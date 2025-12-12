Επεισοδιακό ραντεβού στο «First Dates»: Ο λογαριασμός προκάλεσε έντονη αντιπαράθεση και… αποχώρηση ΒΙΝΤΕΟ

Το δείπνο της Άντας και του Κωνσταντίνου στο «First Dates» κατέληξε σε έντονο καβγά, όταν ο λογαριασμός έφτασε στο τραπέζι. Οι δύο παίκτες αντάλλαξαν αιχμηρές ατάκες, με την Άντα να αποχωρεί εκνευρισμένη.

12 Δεκ. 2025 11:35
Pelop News

Το ραντεβού της Άντας και του Κωνσταντίνου στο «First Dates» εξελίχθηκε σε επεισοδιακό φινάλε, καθώς η συζήτηση για το ποιος θα πληρώσει τον λογαριασμό άναψε τα αίματα. Το επεισόδιο προβλήθηκε το βράδυ της Πέμπτης (11/12) στο Star.

Αφού οι δύο παίκτες ολοκλήρωσαν το δείπνο τους, ο σερβιτόρος ρώτησε ποιος από τους δύο θα αναλάβει τον λογαριασμό. Η Άντα απευθύνθηκε στον Κωνσταντίνο με τη φράση «για πες εσύ, ποιος θα πληρώσει;», για να λάβει την απάντηση: «εσύ δεν μου είπες ότι θα πληρώσεις το τραπέζι; Είσαι διπρόσωπη».

Παρότι η Άντα πλήρωσε τελικά τον λογαριασμό, δεν έκρυψε τον εκνευρισμό της και αποχώρησε έντονα φορτισμένη: «Αφού δέχεσαι από την κοπέλα να πληρώσει, θα πληρώσω. Η κοπέλα στις μέρες μας είναι ο άντρας στη σχέση».


Ο Κωνσταντίνος, από την πλευρά του, απάντησε: «Δεν φοράς παντελόνια».

Ακολούθησε ο διάλογος που προκάλεσε αντιδράσεις στα social media:

Άντα: Θες να πληρώσει η γυναίκα στο πρώτο ραντεβού;

Κωνσταντίνος: Εσύ δεν το είπες ότι θα πληρώσεις;

Άντα: Φυσικά, θα στο πληρώσω εγώ.

Κωνσταντίνος: Άρα είσαι διπρόσωπη, έχεις δύο κατευθύνσεις.

Άντα: Αφού δέχεσαι από την κοπέλα να πληρώσει, θα πληρώσει η κοπέλα· η κοπέλα στις μέρες μας είναι ο άντρας στη σχέση. Έλα αγόρι μου, γεια σου.

Κωνσταντίνος: Δεν το νομίζω, δεν φοράς παντελόνια.

