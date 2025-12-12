Επεισοδιακό ραντεβού στο «First Dates»: Ο λογαριασμός προκάλεσε έντονη αντιπαράθεση και… αποχώρηση ΒΙΝΤΕΟ
Το δείπνο της Άντας και του Κωνσταντίνου στο «First Dates» κατέληξε σε έντονο καβγά, όταν ο λογαριασμός έφτασε στο τραπέζι. Οι δύο παίκτες αντάλλαξαν αιχμηρές ατάκες, με την Άντα να αποχωρεί εκνευρισμένη.
Το ραντεβού της Άντας και του Κωνσταντίνου στο «First Dates» εξελίχθηκε σε επεισοδιακό φινάλε, καθώς η συζήτηση για το ποιος θα πληρώσει τον λογαριασμό άναψε τα αίματα. Το επεισόδιο προβλήθηκε το βράδυ της Πέμπτης (11/12) στο Star.
Αφού οι δύο παίκτες ολοκλήρωσαν το δείπνο τους, ο σερβιτόρος ρώτησε ποιος από τους δύο θα αναλάβει τον λογαριασμό. Η Άντα απευθύνθηκε στον Κωνσταντίνο με τη φράση «για πες εσύ, ποιος θα πληρώσει;», για να λάβει την απάντηση: «εσύ δεν μου είπες ότι θα πληρώσεις το τραπέζι; Είσαι διπρόσωπη».
Παρότι η Άντα πλήρωσε τελικά τον λογαριασμό, δεν έκρυψε τον εκνευρισμό της και αποχώρησε έντονα φορτισμένη: «Αφού δέχεσαι από την κοπέλα να πληρώσει, θα πληρώσω. Η κοπέλα στις μέρες μας είναι ο άντρας στη σχέση».
Ο Κωνσταντίνος, από την πλευρά του, απάντησε: «Δεν φοράς παντελόνια».
Ακολούθησε ο διάλογος που προκάλεσε αντιδράσεις στα social media:
Άντα: Θες να πληρώσει η γυναίκα στο πρώτο ραντεβού;
Κωνσταντίνος: Εσύ δεν το είπες ότι θα πληρώσεις;
Άντα: Φυσικά, θα στο πληρώσω εγώ.
Κωνσταντίνος: Άρα είσαι διπρόσωπη, έχεις δύο κατευθύνσεις.
Άντα: Αφού δέχεσαι από την κοπέλα να πληρώσει, θα πληρώσει η κοπέλα· η κοπέλα στις μέρες μας είναι ο άντρας στη σχέση. Έλα αγόρι μου, γεια σου.
Κωνσταντίνος: Δεν το νομίζω, δεν φοράς παντελόνια.
