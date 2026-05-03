Επαναπατρίστηκαν στην Ελλάδα 26 αρχαία αντικείμενα από τις ΗΠΑ – Ανάμεσά τους άγαλμα του Ασκληπιού

Σημαντική επιτυχία για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς αποτελεί η επιστροφή 26 αρχαιοτήτων στην Ελλάδα, έπειτα από συντονισμένες έρευνες αμερικανικών αρχών.

Επαναπατρίστηκαν στην Ελλάδα 26 αρχαία αντικείμενα από τις ΗΠΑ – Ανάμεσά τους άγαλμα του Ασκληπιού
03 Μάι. 2026 9:28
Pelop News

Στην Ελλάδα επέστρεψαν 26 αρχαία αντικείμενα που είχαν κατασχεθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες, στο πλαίσιο ερευνών για παράνομη διακίνηση πολιτιστικών αγαθών. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε μέσω συνεργασίας της ICE – HSI με την CBP, το FBI και το Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Όπως δήλωσε ο αναπληρωτής διευθυντής της ICE, Τσαρλς Γουόλ, η υπηρεσία είναι «ιδιαίτερα υπερήφανη» για τον επαναπατρισμό των αρχαιοτήτων, οι οποίες είχαν λεηλατηθεί παράνομα από την Ελλάδα.

Ανάμεσα στα ευρήματα άγαλμα του Ασκληπιού και σπάνια νομίσματα

Τα αντικείμενα περιλαμβάνουν 25 αρχαία νομίσματα από την ελληνική, ρωμαϊκή και βυζαντινή περίοδο, καθώς και έναν εντυπωσιακό μαρμάρινο κορμό του Ασκληπιός, θεού της ιατρικής, βάρους περίπου 500 λιβρών και χρονολόγησης στον 1ο ή 2ο αιώνα μ.Χ.

Ξεχωρίζουν επίσης:

  • Χρυσό νόμισμα της Λαμψάκου (370 π.Χ.), με απεικόνιση του Ηρακλής και του Πήγασος, το οποίο διακινήθηκε παράνομα μέσω Ευρώπης πριν καταλήξει σε οίκο δημοπρασιών στις ΗΠΑ.
  • Χάλκινο νόμισμα της Μακεδονίας (4ος αιώνας π.Χ.), με την Περσεφόνη και την Ύδρα.
  • Αργυρό δίδραχμο της Ρόδος (304 π.Χ.), με τον Ήλιος στην εμπρόσθια όψη.

Μακροχρόνια συνεργασία για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς

Η επιστροφή των αρχαιοτήτων εντάσσεται σε μια ευρύτερη συνεργασία μεταξύ Ελλάδας και ΗΠΑ για την καταπολέμηση της αρχαιοκαπηλίας. Από το 2007, η HSI έχει επαναπατρίσει περισσότερα από 200 αντικείμενα στην Ελλάδα, ενώ καθοριστικό ρόλο διαδραματίζει η διμερής συμφωνία πολιτιστικής ιδιοκτησίας που τέθηκε σε ισχύ το 2011.

Παράλληλα, το πρόγραμμα CPAA συμβάλλει ενεργά στον εντοπισμό και την επιστροφή κλεμμένων έργων τέχνης, έχοντας επαναπατρίσει πάνω από 25.000 αντικείμενα σε περισσότερες από 40 χώρες.

Συνεχίζεται η μάχη κατά της αρχαιοκαπηλίας

Η υπόθεση αναδεικνύει τη διεθνή διάσταση της παράνομης διακίνησης αρχαιοτήτων και την ανάγκη στενής συνεργασίας μεταξύ κρατών και διωκτικών αρχών.

Η επιστροφή των 26 αντικειμένων αποτελεί ένα ακόμη σημαντικό βήμα για τη διαφύλαξη της πολιτιστικής κληρονομιάς της Ελλάδας, αλλά και για την ενίσχυση των μηχανισμών που στοχεύουν στον εντοπισμό και την ανάκτηση πολύτιμων ιστορικών θησαυρών.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
10:52 Καιρός: Καλοκαίρι ακραίων αντιθέσεων προ των πυλών – Τα μοντέλα «βλέπουν» ισχυρό El Niño και θερμοκρασίες πάνω από τα κανονικά
10:38 Ολυμπιακός: Πέθανε ο θρυλικός εκφωνητής, Στάθης Γαβάκης
10:29 Καλάβρυτα: Ρεπορτάζ με χριστουγεννιάτικο σκούφο μέσα στο χιόνι ο Νίκος Γιαπρακάς
10:25 Μητσοτάκης: Τέλος στα ψιλά γράμματα και σε παράτυπες πρακτικές για τα δάνεια μέχρι 100.000 ευρώ
10:05 Πάτρα: Πρασινίζει ο τόπος – Οι απορίες για το «βίαιο» κλάδεμα στην πλατεία Ολγας έχουν απάντηση
9:56 Χανιά: Οικογένεια μετατράπηκε σε σπείρα «ελεγκτών του ΔΕΔΔΗΕ και λογιστών» – Οι 6 απάτες
9:38 Που θα δείτε τα μεγάλα ντέρμπι ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός-ΑΕΚ
9:28 Επαναπατρίστηκαν στην Ελλάδα 26 αρχαία αντικείμενα από τις ΗΠΑ – Ανάμεσά τους άγαλμα του Ασκληπιού
9:24 Πάτρα: Υπό έλεγχο η φωτιά στην παλιά Pirelli – Παραμένει σε επιφυλακή η Πυροσβεστική
9:22 Τραμπ: Κλιμακώνει την πίεση στη Γερμανία με νέες απειλές για αποχώρηση στρατευμάτων
9:14 Καιρός: «Χειμωνιάτικο» σκηνικό σήμερα με χιόνια και θυελλώδεις ανέμους – Από Δευτέρα βελτίωση
23:59 Μαρία Μενούνος: Συγκινεί για τη μητέρα της, τέσσερα χρόνια μετά τον θάνατό της
23:40 Υποκλοπές: Νέα πολιτική φωτιά για Τζαβέλλα μετά την αποκάλυψη της απόρρητης κατάθεσης
23:20 Γιατί οι γάτες τρομάζουν με τα αγγούρια και γιατί αυτό το «αστείο» δεν είναι καθόλου αθώο
23:00 Διπολική διαταραχή τύπου 2: Νέα μελέτη συνδέει τη νόσο με αυξημένο κίνδυνο πρόωρου θανάτου
22:40 Χεζμπολάχ κατά LBCI για το viral βίντεο τύπου Angry Birds: «Προσβλητικό και χυδαίο»
22:20 Γαστρεντερίτιδα: Δεν είναι μόνο οι φρυγανιές – Πώς τρώμε σωστά μετά την ίωση
22:00 Ανάλυση Reuters: Τραμπ–Ιράν – Πόλεμος χωρίς καθαρή έξοδο και με το πολιτικό κόστος να μεγαλώνει
21:48 Το χιόνι του Μαΐου δεν είναι παραξενιά του καιρού αλλά προειδοποίηση
21:44 Δημοσκόπηση Marc: Ανάκαμψη για τη ΝΔ, αλλά η ακρίβεια παραμένει η μεγάλη πληγή για την κυβέρνηση
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 2/05/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ