Επαναπατρίστηκαν στην Ελλάδα 26 αρχαία αντικείμενα από τις ΗΠΑ – Ανάμεσά τους άγαλμα του Ασκληπιού

Στην Ελλάδα επέστρεψαν 26 αρχαία αντικείμενα που είχαν κατασχεθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες, στο πλαίσιο ερευνών για παράνομη διακίνηση πολιτιστικών αγαθών. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε μέσω συνεργασίας της ICE – HSI με την CBP, το FBI και το Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Όπως δήλωσε ο αναπληρωτής διευθυντής της ICE, Τσαρλς Γουόλ, η υπηρεσία είναι «ιδιαίτερα υπερήφανη» για τον επαναπατρισμό των αρχαιοτήτων, οι οποίες είχαν λεηλατηθεί παράνομα από την Ελλάδα.

Ανάμεσα στα ευρήματα άγαλμα του Ασκληπιού και σπάνια νομίσματα

Τα αντικείμενα περιλαμβάνουν 25 αρχαία νομίσματα από την ελληνική, ρωμαϊκή και βυζαντινή περίοδο, καθώς και έναν εντυπωσιακό μαρμάρινο κορμό του Ασκληπιός, θεού της ιατρικής, βάρους περίπου 500 λιβρών και χρονολόγησης στον 1ο ή 2ο αιώνα μ.Χ.

Ξεχωρίζουν επίσης:

ICE HSI and its partners repatriated 26 ancient artifacts to the Hellenic Republic of Greece during a ceremony at the Embassy of Greece in Washington, D.C. April 23. This marble torso of Asclepius, ancient Greek god of medicine and healing from the 1st or 2nd century, which… pic.twitter.com/v4Wneno9wf — U.S. Immigration and Customs Enforcement (@ICEgov) May 2, 2026

Χρυσό νόμισμα της Λαμψάκου (370 π.Χ.), με απεικόνιση του Ηρακλής και του Πήγασος , το οποίο διακινήθηκε παράνομα μέσω Ευρώπης πριν καταλήξει σε οίκο δημοπρασιών στις ΗΠΑ.

και του , το οποίο διακινήθηκε παράνομα μέσω Ευρώπης πριν καταλήξει σε οίκο δημοπρασιών στις ΗΠΑ. Χάλκινο νόμισμα της Μακεδονίας (4ος αιώνας π.Χ.), με την Περσεφόνη και την Ύδρα .

και την . Αργυρό δίδραχμο της Ρόδος (304 π.Χ.), με τον Ήλιος στην εμπρόσθια όψη.

Μακροχρόνια συνεργασία για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς

Η επιστροφή των αρχαιοτήτων εντάσσεται σε μια ευρύτερη συνεργασία μεταξύ Ελλάδας και ΗΠΑ για την καταπολέμηση της αρχαιοκαπηλίας. Από το 2007, η HSI έχει επαναπατρίσει περισσότερα από 200 αντικείμενα στην Ελλάδα, ενώ καθοριστικό ρόλο διαδραματίζει η διμερής συμφωνία πολιτιστικής ιδιοκτησίας που τέθηκε σε ισχύ το 2011.

Παράλληλα, το πρόγραμμα CPAA συμβάλλει ενεργά στον εντοπισμό και την επιστροφή κλεμμένων έργων τέχνης, έχοντας επαναπατρίσει πάνω από 25.000 αντικείμενα σε περισσότερες από 40 χώρες.

Συνεχίζεται η μάχη κατά της αρχαιοκαπηλίας

Η υπόθεση αναδεικνύει τη διεθνή διάσταση της παράνομης διακίνησης αρχαιοτήτων και την ανάγκη στενής συνεργασίας μεταξύ κρατών και διωκτικών αρχών.

Η επιστροφή των 26 αντικειμένων αποτελεί ένα ακόμη σημαντικό βήμα για τη διαφύλαξη της πολιτιστικής κληρονομιάς της Ελλάδας, αλλά και για την ενίσχυση των μηχανισμών που στοχεύουν στον εντοπισμό και την ανάκτηση πολύτιμων ιστορικών θησαυρών.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



