Κύκλωμα παράνομου τζόγου με τζίρο 16 εκατ. ευρώ: Συλλήψεις και σε Πάτρα – Αγρίνιο σε μεγάλη επιχείρηση της ΕΛΑΣ

Σε εξέλιξη βρίσκεται από τις πρώτες πρωινές ώρες μεγάλη αστυνομική επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος για την εξάρθρωση οργανωμένου κυκλώματος παράνομου τζόγου που φέρεται να αποκόμιζε παράνομα κέρδη άνω των 16 εκατομμυρίων ευρώ. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 17 άτομα, ενώ οι έρευνες εκτείνονται σε Αττική, Θεσσαλονίκη αλλά και στη Δυτική Ελλάδα, με ελέγχους σε Πάτρα και Αγρίνιο.

Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία της έρευνας, το κύκλωμα φέρεται να δραστηριοποιούνταν τουλάχιστον τα τελευταία οκτώ χρόνια στη διοργάνωση και διεξαγωγή παράνομων τυχερών παιγνίων μέσω μη αδειοδοτημένων διαδικτυακών πλατφορμών.

Οι πλατφόρμες αυτές λειτουργούσαν σε τουλάχιστον 37 καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, τα οποία χρησιμοποιούνταν ως σημεία πρόσβασης για τους παίκτες.

Η δομή της εγκληματικής οργάνωσης

Από τους κατηγορουμένους, 12 θεωρούνται τα βασικά και αρχηγικά στελέχη της οργάνωσης. Σύμφωνα με τις Αρχές, λειτουργούσαν ως πράκτορες υψηλής βαθμίδας και διαχειρίζονταν τουλάχιστον 10 μη αδειοδοτημένες διαδικτυακές πλατφόρμες τυχερών παιγνίων.

Παράλληλα φέρονται να εμπλέκονται στην εισαγωγή μη πιστοποιημένων παιγνιομηχανημάτων τύπου VLT (Video Lottery Terminal), τα οποία προσομοιάζουν με εκείνα που χρησιμοποιούνται στα νόμιμα καζίνο.

Η οργάνωση λειτουργούσε με ιεραρχική δομή “πυραμίδας”, με υπαρχηγούς, τεχνικούς και πράκτορες που ήταν κατανεμημένοι σε επτά διαφορετικές ομάδες, οι οποίες δραστηριοποιούνταν είτε συντονισμένα είτε αυτόνομα.

Παράνομα λογισμικά και διεθνείς διασυνδέσεις

Τα συνεργαζόμενα καταστήματα χρησιμοποιούσαν παράνομα λογισμικά προγράμματα που εγκαθίσταντο σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές και παιγνιομηχανήματα.

Τα συγκεκριμένα λογισμικά προωθούνταν στην ελληνική αγορά από εταιρείες που εδρεύουν στο εξωτερικό και δεν διαθέτουν την απαιτούμενη αδειοδότηση, αλλά και από εταιρείες αλλοδαπών συμφερόντων που εμφανίζονται ως κατασκευαστές λογισμικών προγραμμάτων.

Τα κέρδη του κυκλώματος προέρχονταν από προμήθειες που λάμβαναν οι πράκτορες, με το ύψος τους να εξαρτάται από τη θέση κάθε μέλους στην ιεραρχία της οργάνωσης.

Πώς απέφευγαν τον εντοπισμό

Οι τεχνικοί εγκαθιστούσαν τα παράνομα προγράμματα στους υπολογιστές με τη χρήση φορητών μέσων αποθήκευσης (USB), μέσω των οποίων ενεργοποιούνταν τόσο οι πλατφόρμες διεξαγωγής τυχερών παιγνίων όσο και οι διαχειριστικές πλατφόρμες που τις υποστήριζαν.

Παράλληλα χρησιμοποιούσαν ειδικά προγράμματα απομακρυσμένης πρόσβασης τύπου VNC (Virtual Network Computing), τα οποία επιτρέπουν τον πλήρη έλεγχο ενός υπολογιστή από άλλη συσκευή.

Με τον τρόπο αυτό μπορούσαν να αλλάζουν συνεχώς τις διευθύνσεις IP, δυσκολεύοντας τον εντοπισμό της παράνομης δραστηριότητας από τις αρχές.

Τα κατασχεμένα συστήματα

Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές που εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν κατά τη διάρκεια των ερευνών θα μεταφερθούν στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών για εργαστηριακή πραγματογνωμοσύνη.

Οι ειδικοί θα εξετάσουν τον τρόπο λειτουργίας των παράνομων λογισμικών αλλά και τα ψηφιακά ίχνη της δραστηριότητας του κυκλώματος, καθώς τα συστήματα φέρεται να ήταν σχεδιασμένα ώστε να μην αφήνουν εμφανή δεδομένα στους κατασχεθέντες υπολογιστές.

