Επίδομα θέρμανσης: Πιστώνεται σήμερα η προκαταβολή σε πάνω από 1 εκατ. δικαιούχους

Σήμερα, 23 Δεκεμβρίου, καταβάλλεται η προκαταβολή του επιδόματος θέρμανσης σε περισσότερα από ένα εκατομμύριο νοικοκυριά, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΑΔΕ.

Οι παλαιοί δικαιούχοι λαμβάνουν το 60% του ποσού που εισέπραξαν την προηγούμενη περίοδο, ενώ οι νέοι το 50% του φετινού επιδόματος που τους αναλογεί. Το ελάχιστο ποσό προκαταβολής ορίζεται στα 80 ευρώ.

Στην πλατφόρμα myΘέρμανση έχουν καταγραφεί 1.230.748 αιτήσεις, εκ των οποίων 867.524 για πετρέλαιο και άλλα καύσιμα και 363.224 για ηλεκτρικό ρεύμα.

Το συνολικό επίδομα κυμαίνεται από 100 έως 800 ευρώ, με μέγιστο τα 1.200 ευρώ σε περιοχές με ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες. Το ύψος υπολογίζεται βάσει βαθμοημερών (συντελεστής 0,12-1,62), με προσαύξηση 20% ανά τέκνο και επιπλέον 25% σε ορεινές ζώνες.

Ενδεικτικά, παλαιός δικαιούχος με 300 ευρώ πέρυσι εισπράττει σήμερα 180 ευρώ. Νέος με δικαίωμα 150 ευρώ λαμβάνει 80 ευρώ. Στην Αθήνα, οικογένεια με ένα παιδί δικαιούται 155 ευρώ για πετρέλαιο ή 196 για ρεύμα, στη Θεσσαλονίκη 256 και 324 ευρώ αντίστοιχα, ενώ σε ψυχρές περιοχές όπως Κοζάνη ή Ξάνθη τα ποσά μπορεί να υπερβούν τα 1.000 ευρώ για πολύτεκνες οικογένειες.

Η πληρωμή αφορά αγορές έως 30 Νοεμβρίου 2025 που δηλώθηκαν έως 5 Δεκεμβρίου. Επόμενες δόσεις προβλέπονται έως 29 Μαΐου 2026 για καταναλώσεις έως 15 Απριλίου και έως 31 Ιουλίου 2026 για φυσικό αέριο και τηλεθέρμανση. Το επίδομα είναι αφορολόγητο και ακατάσχετο.

