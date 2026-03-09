Επενδυτές στρέφονται στην Πάτρα–Στο στόχαστρο παλιό ξενοδοχείο για Airbnb

Ολοένα και πληθαίνουν οι περιπτώσεις επιχειρηματιών που ενδιαφέρονται να επενδύσουν στην Πάτρα στον τομέα του τουρισμού, με στόχο να εξασφαλίσουν θέση ενόψει της ανοδικής πορείας που αναμένεται να καταγράψει η περιοχή τα επόμενα χρόνια.

Στο πλαίσιο αυτό, σύμφωνα με πληροφορίες της «Π», πρόσφατα Πατρινός επιχειρηματίας ενδιαφέρθηκε να μισθώσει ένα διώροφο ακίνητο που βρίσκεται στο κέντρο της πόλης και στο παρελθόν λειτουργούσε ως ξενοδοχείο.

Πρόκειται για κτίριο που βρίσκεται στην «καρδιά» της Πάτρας, κοντά στον πεζόδρομο της Ρήγα Φεραίου και μέσα στον αστικό ιστό, σε μικρή απόσταση από καταστήματα εστίασης και εμπορικά καταστήματα.

Βεβαίως, το κτίριο δεν βρίσκεται σε καλή κατάσταση και χρειάζεται ολική ανακαίνιση για να γίνει ένα σύγχρονο κτίριο.

Ο ενδιαφερόμενος κατέθεσε πρόσφατα προσφορά στον ιδιοκτήτη για τη μίσθωση του ακινήτου, με πρόθεση να το μετατρέψει σε κατοικίες βραχυχρόνιας μίσθωσης τύπου Airbnb. Ωστόσο, δεν επετεύχθη συμφωνία λόγω διαφοράς στο οικονομικό σκέλος.

Μάλιστα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο Πατρινός επιχειρηματίας αναμένεται να επανέλθει το επόμενο διάστημα, καθώς πρόκειται για ακίνητο που διαθέτει σημαντικά πλεονεκτήματα και θεωρείται θέμα χρόνου να εκδηλωθεί ενδιαφέρον και από άλλους επιχειρηματίες.

