Έπιασε ξανά τις 2.000 μονάδες ο Γ.Δ. του Χρηματιστηρίου της Αθήνας

Κέρδη για δεύτερη συνεχόμενη μέρα σημείωσε το ελληνικό χρηματιστήριο, το οποίο ανέκτησε με άνεση το ψυχολογικό όριο των 2.000 μονάδων, υπεραποδίδοντας σε σύγκριση με τα υπόλοιπα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Οι αγοραστές είχαν την πρωτοβουλία των κινήσεων, ανεβάζοντας ταχύτητα όσο περνούσε η ώρα. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα ο Γενικός Δείκτης να κλείσει με κέρδη άνω του +1%, επιστρέφοντας στις παρυφές των 2.020 μονάδων, με τον τραπεζικό κλάδο να ξεχωρίζει.

Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Τρίτης (21/10), ο Γενικός Δείκτης ενισχύθηκε κατά 23,02 μονάδες ή +1,15% και έκλεισε στις 2.019,25 μονάδες, με το υψηλό ημέρας να εντοπίζεται στις 2.028,15 μονάδες και το χαμηλό ημέρας στις 1.991,87 μονάδες. Εντός του Οκτωβρίου το ΧΑ καταγράφει απώλειες -0,74% με το σερί των 11 συνεχόμενων ανοδικών μηνών να τίθεται υπό απειλή. Σε +37,39% ανέρχεται η φετινή απόδοση και όπως όλα δείχνουν το 2025 θα είναι η πέμπτη συνεχόμενη χρονιά ανόδου.

Ράλι έκανε ο τραπεζικός δείκτης, με τις μετοχές των συστημικών να σημειώνουν ισχυρή άνοδο, ακόμη και άνω του +2%. Στα blue chips αξιόλογα κέρδη κατέγραψαν η Viohalco, η Metlen και η Titan. Αντίδραση έβγαλε η Coca-Cola HBC, η οποία έκλεισε σε ήπια ανοδικό έδαφος, «σβήνοντας» τις ενδοσυνεδριακές απώλειες στον απόηχο του deal για την εξαγορά της Coca-Cola Beverages Africa (CCBA). Ώθηση παρείχε και το report της Alpha Finance για το ΧΑ, κάνοντας λόγο για «νέα εποχή», ότι οι αποτιμήσεις παραμένουν ελκυστικές και πως υπάρχουν σημαντικά περιθώρια περαιτέρω ανόδου για τις μετοχές.

