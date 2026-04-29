Επιχείρηση Europol στα Τίρανα: Εξάρθρωση κυκλώματος που εξαπατούσε χιλιάδες πολίτες, θύματα και στην Ελλάδα

Διεθνές κύκλωμα διαδικτυακής απάτης με έδρα κυρίως τα Τίρανα της Αλβανίας εξαρθρώθηκε μετά από κοινή επιχείρηση των αυστριακών και αλβανικών Αρχών, με τη συνδρομή της Europol.

Η οργάνωση λειτουργούσε επί περισσότερα από δύο χρόνια, προκαλώντας οικονομικές ζημίες που ξεπερνούν τα 50 εκατομμύρια ευρώ. Στο πλαίσιο της μεγάλης αστυνομικής επιχείρησης συνελήφθησαν δέκα άτομα, ενώ κατασχέθηκαν 891.735 ευρώ σε μετρητά, 443 υπολογιστές, 238 κινητά τηλέφωνα και πλήθος άλλων ηλεκτρονικών συσκευών.

Η εγκληματική οργάνωση λειτουργούσε σαν νόμιμη επιχείρηση, διατηρώντας τηλεφωνικά κέντρα στα Τίρανα με ιεραρχική δομή και σαφή κατανομή ρόλων. Απασχολούσε συνολικά έως και 450 άτομα σε τμήματα όπως προσέλκυση πελατών, «συμβουλευτική επενδύσεων», πληροφορική και οικονομικά. Οι εργαζόμενοι λάμβαναν βασικό μισθό περίπου 800 ευρώ, ενώ υπήρχε και σύστημα προμηθειών ανάλογα με τις «επιτυχίες».

Οι δράστες προσέλκυαν τα θύματά τους μέσω παραπλανητικών διαφημίσεων σε social media και ιστοσελίδες, προσφέροντας δήθεν επενδυτικές ευκαιρίες με υψηλές αποδόσεις. Μετά την εγγραφή στις πλαστές πλατφόρμες, «σύμβουλοι επενδύσεων» – στην πραγματικότητα μέλη του κυκλώματος – αναλάμβαναν τους λογαριασμούς, αποκτούσαν πρόσβαση στις συσκευές των θυμάτων μέσω απομακρυσμένου λογισμικού και ασκούσαν ψυχολογική πίεση για συνεχείς καταθέσεις.

Τα χρήματα δεν επενδύονταν ποτέ, αλλά διοχετεύονταν σε δίκτυα ξεπλύματος χρήματος. Σε πολλές περιπτώσεις, το κύκλωμα επαναπροσέγγιζε τα θύματα προσφέροντας ψεύτικες υπηρεσίες «ανάκτησης κεφαλαίων», ζητώντας επιπλέον ποσά.

Τα τηλεφωνικά κέντρα λειτουργούσαν με ομάδες εξειδικευμένες σε διάφορες γλώσσες, μεταξύ των οποίων ελληνικά, γερμανικά, ιταλικά, αγγλικά και ισπανικά, προκειμένου να στοχεύουν συγκεκριμένες χώρες.

Θύματα της απάτης εντοπίστηκαν σε πολλές χώρες, συμπεριλαμβανομένων της Ελλάδας, της Ιταλίας, της Γερμανίας, της Ισπανίας, του Ηνωμένου Βασιλείου και του Καναδά.

Η έρευνα ξεκίνησε το καλοκαίρι του 2023 από τις αυστριακές Αρχές, μετά τον εντοπισμό πολλών θυμάτων στη Βιέννη, και κορυφώθηκε στις 17 Απριλίου 2026 με συντονισμένες εφόδους σε τρία τηλεφωνικά κέντρα και εννέα κατοικίες στα Τίρανα.

Οι Αρχές συνεχίζουν την ανάλυση του ψηφιακού υλικού, εκτιμώντας ότι θα προκύψουν επιπλέον στοιχεία για το εύρος της δράσης του κυκλώματος.

