Επίδομα Παιδιού Α21: Μέχρι τις 11 Μαρτίου οι αιτήσεις – Πώς θα το λάβουν οι δικαιούχοι

Ανοιχτή είναι από τις 27 Φεβρουαρίου η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων του Επιδόματος Παιδιού Α21 για το 2026. Οι δικαιούχοι μπορούν να καταθέσουν την αίτησή τους έως τις 11 Μαρτίου μέσω των πλατφορμών της ΗΔΙΚΑ ή του ΟΠΕΚΑ.

07 Μαρ. 2026 12:36
Από την Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου έχει τεθεί σε λειτουργία η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων του Επιδόματος Παιδιού Α21 για το έτος 2026, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και του ΟΠΕΚΑ.

Η πλατφόρμα θα παραμείνει διαθέσιμη έως την Τετάρτη 11 Μαρτίου 2026 στις 18:00.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους μέσω των ιστοσελίδων της ΗΔΙΚΑ (idika.gr) ή του ΟΠΕΚΑ (opeka.gr), χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς τους κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet.

Πώς υπολογίζεται το ποσό

Το ποσό του επιδόματος υπολογίζεται με βάση τον αριθμό των εξαρτώμενων παιδιών που θα δηλωθούν στην αίτηση Α21 του 2026, καθώς και το συνολικό οικογενειακό εισόδημα που είχε δηλωθεί για το φορολογικό έτος 2024.

Μετά την υποβολή της φορολογικής δήλωσης του τρέχοντος έτους, για τον υπολογισμό του επιδόματος θα λαμβάνονται υπόψη τα εισοδήματα του φορολογικού έτους 2025.

Τα στοιχεία που πρέπει να δηλωθούν

Στην αίτηση Α21 πρέπει υποχρεωτικά να συμπληρωθούν συγκεκριμένα στοιχεία για τα παιδιά που φοιτούν στην υποχρεωτική εκπαίδευση.

Συγκεκριμένα απαιτείται να δηλωθούν:

  • τα στοιχεία της σχολικής μονάδας,
  • η τάξη φοίτησης,
  • ο αριθμός μητρώου του μαθητή.

Σε περίπτωση που τα στοιχεία δεν διασταυρωθούν αυτόματα, εμφανίζεται σχετική ειδοποίηση και ο αιτών καλείται να επισυνάψει τα απαραίτητα δικαιολογητικά στην ηλεκτρονική αίτηση.

Σημειώνεται ότι για να θεωρηθεί έγκυρη η αίτηση πρέπει να υποβληθεί οριστικά. Αιτήσεις που έχουν αποθηκευτεί προσωρινά δεν θεωρούνται υποβληθείσες και δεν λαμβάνονται υπόψη.

Τα ποσά του επιδόματος

Το επίδομα παιδιού καταβάλλεται από το πρώτο παιδί και διαφοροποιείται ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών και το ύψος του οικογενειακού εισοδήματος.

Για το πρώτο και δεύτερο παιδί το ποσό ανέρχεται σε:

  • 70 ευρώ,
  • 42 ευρώ ή
  • 28 ευρώ τον μήνα για κάθε παιδί.

Από το τρίτο παιδί και για κάθε επόμενο, τα ποσά διαμορφώνονται σε:

  • 140 ευρώ,
  • 84 ευρώ ή
  • 56 ευρώ τον μήνα.

Πάνω από 900.000 οικογένειες δικαιούχοι

Το επίδομα παιδιού αφορά περισσότερες από 900.000 οικογένειες και πάνω από 1,5 εκατομμύριο παιδιά σε ολόκληρη τη χώρα.

Η ετήσια δαπάνη για την καταβολή του ξεπερνά το 1,05 δισ. ευρώ, ενώ το ποσό καταβάλλεται σε έξι διμηνιαίες δόσεις, με βάση τα στοιχεία της τελευταίας εκκαθαρισμένης φορολογικής δήλωσης.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την επίσημη ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΑ.

