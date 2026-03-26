Εορτολόγιο – Ξεχωριστές εκπλήξεις: Σπάνια ονόματα που γιορτάζουν σήμερα

Τι εορτάζει σήμερα η Εκκλησία μας. Ποιοι γιορτάζουν.

Εορτολόγιο - Ξεχωριστές εκπλήξεις: Σπάνια ονόματα που γιορτάζουν σήμερα
26 Μαρ. 2026 7:40
Η Σύναξη του Αρχαγγέλου Γαβριήλ τιμάται σήμερα, 26 Μαρτίου. Πρόκειται για μια από τις σημαντικότερες μορφές της χριστιανικής παράδοσης, καθώς ο Αρχάγγελος Γαβριήλ αποτελεί τον βασικό κομιστή των θείων μηνυμάτων, με κορυφαία στιγμή την ανακοίνωση του Ευαγγελισμού στην Παναγία.

Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

Σύμφωνα με το επίσημο εορτολόγιο, την ονομαστική τους εορτή έχουν σήμερα όσοι φέρουν τα εξής ονόματα:

  • Πούλιος

  • Σύλας, Σύλλας, Σύλος

  • Σύλα, Σύλια, Σύλη

Η σημασία της Σύναξης του Αρχαγγέλου Γαβριήλ

Ο Αρχάγγελος Γαβριήλ κατέχει κεντρική θέση στο θείο σχέδιο, όντας ένας από τους επτά Αρχαγγέλους που αναφέρονται στη Βίβλο. Η παρουσία του διατρέχει τόσο την Παλαιά όσο και την Καινή Διαθήκη, όπου εμφανίζεται ως ο διαμεσολαβητής του Θεού προς την ανθρωπότητα. Η σημερινή εορτή αποτελεί μια ευκαιρία για τους πιστούς να τιμήσουν τον ρόλο των επουράνιων δυνάμεων και να αναλογιστούν τη σημασία της θείας αποκάλυψης.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
11:16 Δυτική Αχαΐα: Ξεκινούν παρεμβάσεις στο δημοτικό οδικό δίκτυο με έργο 122.000 ευρώ
11:14 ΠΑΣΟΚ: Έκανε σποτ για το συνέδριό του το σαρδάμ Τασούλα με το «1981»
11:11 Αμπελόκηποι: Αστυνομικός τραυματίστηκε σε επέμβαση για ακούσια νοσηλεία 35χρονου
11:09 Θύελλα: «Απευθύνουμε κάλεσμα στους φιλάθλους να δώσουν δυναμικό παρών»
11:02 Γαύδος: Πήγαν για την παρέλαση της 25ης Μαρτίου και εγκλωβίστηκαν στο νησί
11:00 Πάτρα: Στο προαύλιο με το στιλέτο -Στον ανακριτή σήμερα 16χρονος για συμπλοκή
10:56 Πάτρα: Σύλληψη άνδρα που επιτέθηκε με μαγκούρα σε συμπολίτη του
10:52 Νεκρός ο διοικητής των Φρουρών της επανάστασης;
10:50 Παράταση αιτήσεων για Πρότυπα, Πειραματικά και Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία
10:44 Πάτρα: Το Πασχαλινό ωράριο των καταστημάτων
10:43 Έκτακτη σύσκεψη για τον οδοντωτό, ο Κυρανάκης κάλεσε Περιφέρεια και δήμους
10:38 Τσίγκας για επιχορήγηση ΝΕΠ: «Ορατός ο κίνδυνος διακοπής δραστηριοτήτων»
10:33 Τραμπ: «Το Ιράν θέλει πολύ να κάνει συμφωνία, αλλά φοβούνται οτι θα τους σκοτώσουν»
10:32 SOS από τους Δήμους της Δυτικής Ελλάδας για το ενεργειακό κόστος
10:25 Ελληνας εφοπλιστής χορηγός των Νιού Γιόρκ Νικς
10:18 Που θα δείτε τις μάχες της Πολωνίας και τις Ιταλίας για τα playoffs του Παγκοσμίου Κυπέλλου
10:17 Συλλήψεις σε Πάτρα και Αίγιο για ναρκωτικά, ανάμεσά τους και μια ανήλικη
10:10 Οι σημερινές προβλέψεις για όλα τα ζώδια
10:09 Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας: «Πρεσβευτής» για την ισότητα – Ολοκληρώθηκε η εκπαίδευση του “Gender Flagship”
10:00 Πάτρα: Ξεκινά το οικιστικό πρόγραμμα του ΥΠΕΘΑ στον Ρηγανόκαμπο – Εκκαθάριση για 750 κατοικίες
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
