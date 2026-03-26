Επέστρεψε στον Άη Στράτη μετά το χειρουργείο ο Κώστας Σινάνης – Το μήνυμα ζωής για την πρόληψη

Μετά από μια δύσκολη περίοδο που περιλάμβανε διάγνωση καρκίνου, χημειοθεραπείες και πρόσφατη χειρουργική επέμβαση, ο δήμαρχος Αγίου Ευστρατίου Κώστας Σινάνης επέστρεψε στο νησί και στη θέση του, επιλέγοντας να συνεχίσει την αποθεραπεία του στον τόπο που, όπως λέει, του δίνει δύναμη και ψυχική στήριξη.

Μιλώντας για την περιπέτεια της υγείας του, ο ίδιος εμφανίστηκε αισιόδοξος για την πορεία του, σημειώνοντας πως ένα κρίσιμο στάδιο έχει πλέον κλείσει και πως βήμα-βήμα προχωρά προς την αποκατάσταση. Η τελευταία επέμβαση αφορούσε την αφαίρεση όγκου από την κνήμη, σε μια φάση της ασθένειας που ακολούθησε τις θεραπείες του προηγούμενου διαστήματος.

Ιδιαίτερη σημασία έχει, όπως εξήγησε, το γεγονός ότι όλα ξεκίνησαν από κάτι που αρχικά δεν φαινόταν ανησυχητικό. Ένα πρήξιμο στο πόδι, που στην αρχή έμοιαζε με μια απλή φλεγμονή ή έναν συνηθισμένο τραυματισμό, ήταν τελικά το πρώτο σημάδι μιας πολύ πιο σοβαρής κατάστασης. Όταν ο πόνος άρχισε να δυναμώνει, προχώρησε στις απαραίτητες εξετάσεις και τότε διαπιστώθηκε το πραγματικό μέγεθος του προβλήματος.

Μέσα από αυτή την εμπειρία, ο Κώστας Σινάνης θέλησε να στείλει ένα σαφές μήνυμα προς όλους: να μη βάζουν την υγεία τους σε δεύτερη μοίρα. Όπως υπογράμμισε, κανείς δεν πρέπει να σπρώχνει τα προβλήματά του «κάτω από το χαλί», ούτε να αμελεί συμπτώματα που μπορεί εκ πρώτης όψεως να φαίνονται ασήμαντα. Για τον ίδιο, η πρόληψη δεν είναι μια τυπική σύσταση, αλλά στάση ζωής που μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική.

Σε αυτή τη γραμμή, σημείωσε ότι μέσα σε έναν ολόκληρο χρόνο, αξίζει κανείς να αφιερώσει έστω μία ή δύο ημέρες για εξετάσεις και φροντίδα της υγείας του, όχι μόνο για τον εαυτό του αλλά και για τους ανθρώπους που τον περιβάλλουν. Το μήνυμα που θέλησε να περάσει είναι ότι η έγκαιρη κινητοποίηση μπορεί να κάνει τη διαφορά.

Παρά την επέμβαση και τις δυσκολίες που ακολούθησαν, ο δήμαρχος επέλεξε να επιστρέψει σχεδόν αμέσως στον Άη Στράτη. Χειρουργήθηκε την Τετάρτη και λίγες ημέρες αργότερα βρέθηκε ξανά στο νησί, επιστρέφοντας στο γραφείο του ήδη από τη Δευτέρα 23 Μαρτίου. Όπως περιέγραψε, η μετάβαση από το νοσοκομείο πίσω στον τόπο του έγινε σχεδόν χωρίς ανάσα, καθώς ένιωθε ότι εκεί βρίσκεται το κατάλληλο περιβάλλον για να συνεχίσει τη μάχη του.

Η επιστροφή του συνοδεύτηκε από θερμή ανταπόκριση των κατοίκων, με τον ίδιο να μιλά για αγάπη και στοργή από τους δημότες του νησιού. Αυτή η επαφή, όπως τονίζει, λειτουργεί για τον ίδιο ως δύναμη και στήριγμα σε μια περίοδο που εξακολουθεί να έχει σωματικές δυσκολίες, αφού κινείται με πατερίτσες και ειδικούς νάρθηκες.

Ακόμη και έτσι, δεν έλειψε από τις εκδηλώσεις της 25ης Μαρτίου, επιμένοντας πως η παρουσία σε τέτοιες στιγμές έχει ιδιαίτερη σημασία. Για τον ίδιο, η επιστροφή στη δουλειά, στην καθημερινή επαφή με τους ανθρώπους του νησιού και στη φυσική παρουσία στον τόπο του, είναι κομμάτι της ίδιας της ανάρρωσης.

Κοιτάζοντας τα επόμενα βήματα, ο δήμαρχος ανέφερε ότι θα παραμείνει για το επόμενο διάστημα στον Άη Στράτη, ενώ στη συνέχεια θα χρειαστεί να μεταβεί στην Αθήνα για ακτινοθεραπείες, εκφράζοντας την ελπίδα πως αυτή θα είναι η τελευταία φάση της θεραπευτικής του πορείας.

Παράλληλα, συνεχίζει να έχει στραμμένο το βλέμμα του και στα ζητήματα του δήμου, με βασικές προτεραιότητες έργα υποδομής και παρεμβάσεις που σχετίζονται με την καθημερινότητα του νησιού. Μεταξύ αυτών βρίσκονται η δημοπράτηση του πρατηρίου υγρών καυσίμων, η ενίσχυση των σχολικών υποδομών και η ολοκλήρωση έργων που ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη, ενώ ταυτόχρονα προχωρά και ο σχεδιασμός για τη νέα τουριστική περίοδο.





