Επίδομα παιδιού: Καταβολεύεται σήμερα η 6η δόση, το πρόγραμμα για το 2026

Από σήμερα, 22 Δεκεμβρίου, το απόγευμα, θα μπορούν να δουν στους λογαριασμούς τους την έκτη δόση του επιδόματος παιδιού Α21 οι δικαιούχοι, ενώ από την 23/12 θα μπορούν να κάνουν ανάληψη του ποσού από το ταμείο της τράπεζας.

Παράλληλα, έξτρα χρήματα θα λάβουν στις 23/12 όσοι υπέβαλαν αιτήσεις μετά την πληρωμή της ε’ δόσης της ενίσχυσης στα τέλη Νοεμβρίου και μέχρι τις 3 Δεκεμβρίου.

Η συγκεκριμένη κατηγορία δικαιούχων θα λάβει συγκεντρωτικά και τις έξι δόσεις του επιδόματος τέκνων Α21.

Υπενθυμίζεται στους δικαιούχους ότι για να χορηγηθεί το επίδομα παιδιού θα πρέπει η αίτηση να υποβληθεί οριστικά και να έχει εγκριθεί. Η αίτηση που έχει αποθηκευτεί προσωρινά θεωρείται ως μη υποβληθείσα και δεν λαμβάνεται υπόψη.

Όσοι ενδιαφέρονται να ενημερωθούν λεπτομερώς για το Επίδομα Παιδιού, μπορούν να επισκεφθούν την σχετική σελίδα ΕΔΩ.

Ανοιχτή παραμένει από τη Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου στις 08:00 η ηλεκτρονική πλατφόρμα Α21 – Επίδομα παιδιού για την υποβολή αιτήσεων, όπως ενημέρωσαν το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και ο εποπτευόμενος Οργανισμός Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ).

Η πλατφόρμα θα δέχεται νέες αιτήσεις ή τροποποιήσεις υφισταμένων έως την Πέμπτη 15 Ιανουαρίου 2026 και ώρα 18:00.

Πρόγραμμα πληρωμών Επιδόματος Παιδιού 2026

Η καταβολή του επιδόματος θα γίνεται ανά δίμηνο, με το ακόλουθο χρονοδιάγραμμα:

1η δόση: Τελευταία εργάσιμη Μαρτίου (Ιανουάριος – Φεβρουάριος)

2η δόση: Τελευταία εργάσιμη Μαΐου (Μάρτιος – Απρίλιος)

3η δόση: Τελευταία εργάσιμη Ιουλίου (Μάιος – Ιούνιος)

4η δόση: Τελευταία εργάσιμη Σεπτεμβρίου (Ιούλιος – Αύγουστος

5η δόση: Τελευταία εργάσιμη Νοεμβρίου (Σεπτέμβριος – Οκτώβριος)

6η δόση: Τελευταία εργάσιμη Δεκεμβρίου (Νοέμβριος – Δεκέμβριος)

Η τελευταία δόση του έτους καταβάλλεται τον Δεκέμβριο.

Οι προϋποθέσεις

Μεταξύ των προϋποθέσεων που ελέγχονται για τη χορήγηση του επιδόματος παιδιού είναι:

-Η φοίτηση των εξαρτώμενων τέκνων στην υποχρεωτική εκπαίδευση – από το προνήπιο έως και το Γυμνάσιο – καθώς και η επάρκεια φοίτησης.

Στην αίτηση Α21 πρέπει να καταχωρηθούν απαραιτήτως στα σχετικά πεδία:

-τα στοιχεία της σχολικής μονάδας

-η τάξη και ο αριθμός μητρώου του τέκνου που φοιτά στην υποχρεωτική εκπαίδευση.

Εάν διασταυρωθούν όλα τα στοιχεία του/της μαθητή/τριας, η αίτηση μπορεί να προχωρήσει κανονικά. Εάν δεν διασταυρωθούν, εμφανίζεται σχετική επισήμανση και ο αιτών καλείται να επισυνάψει στην ηλεκτρονική αίτηση Α21 το απαραίτητο δικαιολογητικό.

Για να ολοκληρωθεί η αίτηση, πρέπει να υποβληθεί. Αίτηση που έχει αποθηκευτεί προσωρινά, θεωρείται μη υποβληθείσα και δεν λαμβάνεται υπόψη.

Οι δικαιούχοι του Επιδόματος Παιδιού μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους στην πλατφόρμα https://www.idika.gr/epidomapaidiou/ ή https://opeka.gr/oikogeneia/epidoma-paidiou-a21/ilektronikes-ypiresies/ και με την χ

