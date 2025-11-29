Επέλαση από την Ολυμπιάδα-«Καθάρισε» με τρίποντο τον Νηρέα

Συνεχίζει τις πολύ καλές εμφανίσεις η ομάδα βόλεϊ της Ολυμπιάδας η οποία επικράτησε εντός έδρας με 3-0 (25-20, 25-22, 25-21) σετ τον Νηρέα, για την 7η αγωνιστική της Α2 Εθνικής και πήρε τρεις πολυτίμους βαθμούς που την διατηρούν ψηλά στη βαθμολογίας.

Η Πατρινή ομάδα σημείωσέ την 6η φετινή νίκη και με το τρίποντο παραμένει στην 2η θέση του βαθμολογικού πίνακα μαζί με τον Παμβοχαικό.

Στα του αγώνα, οι πορτοκαλί ήταν καλύτεροι σε σερβίς, υποδοχή και επίθεση και δυσκολευτήκαν μόνο στο δεύτερο σετ, όπου ο Νηρέας είχε πάρει αρχικά το προβάδισμα, αλλά η Ολυμπιάδα με ανατροπή το κατέκτησε και έκανε το 2-0.

Στο τρίτο σετ παρέμενε η ίδια εικόνα και η ομάδα του Δαρείου πανηγύρισε τη νίκη με 3-0 σετ.

ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ (Δαρείος): Ρουμελιώτης, Φερτάκης, Παναγιωτάρας, Μπρουκς. Αδαμόπουλος, Βεζύρης, λίμπερο ο Πετρίδης (Κάβουρας, Γιαννόπουλος, Γεωργιόπουλος).

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



