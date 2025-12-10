Επίδομα θέρμανσης: Πότε πληρώνεται η προκαταβολή

Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το επίδομα θέρμανσης ολοκληρώθηκε και πλέον ξεκινούν οι πληρωμές προς τους δικαιούχους. Η προκαταβολή της ενίσχυσης θα καταβληθεί λίγο πριν τα Χριστούγεννα, με την πρώτη δόση να εμφανίζεται στους τραπεζικούς λογαριασμούς στις 23 Δεκεμβρίου. Το τελικό ποσό ανά νοικοκυριό θα οριστικοποιηθεί τον Μάιο του 2026, όταν θα ενσωματωθούν τα στοιχεία της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας.

Το εύρος της ενίσχυσης κυμαίνεται από 100 έως 800 ευρώ, ανάλογα με το είδος καυσίμου, την περιοχή διαμονής και τη δριμύτητα του χειμώνα. Σε ιδιαίτερα ψυχρές περιοχές, όπως η Κοζάνη, η Φλώρινα, το Μέτσοβο και η Δράμα, το ποσό αυξάνεται έως και 25%, με ανώτατο όριο τα 1.200 ευρώ, βάσει του ειδικού κλιματικού συντελεστή.

Πληρωμές σε 2+1 δόσεις

Η καταβολή του επιδόματος πραγματοποιείται μέσω τραπεζικών ιδρυμάτων σε τρεις φάσεις:

23 Δεκεμβρίου 2025: Πληρωμή προκαταβολής και αγορών με τιμολόγηση έως 30 Νοεμβρίου 2025, εφόσον τα στοιχεία έχουν καταχωρηθεί έως 5 Δεκεμβρίου.

29 Μαΐου 2026: Πληρωμή για καταναλώσεις από 1η Οκτωβρίου 2025 (ή από 1η Ιουνίου 2025 για ξύλα και πέλετ), για αγορές με τιμολόγηση έως 15 Απριλίου 2026 και καταχώριση έως 30 Απριλίου.

31 Ιουλίου 2026: Επιπλέον πληρωμή για φυσικό αέριο και τηλεθέρμανση, για καταναλώσεις Οκτωβρίου 2025 – Μαρτίου 2026.

Πώς διαμορφώνονται τα ποσά ανά καύσιμο

Το ύψος της επιδότησης διαφοροποιείται ανάλογα με το θερμαντικό μέσο. Το βασικό ποσό αναφοράς είναι:

380€ για ηλεκτρική ενέργεια

360€ για βιομάζα (πέλετ)

350€ για τηλεθέρμανση ή καυσόξυλα

325€ για φυσικό αέριο

300€ για πετρέλαιο ή υγραέριο

Σε κάθε περίπτωση προβλέπεται προσαύξηση 20% για κάθε εξαρτώμενο παιδί.

Οι διαφορές μεταξύ νοικοκυριών μπορεί να είναι μεγάλες ακόμη και στην ίδια περιοχή, ανάλογα με το καύσιμο που χρησιμοποιείται.

Τι καθορίζει το τελικό ποσό

Το τελικό ύψος της ενίσχυσης προκύπτει από δύο συντελεστές:

Κλιματικός συντελεστής περιοχής, που αποτυπώνει τις μακροχρόνιες κλιματολογικές συνθήκες. Συντελεστής τρεχουσών καιρικών συνθηκών, ο οποίος ανακοινώνεται από την ΕΜΥ την άνοιξη, με βάση τα δεδομένα Οκτωβρίου 2025 – Μαρτίου 2026.

Αφού καταβληθεί το 60% της ενίσχυσης, το υπόλοιπο ποσό προσαρμόζεται με βάση τα στοιχεία της ΕΜΥ, τα οποία αντικατοπτρίζουν τις πραγματικές ανάγκες θέρμανσης κατά τον χειμώνα.

