Epic_O: Με 5άστερο resort ο Τσάκος δένει στην Ιθάκη – Εγκρίθηκε η μεγάλη επένδυση

Τρεις νέες στρατηγικές επενδύσεις ύψους 205,8 εκατομμυρίων ευρώ, δύο στη βιομηχανία και μια στον τουρισμό, ενέκρινε η Διυπουργική Επιτροπή Στρατηγικών Επενδύσεων, την οποία συγκάλεσε ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος.

Η τουριστική επένδυση αφορά σε project της ΑΤΟΚΟΣ ΕΠΕ στην Ιθάκη. Πρόκειται για στρατηγική επένδυση προϋπολογισμού 85,4 εκατ. ευρώ για τη δημιουργία πολυτελούς τουριστικού συγκροτήματος στη θέση Φιλιατρό Ιθάκης, από τον Ομιλο Τσάκου.

Το project, με την ονομασία «Epic_O», φιλοδοξεί να αναδείξει την Ιθάκη σε προορισμό υψηλών προδιαγραφών, συνδυάζοντας την ανάπτυξη με την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και την ανάδειξη της πολιτιστικής της ταυτότητας.

Σύμφωνα με τον φάκελο που υποβλήθηκε στην Enterprise Greece, η επένδυση περιλαμβάνει ξενοδοχειακή μονάδα 5 αστέρων με 60 κλίνες, 50 πολυτελείς βίλες, χώρους εστίασης και spa, καθώς και τουριστική λιμενική εγκατάσταση με υδατοδρόμιο. Το έργο θα αναπτυχθεί σε ιδιωτική έκταση 873 στρεμμάτων, από τα οποία τα 327 θα αξιοποιηθούν για το τουριστικό συγκρότημα, και προβλέπεται να δημιουργήσει 71 νέες θέσεις εργασίας.

Η εταιρεία έχει ενταχθεί στο καθεστώς Στρατηγικών Επενδύσεων του νόμου 4864/2021, αιτούμενη παράλληλα τα σχετικά κίνητρα χωροθέτησης, ταχείας αδειοδότησης και δικαιώματος χρήσης αιγιαλού και παραλίας. Η αξία των ακινήτων της Ατοκος ΕΠΕ εκτιμάται σε 5,6 εκατ. ευρώ, ενώ εταίροι της είναι οι Παναγιώτης, Νικόλαος και Ειρήνη Τσάκου Σαρόγλου.

Η επιλογή της Ιθάκης και ειδικότερα της περιοχής Φιλιατρό δεν είναι τυχαία. Πρόκειται για έναν τόπο με έντονη φυσική ομορφιά και περιορισμένη τουριστική εκμετάλλευση, που προσφέρεται για την ανάπτυξη ενός βιώσιμου μοντέλου πολυτελούς φιλοξενίας. Η δημιουργία υδατοδρομίου αναμένεται να ενισχύσει τη συνδεσιμότητα του νησιού με τα υπόλοιπα στο Ιονιο και την ηπειρωτική Ελλάδα, δίνοντας νέα ώθηση.

Η επένδυση στην Ιθάκη εντάσσεται σε μια ευρύτερη στρατηγική παρουσίας του Ομίλου Τσάκου στο Ιόνιο. Η οικογένεια διαθέτει ήδη την ιδιωτική νησίδα Ατοκος, έκτασης 4,5 τετραγωνικών χιλιομέτρων, που ανήκει διοικητικά στην Ιθάκη και αποτελεί μέλος του δικτύου Natura 2000.

Η Ατοκος, αν και ακατοίκητη, είναι δημοφιλής προορισμός για τον θαλάσσιο τουρισμό και τους λάτρεις του yachting. Τους τελευταίους μήνες έχει επανέλθει στο προσκήνιο εξαιτίας της απόφασης του Λιμεναρχείου Ιθάκης να περιορίσει την πρόσβαση γύρω από το νησί τους θερινούς μήνες, προκαλώντας αντιδράσεις τοπικών φορέων που ζητούν ελεγχόμενη και βιώσιμη πρόσβαση.

Σημειωτέον ότι η ευρύτερη περιοχή αποτελεί από τους πιο εναλλακτικούς τουριστικούς προορισμούς στο Ιόνιο με μεγάλη μερίδα των επισκεπτών να προέρχονται από το θαλάσσιο τουρισμό και την Ατοκο ειδικά να αποτελεί από τα πλέον δημοφιλή νησιά στον χώρο του γιότινγκ.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



