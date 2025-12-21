Επίδομα θέρμανσης 2025-2026: Πιστώνεται η πρώτη δόση, το χρονοδιάγραμμα των πληρωμών

Η πρώτη δόση του επιδόματος θέρμανσης για τη χειμερινή περίοδο 2025-2026 θα καταβληθεί έως τις 23 Δεκεμβρίου 2025 στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων.

Πρόκειται για την προκαταβολή, η οποία καλύπτει αγορές καυσίμων που τιμολογήθηκαν έως τις 30 Νοεμβρίου 2025, για όσους υπέβαλαν πλήρως τα στοιχεία τους στην πλατφόρμα myΘέρμανση της ΑΑΔΕ μέχρι τις 5 Δεκεμβρίου 2025.

Το επίδομα καταβάλλεται σε τρεις συνολικά δόσεις:

Η δεύτερη δόση προγραμματίζεται έως τις 29 Μαΐου 2026 και αφορά αγορές από 1η Οκτωβρίου 2025 έως 31 Μαρτίου 2026 (με ειδικές προθεσμίες για καυσόξυλα και πέλετ έως 15 Απριλίου 2026 για τιμολόγια και 30 Απριλίου για καταχώριση).

προγραμματίζεται έως τις 29 Μαΐου 2026 και αφορά αγορές από 1η Οκτωβρίου 2025 έως 31 Μαρτίου 2026 (με ειδικές προθεσμίες για καυσόξυλα και πέλετ έως 15 Απριλίου 2026 για τιμολόγια και 30 Απριλίου για καταχώριση). Η τρίτη δόση, έως τις 31 Ιουλίου 2026, αφορά αποκλειστικά χρήστες φυσικού αερίου ή τηλεθέρμανσης για την ίδια περίοδο κατανάλωσης.

Το ύψος του επιδόματος κυμαίνεται από 100 έως 800 ευρώ, ανάλογα με την περιοχή και τις συνθήκες, ενώ σε ορεινές και ψυχρές ζώνες μπορεί να ανέλθει έως 1.200 ευρώ. Το ποσό είναι αφορολόγητο, ακατάσχετο και δεν συμψηφίζεται με οφειλές.

Δικαιούχοι είναι φυσικά πρόσωπα που χρησιμοποιούν πετρέλαιο θέρμανσης, φυσικό αέριο, υγραέριο, καυσόξυλα, πέλετ, τηλεθέρμανση ή ηλεκτρική ενέργεια για την κύρια κατοικία τους και πληρούν συγκεκριμένα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια. Για ζευγάρια, δικαιούχος είναι ο υπόχρεος σε φορολογική δήλωση ή ένας από τους δύο σε χωριστές δηλώσεις.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



