Επίδομα παιδιού: Λήγει η προθεσμία για αιτήσεις και διορθώσεις

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα για το επίδομα παιδιού παραμένει ανοιχτή για περιορισμένο χρονικό διάστημα ακόμη, με τους δικαιούχους να καλούνται να ολοκληρώσουν εγκαίρως την αίτησή τους ή τυχόν αλλαγές.

09 Μαρ. 2026 11:08
Λίγο χρόνο ακόμη έχουν στη διάθεσή τους οι ενδιαφερόμενοι για την υποβολή νέας αίτησης ή την τροποποίηση υφιστάμενης στο Α21 για το επίδομα παιδιού. Σύμφωνα με τον ΟΠΕΚΑ, η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή έως την Τρίτη 11 Μαρτίου 2026 στις 18:00.

Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά είτε μέσω της πλατφόρμας της ΗΔΙΚΑ είτε μέσω της ιστοσελίδας του ΟΠΕΚΑ, με τη χρήση των προσωπικών κωδικών Taxisnet. Το ποσό του επιδόματος υπολογίζεται με βάση τα εξαρτώμενα τέκνα που δηλώνονται στην αίτηση Α21 του 2026 και το συνολικό οικογενειακό εισόδημα του φορολογικού έτους 2024.

Βασική προϋπόθεση για την εξέταση της αίτησης είναι να έχει προηγηθεί η υποβολή της φορολογικής δήλωσης Ε1, καθώς το επίδομα συνδέεται με την τελευταία εκκαθαρισμένη δήλωση. Παράλληλα, για τα παιδιά που φοιτούν στην υποχρεωτική εκπαίδευση, από το προνήπιο έως και το Γυμνάσιο, ελέγχεται η φοίτηση και η επάρκειά της.

Στην αίτηση θα πρέπει να δηλωθούν υποχρεωτικά τα στοιχεία της σχολικής μονάδας, η τάξη και ο αριθμός μητρώου του παιδιού. Αν κατά τον έλεγχο δεν επιβεβαιωθούν τα στοιχεία, εμφανίζεται σχετική ένδειξη και ο αιτών καλείται να επισυνάψει το απαραίτητο δικαιολογητικό.

Η διαδικασία βήμα-βήμα

Η διαδικασία ξεκινά με την είσοδο στην εφαρμογή μέσω Taxisnet. Στη συνέχεια, ο χρήστης επιβεβαιώνει τον ΑΜΚΑ του και συναινεί στην επεξεργασία των απαραίτητων στοιχείων που αφορούν τον ίδιο, τον ή τη σύζυγο ή τον/την συμβαλλόμενο/η σε σύμφωνο συμβίωσης, καθώς και τα προστατευόμενα τέκνα.

Αμέσως μετά, εμφανίζεται η φόρμα της αίτησης, όπου ο αιτών δηλώνει την οικογενειακή του κατάσταση και συμπληρώνει ή ελέγχει τα προσωπικά στοιχεία, τα στοιχεία επικοινωνίας και τον ΙΒΑΝ, στον οποίο πρέπει να είναι δικαιούχος ή συνδικαιούχος.

Στη συνέχεια, ελέγχεται η σύνθεση της οικογένειας. Αν χρειάζεται, μπορούν να προστεθούν ή να αφαιρεθούν τέκνα, καθώς και να συμπληρωθούν πρόσθετα στοιχεία για μέλη της οικογένειας. Σε ορισμένες περιπτώσεις απαιτείται και συναίνεση άλλου προσώπου μέσω των δικών του κωδικών Taxisnet.

Κατά την αποθήκευση ή την υποβολή της αίτησης, η εφαρμογή μπορεί να εμφανίσει επισημάνσεις ή να ζητήσει δικαιολογητικά, ορισμένα από τα οποία είναι απαραίτητα για να προχωρήσει η διαδικασία. Το κρίσιμο σημείο είναι η οριστική υποβολή: αίτηση που έχει απλώς αποθηκευτεί προσωρινά δεν θεωρείται κατατεθειμένη και δεν λαμβάνεται υπόψη.

Τι πρέπει να προσέξουν οι δικαιούχοι

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται σε περίπτωση λάθους μετά την υποβολή. Ο αιτών μπορεί να ακυρώσει την αίτηση και να προχωρήσει σε νέα, όμως αυτή θα πρέπει και πάλι να υποβληθεί οριστικά. Αν ακυρωθεί αίτηση και δεν ακολουθήσει νέα οριστική υποβολή, ποσά που έχουν καταβληθεί με βάση την προηγούμενη αίτηση μπορεί να θεωρηθούν αχρεωστήτως καταβληθέντα.

Έτσι, όσοι σκοπεύουν να υποβάλουν αίτηση ή να διορθώσουν στοιχεία θα πρέπει να ολοκληρώσουν εγκαίρως όλα τα βήματα, ώστε η αίτησή τους να θεωρηθεί έγκυρη πριν από τη λήξη της προθεσμίας.

