Επίδομα παιδιού: Πληρωμή 4ης δόσης, πότε θα δοθούν οι επόμενες

Η αντίστροφη μέτρηση για την καταβολή της τέταρτης δόσης του επιδόματος παιδιού έχει ήδη ξεκινήσει, με χιλιάδες οικογένειες να περιμένουν την κατάθεση των ποσών στους λογαριασμούς τους.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό του ΟΠΕΚΑ, η πληρωμή θα γίνει την Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου 2025, η τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα. Αμέσως μετά, η πλατφόρμα Α21 θα επανενεργοποιηθεί για την υποβολή νέων αιτήσεων.

Χρονοδιάγραμμα επόμενων δόσεων

Οι επόμενες δόσεις για το 2025 έχουν προγραμματιστεί ως εξής:

Πέμπτη δόση: Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2025

Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2025 Έκτη δόση: Μεταξύ 19 και 24 Δεκεμβρίου 2025 (για να καλύψει τις γιορτινές ανάγκες των οικογενειών)

Η ακριβής ημερομηνία θα ανακοινωθεί από τον ΟΠΕΚΑ, αλλά συνήθως η καταβολή πραγματοποιείται στο πρώτο μισό του καθορισμένου διαστήματος.

Ποσά και εισοδηματικά κριτήρια

Το επίδομα παιδιού διαμορφώνεται ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών και το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα:

Πρώτο και δεύτερο παιδί: 70 €, 42 € ή 28 € ανά παιδί και ανά μήνα

70 €, 42 € ή 28 € ανά παιδί και ανά μήνα Από τρίτο παιδί και πάνω: 140 €, 84 € ή 56 € ανά παιδί και ανά μήνα

Τα ποσά προσαρμόζονται ώστε οι οικογένειες με χαμηλότερα εισοδήματα να λαμβάνουν μεγαλύτερη ενίσχυση.

Σημείωση: Οι αυξήσεις και οι αλλαγές στα κριτήρια ένταξης που είχαν ανακοινωθεί από τον Πρωθυπουργό στη ΔΕΘ 2024 παραμένουν προς το παρόν ανεφάρμοστες.

Διαδικασία υποβολής αίτησης Α21

Για τη χορήγηση του επιδόματος απαιτείται η ηλεκτρονική αίτηση Α21, μέσω της ιστοσελίδας της ΗΔΙΚΑ ή του ΟΠΕΚΑ. Τα βασικά βήματα είναι:

Σύνδεση με TaxisNet: Ο υπόχρεος ή ο/η σύζυγος υποβάλλει την αίτηση. Επιβεβαίωση ΑΜΚΑ και συναίνεση: Στο σύστημα εμφανίζεται προσυμπληρωμένη φόρμα με τα στοιχεία της οικογένειας. Έλεγχος στοιχείων: Ο αιτών πρέπει να επαληθεύσει και να συμπληρώσει τα στοιχεία, ειδικά τον ΙΒΑΝ για την κατάθεση του επιδόματος. Οριστική υποβολή: Η επιλογή του πεδίου [Συναίνεση] ολοκληρώνει τη διαδικασία και η αίτηση θεωρείται οριστική.

Προσοχή: Οι προσωρινές αιτήσεις δεν λαμβάνονται υπόψη για την καταβολή του επιδόματος.

