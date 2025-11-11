Επίδομα παιδιού: Έρχεται διπλή δόση, τι πρέπει να ξέρουν οι δικαιούχοι

«Διπλή» καταβολή του επιδόματος παιδιού (Α21) φέρνει το τελευταίο δίμηνο του 2025, καθώς οι δικαιούχοι θα δουν δύο πληρωμές σε διάστημα μικρότερο του ενός μήνα.

Η πέμπτη διμηνιαία δόση του επιδόματος παιδιού αναμένεται να καταβληθεί την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2025, με τα χρήματα να είναι διαθέσιμα στα ΑΤΜ από το απόγευμα της Πέμπτης 27 Νοεμβρίου.

Το επίδομα καταβάλλεται με βάση τα εξαρτώμενα τέκνα που δηλώνονται στην αίτηση Α21 της τελευταίας φορολογικής δήλωσης. Το ποσό κυμαίνεται από 28 έως 70 ευρώ ανά παιδί, ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών και το οικογενειακό εισόδημα.

Πρόκειται για την πέμπτη διμηνιαία καταβολή του 2025, ενώ η ηλεκτρονική πλατφόρμα Α21 έκλεισε προσωρινά τη Δευτέρα 3 Νοεμβρίου, προκειμένου να ολοκληρωθεί η εκκαθάριση των πληρωμών. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η πλατφόρμα θα ενεργοποιηθεί ξανά.

Τι πρέπει να προσέξουν οι δικαιούχοι

Η αίτηση πρέπει να έχει υποβληθεί οριστικά και εγκριθεί. Όσες έχουν αποθηκευτεί προσωρινά δεν λαμβάνονται υπόψη.

Οι γονείς πρέπει να έχουν υποβάλει φορολογική δήλωση για το φορολογικό έτος 2024, διαφορετικά δεν καταβάλλεται η δόση.

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η φοίτηση των παιδιών στην υποχρεωτική εκπαίδευση (από προνήπιο έως και Γυμνάσιο).

Το επίδομα παιδιού καταβάλλεται σε πάνω από 900.000 οικογένειες, καλύπτοντας περισσότερα από 1,5 εκατομμύριο παιδιά, με την ετήσια δαπάνη να ξεπερνά το 1 δισ. ευρώ.

