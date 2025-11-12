Επαγγελματική Κατάρτιση: Κλειδί για τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό των Επιχειρήσεων

Ετήσιο Συνέδριο του Ελληνικού Συνδέσμου Κέντρων  Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΕΛΣΕΚΕΚ)

Επαγγελματική Κατάρτιση: Κλειδί για τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό των Επιχειρήσεων
12 Νοέ. 2025 22:35
Pelop News

O Ελληνικός Σύνδεσμος Κέντρων  Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΕΛΣΕΚΕΚ) διοργανώνει το Ετήσιο Συνέδριο Επαγγελματικής Κατάρτισης 2025, με κεντρικό θέμα «Επαγγελματική Κατάρτιση – Κλειδί για τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό των Επιχειρήσεων».

Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στις 20 και 21 Νοεμβρίου 2025 στο ξενοδοχείο Divani Caravel, στην Αθήνα, σημείο διεξαγωγής κορυφαίων συνεδρίων και φιλοδοξεί να προκαλέσει έναν ανοικτό, πολυσυμμετοχικό διάλογο για τον ρόλο της επαγγελματικής κατάρτισης στη νέα ψηφιακή εποχή, όπου οι δεξιότητες, η καινοτομία και η συνεργασία αποτελούν θεμέλια της εθνικής ανάπτυξης.

Το συνέδριο εστιάζει στον τρόπο με τον οποίο η εκπαίδευση ενηλίκων και η επαγγελματική κατάρτιση μπορούν να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και να συμβάλουν ουσιαστικά στον ψηφιακό μετασχηματισμό της οικονομίας.

Με τη συμμετοχή εκπροσώπων της Πολιτείας, των επιχειρήσεων, των πανεπιστημίων και των Κέντρων Διά Βίου Μάθησης, θα παρουσιαστούν:

  • Έρευνες για τις δεξιότητες των εργαζομένων και τον ψηφιακό μετασχηματισμό των επιχειρήσεων (MARC, Data Consultants)
  • Καλές πρακτικές επιχειρήσεων και φορέων εκπαίδευσης
  • Νέες τάσεις στην πιστοποίηση, την τεχνητή νοημοσύνη και τα σύγχρονα εργαλεία μάθησης
  • Προτάσεις για τη διαμόρφωση ενός ενιαίου στρατηγικού πλαισίου ανάπτυξης ψηφιακών δεξιοτήτων στην Ελλάδα

Ο ΕΛΣΕΚΕΚ, με το ετήσιο αυτό συνέδριο, επιδιώκει να αναδείξει τη σημασία της συνεχιζόμενης κατάρτισης ως μοχλό κοινωνικής συνοχής και επιχειρηματικής ανάπτυξης, προωθώντας τη σύνδεση εκπαίδευσης – αγοράς εργασίας και τη δημιουργία ενός ευέλικτου, βιώσιμου πλαισίου δεξιοτήτων για το ανθρώπινο δυναμικό της χώρας.

Η διοργάνωση του 2025 θα συγκεντρώσει σημαντικούς ομιλητές, ειδικούς και εκπροσώπους θεσμικών φορέων, αναδεικνύοντας τις προκλήσεις και ευκαιρίες της ψηφιακής εποχής για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση.

Περισσότερα στον επίσημο ιστότοπο του ΕΛΣΕΚΕΚ: elsekek.com

