Επενδυτής για την ΕΒΟ: Διεθνής διαγωνισμός για το ιστορικό εργοστάσιο – Τα ΕΑΣ αποφασίζουν την ανάπτυξη μονάδας κατασκευής οβίδων στο Αίγιο

Και… ξαφνικά, διαφαίνεται φως στον ορίζοντα για το εργοστάσιο της πρώην ΕΒΟ στο Αίγιο. Και μάλιστα, υπό προϋποθέσεις, άπλετο φως.

Ολα θα κριθούν στην επικείμενη έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων των Ελληνικών Αμυντικών Συστημάτων, η οποία είναι προγραμματισμένη για την Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου, αλλά πιθανότατα θα μετατεθεί για τις 6 Μαρτίου.

Μόνο και μόνο το σχετικό απόσπασμα που παραθέτουμε από τα θέματα της γενικής συνέλευσης, αρκεί για να καταλάβει κανείς πόσο ζωτικής σημασίας για την Αιγιάλεια, για την Αχαΐα, θα είναι η απόφαση που θα ληφθεί:

Εγκριση Τεύχους Δημοσίου Διεθνούς Διαγωνισμού με τη διαδικασία του ανταγωνιστικού διαλόγου, με αντικείμενο:

«Παραχώρηση του δικαιώματος και αντίστοιχη ανάληψη υποχρέωσης για τη χρηματοδότηση και αναβάθμιση του εξοπλισμού και των εγκαταστάσεων οβιδουργίας και καλυκοποιείας της ΕΑΣ ΑΒΕΕ, καθώς και για τη λειτουργία, ανάπτυξη και εκμετάλλευση του εξοπλισμού, των εγκαταστάσεων και της δραστηριότητας οβιδουργίας και καλυκοποιείας και τη μεταφορά της σχετικής δραστηριότητας στις εγκαταστάσεις του εργοστασίου της στο Αίγιο Αχαΐας».

Τι σημαίνει αυτό; Οτι το επίσημο πλάνο των Ελληνικών Αμυντικών Συστημάτων είναι να μεταφερθούν από τον Υμηττό στο Αίγιο, στις εγκαταστάσεις της πρώην ΕΒΟ, οι μονάδες οβιδουργίας και καλυκοποιείας της εταιρείας, αφού πρώτα, βεβαίως, οι «εδώ» εγκαταστάσεις αναβαθμιστούν πλήρως, ώστε να μετατραπούν σε υπερσύγχρονες.

Με απλά λόγια, να γίνει το εργοστάσιο Αιγίου μια μεγάλη σύγχρονη μονάδα αρχικής παραγωγής εκατομμυρίων πυρομαχικών και βλημάτων, τα οποία θα μεταφέρονται εν συνεχεία στο Λαύριο για γέμισμα (γόμωση), πριν παραδοθούν στον εκάστοτε αγοραστή. Θα είναι, εάν τελικά συμβεί, ό,τι καλύτερο για την Αιγιάλεια.

Τι οφέλη συνεπάγεται

1. Νέες, και αρκετές, θέσεις εργασίας στο εργοστάσιο του Αιγίου.

2. Η πόλη θα γίνει βασικός πόλος της αμυντικής βιομηχανίας της χώρας.

3. Η λειτουργία σύγχρονου εργοστασίου θα οδηγήσει, σταδιακά, σε ανάπτυξη βασικών υποδομών της περιοχής. Ακόμα και το λιμάνι του Αιγίου ενδέχεται, μέσω αυτής της εξέλιξης, να πάρει υπεραξία.

Ποιες υποχρεώσεις αναλαμβάνει ο εξωτερικός επενδυτής

Στην έκτακτη γενική συνέλευση των ΕΑΣ θα επισημοποιηθεί η απόφαση για τη μεταφορά των δύο μονάδων στο Αίγιο και θα απομένει το πιο σημαντικό κομμάτι: να βρεθεί ο επενδυτής που, μέσω δημοσίου διεθνούς διαγωνισμού, θ’ αναλάβει, μαζί με τα ΕΑΣ, να «τρέξουν» τη νέα παραγωγή. Εφόσον βρεθεί, που οι πληροφορίες το θεωρούν σχεδόν βέβαιο, τότε το εργοστάσιο του Αιγίου θα ξαναγίνει, μετά από χρόνια, βασικός μοχλός της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας.

Το πλάνο προβλέπει ότι θα δημιουργηθεί μία κοινοπραξία, στην οποία τα ΕΑΣ θα κατέχουν το 51% και το υπόλοιπο ο επενδυτής που θα χρηματοδοτήσει τη μετεγκατάσταση, την αναβάθμιση και την αξιοποίηση των νέων εργοστασίων οβιδουργίας και καλυκοποιείας στο Αίγιο.

Το Οβιδουργείο παράγει μεταλλικά μέρη για πυρομαχικά διαμετρήματος από 150mm και πάνω, όπως και μεταλλικά μέρη πυραύλων. Επίσης, παράγει πρεσαριστά εξαρτήματα πυρομαχικών (εξαρτήματα βλημάτων πυροβολικού).

Το Καλυκοποιείο παράγει μεταλλικά μέρη και κάνει την τελική γόμωση, συναρμολόγηση και συσκευασία φυσιγγίων φορητού οπλισμού. Επίσης, παράγει μερικά από τα μεταλλικά μέρη διαμετρημάτων 150mm και μερικά απάρτια μεγάλων διαμετρημάτων.

Το οβιδουργείο των ΕΑΣ είναι εκτός λειτουργίας τα τελευταία χρόνια.

Πληροφορίες για μεγάλο «παίκτη» στον χώρο από την Ινδία

Το πιο ενθαρρυντικό απ’ όλα είναι ότι, σύμφωνα με απολύτως αξιόπιστες πηγές της εφημερίδας «Πελοπόννησος», θεωρείται σχεδόν σίγουρο πως όχι μόνο θα βρεθεί επενδυτής, αλλά και άμεσα, γιατί, όπως τόνισαν οι σχετικές πηγές, «η δουλειά είναι πολύ καλή, η Ελλάδα είναι ελκυστικός τόπος για την πολεμική αμυντική βιομηχανία και, το κυριότερο, η χρονική συγκυρία ευνοεί αφάνταστα μια τέτοιου είδους επένδυση».

Υπάρχει μία πληροφορία στην «Πελοπόννησο» ότι ένας μεγάλος «παίκτης» του χώρου της πολεμικής βιομηχανίας από την Ινδία έχει κεντράρει εδώ και καιρό την Ελλάδα.

Ας μη λησμονούμε, επίσης, ότι ο εκ Τσεχίας όμιλος CSG και τα ΕΑΣ στις 30 Ιανουαρίου συμφώνησαν στη σύσταση κοινοπραξίας για την παραγωγή πυρομαχικών στην Ελλάδα. Η MSM Greece, θυγατρική του ομίλου Czechoslovak Group (CSG) και η κρατική εταιρεία Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα ΑΕ (ΕΑΣ), υπέγραψαν συμφωνία σύστασης της κοινοπραξίας Hellenic Ammunition AE για την παραγωγή πυρομαχικών μεγάλου διαμετρήματος στο Λαύριο.

Ενήμερη η δημοτική αρχή για τις εξελίξεις

Παρεμπιπτόντως, στη χθεσινή καθιερωμένη εβδομαδιαία συνέντευξη Τύπου, ο εκπρόσωπος Τύπου της δημοτικής αρχής, αντιδήμαρχος Δημήτρης Ελευθεριώτης, άφησε να εννοηθεί ότι έρχονται θετικές εξελίξεις για το εργοστάσιο των ΕΑΣ Αιγίου, αποφεύγοντας να πει περισσότερα, αλλά παραδεχόμενος το πρωί, χθες, έγινε μια πρώτη «φιλολογική» ενημέρωση του δημάρχου Παναγιώτη Ανδριόπουλου από στελέχη των ΕΑΣ στην Αθήνα.

