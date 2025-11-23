«Eπανάσταση» από τους αγρότες: από 30 Νοεμβρίου έως 5 Δεκεμβρίου κλείνουν δρόμους, λιμάνια, τελωνεία!

Με εντυπωσιακά μεγάλη συμμετοχή διεξήχθη η σύσκεψη αγροτών στη Νίκαια της Λάρισας, όπου η Πανελλαδική Επιτροπή Μπλόκων συγκάλεσε αγρότες από κάθε γωνιά της χώρας, με στόχο τον κοινό σχεδιασμό και τον συντονισμό των επικείμενων κινητοποιήσεων.

Στη σύσκεψη αποφάσισαν να βγάλουν τρακτέρ στις εθνικές οδούς από τις 30 Νοεμβρίου έως και τις 5 Δεκεμβρίου. Το πότε θα οργανωθούν σε κάθε περιοχή θα αποφασιστεί κατά τόπους.

Έτσι όπως έγινε γνωστό από τις 30 Νοεμβρίου οι αγρότες θα στήσουν τα πρώτα μπλόκα που θα επεκταθούν μέχρι τις 5 Δεκέμβρη σε όλα τα σημεία που αποφάσισαν οι σύλλογοι κατά τη σύσκεψη στη Νίκαια της Λάρισας. Παράλληλα θα προχωρήσουν στο κλείσιμο λιμανιών και τελωνείων.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι αγρότες αποφάσισαν να στήσουν μπλόκο στη Νίκαια Λάρισας, ενώ δεν αποκλείεται και οι αγρότες από την Καρδίτσα να οργανώσουν μπλόκο στον Ε65. Επιπλέον, θεωρούν δεδομένο ότι την ερχόμενη Δευτέρα θα στηθούν μπλόκα στα διόδια Μαλγάρων.

Η προσέλευση ήταν μαζική με την αίθουσα να γεμίζει, με δεκάδες να παρακολουθούν όρθιοι, ενώ πολλοί ακόμη παρέμειναν εκτός κτηρίου, ακούγοντας τις τοποθετήσεις από τη μεγαφωνική εγκατάσταση που είχε στηθεί.

Ο πρόεδρος της ΕΘΕΑΣ, Παύλος Σατολιάς, επισήμανε ότι η Πολιτεία πρέπει να ασχοληθεί κυρίως με τα δομικά προβλήματα του πρωτογενούς τομέα, ώστε οι παραγωγοί να μπορούν να παραμένουν στα χωράφια και στους στάβλους, αναπτύσσοντας έναν βιώσιμο και βιολογικό τομέα, που θα λειτουργεί ως ατμομηχανή της ελληνικής οικονομίας.

Το κλίμα των αγροτών ήταν ιδιαίτερα τεταμένο, με ξεκάθαρη διάθεση για μετωπική σύγκρουση με την κυβέρνηση, καθώς ζητούν ουσιαστικές λύσεις σε μια σειρά από ζητήματα. Στο επίκεντρο των αιτημάτων βρίσκονται η μείωση του κόστους παραγωγής, οι δίκαιες και έγκαιρες καταβολές αποζημιώσεων και ενισχύσεων, η ενίσχυση του κτηνοτροφικού τομέα που δοκιμάζεται από την ευλογιά, καθώς και μια σειρά πρόσθετων διεκδικήσεων που, όπως υποστηρίζουν, αφορούν την επιβίωση του πρωτογενούς τομέα.

Ο πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων νομού Λάρισας, Ρίζος Μαρούδας, μιλώντας στο onlarissa.gr, περιέγραψε το στίγμα των φετινών κινητοποιήσεων, επισημαίνοντας ότι διαμορφώνεται ένα πλαίσιο ενότητας, αλλά και σαφώς πιο δυναμικών ενεργειών σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια.

Όπως χαρακτηριστικά είπε, οι δράσεις που εξετάζονται θα είναι «περισσότερο σκληρές» και «ποικιλόμορφες», με προτάσεις που περιλαμβάνουν από ενιαίο πανθεσσαλικό μπλόκο στον κόμβο της Νίκαιας στην Εθνική Οδό, μέχρι το ενδεχόμενο κλεισίματος τελωνείων, λιμανιών και αεροδρομίων.

