φέρουν τα εξής ονόματα:

Πούλιος

Σύλας, Σύλλας, Σύλος

Σύλα, Σύλια, Σύλη

Η σημασία της Σύναξης του Αρχαγγέλου Γαβριήλ

Ο Αρχάγγελος Γαβριήλ κατέχει κεντρική θέση στο θείο σχέδιο, όντας ένας από τους επτά Αρχαγγέλους που αναφέρονται στη Βίβλο. Η παρουσία του διατρέχει τόσο την Παλαιά όσο και την Καινή Διαθήκη, όπου εμφανίζεται ως ο διαμεσολαβητής του Θεού προς την ανθρωπότητα. Η σημερινή εορτή αποτελεί μια ευκαιρία για τους πιστούς να τιμήσουν τον ρόλο των επουράνιων δυνάμεων και να αναλογιστούν τη σημασία της θείας αποκάλυψης.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



