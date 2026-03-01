Επέστρεψε στα γκολ ο Ελ Κααμπί, νίκησε ο Ολυμπιακός!

Ο Ολυμπιακός πέρασε από τις Σέρρες, βρίσκοντας τις λύσεις στο δεύτερο μέρος. Οι ερυθρόλευκοι επικράτησαν 2-1 του Πανσερραϊκού για την 23η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Πρωταγωνιστής ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί, ο οποίος έβαλε τέλος στην αφλογιστία του με πρώτο γκολ από τις 20 Ιανουαρίου.

Ο Μαροκινός στράικερ άνοιξε το σκορ στο 60ο λεπτό με κεφαλιά, ενώ δέκα λεπτά αργότερα διπλασίασε τα τέρματα των ερυθρόλευκων με ασίστ του επίσης θετικού Ζέλσον Μαρτίνς. Ο Πανσερραϊκός εκμεταλλεύτηκε χαλάρωση των Πειραιωτών και στο 82′ μείωσε με τον Ντα Κόστα.

Στην βαθμολογία, ο Ολυμπιακός συνεχίζει τη μάχη του για την κορυφή και έφτασε τους 53 πόντους. Ο Πανσερραϊκός παρέμεινε ουραγός με 12 πόντους.

Την επόμενη αγωνιστική, ο Ολυμπιακός κοντράρεται με τον ΠΑΟΚ στο Γεώργιος Καραϊσκάκης (8/3, 21:00), ενώ ο Πανσερραϊκός φιλοξενείται από τον Αστέρα AKTOR (8/3, 16:00) στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



