Εορτολόγιο – Ξεχωριστές εκπλήξεις: Σπάνια ονόματα που γιορτάζουν σήμερα

Σήμερα, Τρίτη της Διακαινησίμου (Τρίτη του Πάσχα), η Εκκλησία τιμά τη μνήμη των Αγίων Ραφαήλ, Νικολάου και Ειρήνης, των Νεοφανών Μαρτύρων της Λέσβου. Πρόκειται για μια από τις σημαντικότερες γιορτές της περιόδου, η οποία συνοδεύεται από μια μακρά λίστα ονομάτων που έχουν σήμερα την ονομαστική τους εορτή.

Ποιοι γιορτάζουν σήμερα Σύμφωνα με το εορτολόγιο, την τιμητική τους έχουν οι:

Ραφαήλ, Ραφαέλα, Ραφαήλα

Νικόλαος, Νικόλας, Νίκος, Νικολέτα

Ειρήνη, Ρένα, Ρηνιώ

Σάββας, Σαββούλα

Θωμαΐς, Θωμαή

Αρίσταρχος

Λαμπροτρίτη

Οι Άγιοι Ραφαήλ, Νικόλαος και Ειρήνη παρέμεναν άγνωστοι για αιώνες, μέχρι το 1959, όταν η σκαπάνη στη Θερμή της Λέσβου έφερε στο φως τα λείψανά τους, μετά από σειρά οραμάτων που αναφέρθηκαν από πιστούς.

Ο Άγιος Ραφαήλ, με καταγωγή από την Ιθάκη, υπήρξε αξιωματικός του βυζαντινού στρατού πριν ασπαστεί τον μοναχισμό. Μετά την πτώση της Κωνσταντινούπολης, κατέφυγε στη Λέσβο, όπου έγινε ηγούμενος στη μονή των Καρυών. Μαζί του βρισκόταν ο υποτακτικός του, Άγιος Νικόλαος.

Το 1463, κατά τη διάρκεια επιδρομής των Οθωμανών στο μοναστήρι, οι Άγιοι υποβλήθηκαν σε φρικτά βασανιστήρια. Ο Άγιος Ραφαήλ μαρτύρησε διά σφαγής, ενώ ο Άγιος Νικόλαος υπέκυψε μετά από βασανισμούς. Μαζί τους θανατώθηκε με αποτρόπαιο τρόπο η μόλις 12 ετών Ειρήνη, κόρη του προεστού της περιοχής, η οποία τοποθετήθηκε μέσα σε πιθάρι και κάηκε ζωντανή μπροστά στα μάτια των γονέων της.

Η μνήμη τους εορτάζεται παραδοσιακά την Τρίτη της Διακαινησίμου, ημέρα που συμπίπτει με την ημερομηνία του μαρτυρίου τους το έτος 1463.

