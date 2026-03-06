Επετειακό ντοκιμαντέρ για την Έξοδο του Μεσολογγίου, 200 χρόνια μετά

Το επετειακό αφιέρωμα που εξηγεί με σαφήνεια και ερευνά τα γεγονότα της Εξόδου, με σεβασμό στην ιστορική αλήθεια.

06 Μαρ. 2026 18:08
Pelop News

Το επετειακό ντοκιμαντέρ με τον τίτλο «Η Εξοδος» με αφορμή τα 200 χρόνια από την Έξοδο του Μεσολογγίου (10 – 11 Απριλίου 1826), βρίσκεται στο τελικό στάδιο της παραγωγής.

Η ταινία αναλύει τα γεγονότα που προηγήθηκαν, την ίδια την Έξοδο, αλλά και τον παγκόσμιο αντίκτυπο που είχε το γεγονός αυτό στην εξέλιξη του ελληνικού κράτους.

Στην ταινία συμμετέχουν διακεκριμένοι ακαδημαϊκοί, όπως οι καθηγητές: Μαρία Ευθυμίου, Θανάσης Χρήστου, Νίκος Αναστασόπουλος, Δημήτρης Κόκορης, κ.ά. Την επιστημονική επιμέλεια και παρουσίαση έχει αναλάβει ο Καθηγητής Σύγχρονης Ιστορίας και Αντιπρύτανης του ΑΠΘ, Ιάκωβος Μιχαηλίδης. Στην ταινία συμμετέχει πλήθος αναβιωτών με πιστοποιημένα αντίγραφα όπλων και στολών της εποχής.

Η Έξοδος του Μεσολογγίου κράτησε ζωντανή τη φλόγα της Ελληνικής Επανάστασης σε μια κρίσιμη καμπή. Η πολύμηνη πολιορκία καθήλωσε χιλιάδες Τούρκους και Αιγυπτίους στρατιώτες, δίνοντας στον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη τον πολύτιμο χρόνο να ανασυντάξει τις δυνάμεις του, προκαλώντας ταυτόχρονα τεράστια φθορά στις στρατιές του Κιουταχή και του Ιμπραήμ (υπολογίζεται πως περισσότεροι από 15.000 εχθροί έχασαν τη ζωή τους).

Ο διεθνής αντίκτυπος της θυσίας της Εξόδου ήταν καταλυτικός, καθώς το φιλελληνικό ρεύμα που πυροδοτήθηκε οδήγησε στην επέμβαση των Μεγάλων Δυνάμεων και τελικά στη δημιουργία Ανεξάρτητου Ελληνικού Κράτους.

Στόχος είναι η δημιουργία μίας ταινίας που θα εξηγεί με σαφήνεια και θα ερευνά τα γεγονότα της Εξόδου, θα τιμάει την μνήμη των ηρώων και θα σέβεται την ιστορική αλήθεια.

Το ντοκιμαντέρ τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου Ιερής Πόλης Μεσολογγίου

Συντελεστές

Σκηνοθεσία – Σενάριο: Κώστας Χαραλάμπους

Επιστημονική Επιμέλεια: Ιάκωβος Μιχαηλίδης

Σπικάζ: Λεωνίδας Κακούρης

Μουσική: Κώστας Χαριτάτος

Still photographer: Στέλιος Τσίκας

Παραγωγή: Eyesin Productions

