Επίδομα Παιδιού 2025: Πότε θα δοθεί η 5η δόση, ποιοι κινδυνεύουν να τη χάσουν

Η προτελευταία δόση του επιδόματος πλησιάζει, αλλά ορισμένοι κινδυνεύουν να το χάσουν λόγω εισοδηματικών αλλαγών ή μη εγγραφής παιδιών στην εκπαίδευση.

12 Οκτ. 2025 10:04
Pelop News

Η καταβολή της 5ης διμηνιαίας δόσης (Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου) του επιδόματος παιδιού για το 2025 από τον ΟΠΕΚΑ έχει προγραμματιστεί για τις 28 Νοεμβρίου. Η πληρωμή αφορά τους δικαιούχους των οποίων οι αιτήσεις έχουν εγκριθεί, ενώ όσοι δεν πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις κινδυνεύουν να αποκλειστούν ή να λάβουν μειωμένο ποσό.

Ποιοι κινδυνεύουν να χάσουν τη δόση

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, στην πληρωμή αυτή ενδέχεται να αποκλειστούν:

  • Δικαιούχοι με αυξημένο εισόδημα: Όσοι είδαν αύξηση στο φορολογητέο εισόδημά τους το 2024, λόγω μείωσης της παρακράτησης φόρου ή αναπροσαρμογής μισθού, μπορεί να χάσουν το επίδομα ή να το λάβουν μειωμένο. Σε προηγούμενες δόσεις, υπήρξαν περιπτώσεις όπου η αύξηση έως 500 ευρώ στο ετήσιο εισόδημα οδήγησε σε μείωση ή διακοπή της παροχής.
  • Γονείς με παιδιά εκτός σχολείου: Οι δικαιούχοι που δεν έχουν εγγράψει τα παιδιά τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση (από προνήπιο έως γυμνάσιο) για το σχολικό έτος 2025 ή δεν έχουν επαρκή φοίτηση αποκλείονται.
  • Αιτήσεις που δεν έχουν οριστικοποιηθεί: Αιτήσεις που παραμένουν προσωρινά αποθηκευμένες θεωρούνται μη υποβληθείσες και δεν λαμβάνονται υπόψη.

Δεύτερη ευκαιρία για αιτήσεις
Οι δικαιούχοι έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν νέα αίτηση Α21 ή να τροποποιήσουν την υπάρχουσα μέχρι τις 6 μ.μ. της Δευτέρας 3 Νοεμβρίου, μέσω των πλατφορμών του ΗΔΙΚΑ ή του ΟΠΕΚΑ, χρησιμοποιώντας τους κωδικούς Taxisnet. Οι αιτούντες πρέπει να καταχωρίσουν:

  • Τα στοιχεία της σχολικής μονάδας.
  • Την τάξη και τον αριθμό μητρώου του παιδιού. Εάν τα στοιχεία δεν διασταυρωθούν, απαιτείται η επισύναψη σχετικού δικαιολογητικού στην ηλεκτρονική αίτηση.

Ποσά και τρόπος πληρωμής

Το επίδομα καταβάλλεται μέσω προπληρωμένης κάρτας και υπολογίζεται με βάση το οικογενειακό εισόδημα του 2024 και τον αριθμό των εξαρτώμενων τέκνων που δηλώθηκαν στην αίτηση Α21. Τα ποσά διαμορφώνονται ως εξής:

  • Για το πρώτο και δεύτερο παιδί: 28, 42 ή 70 ευρώ μηνιαίως, ανάλογα με την εισοδηματική κατηγορία.
  • Για το τρίτο και κάθε επόμενο παιδί: 56, 84 ή 140 ευρώ μηνιαίως.

Η παροχή είναι ακατάσχετη και δεν συμψηφίζεται με οφειλές.
