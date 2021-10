Έπεσαν Facebook, Instagram και WhatsApp – Πολλά προβλήματα σε όλο τον κόσμο

Έπεσε το Facebook, το instagram και το Whats App. Τεράστια προβλήματα αντιμετωπίζουν οι χρήστες.

«Δεν είναι δυνατή η πρόσβαση σε αυτόν τον ιστότοπο». Αυτό είναι το μήνυμα που βλέπουν εδώ και λίγη ώρα εκατοντάδες χιλιάδες χρήστες του Facebook.

Ενώ στο Instagram σε πολλούς χρήστες δεν ανανεώτεται η αρχική τους σελίδα εδώ και ώρα.

Επιπλέον στο Whats App εμφανίζει το μήνυμα ότι δεν μπορεί να συνδεθεί.

Όπως αναφέρει το independent.co.uk ολες οι εφαρμογές ειναι εκτος αυτή την στιγμη

WhatsApp, Instagram and Facebook have all gone down in a major outage.

The three apps – which are all owned by Facebook, and run on shared infrastructure – all completely stopped working shortly before 5pm. Other products that are part of the same family of apps, such as Facebook Workplace, also stopped working.

Visitors to the Facebook website simply saw an error page or a message that their browser could not connect. The WhatsApp and Instagram apps continued to work, but did not show new content, including any messages sent or received during the problems.