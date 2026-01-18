Επίδομα θέρμανσης: Πότε θα πληρωθεί η δεύτερη δόση

Τέλη Μαΐου αναμένεται να καταβληθεί η δεύτερη δόση για το επίδομα θέρμανσης αφού έχει ήδη οριστεί το χρονοδιάγραμμα για τις επόμενες καταβολές προς τους δικαιούχους.

Το ύψος του επιδόματος που θα λάβουν τα νοικοκυριά εξαρτάται από την περιοχή της κύριας κατοικίας, την οικογενειακή κατάσταση και το μέσο θέρμανσης.

Υπενθυμίζεται ότι, το συνολικό επίδομα θέρμανσης κυμαίνεται από 100 έως 800 ευρώ και μπορεί να φτάσει έως τα 1.200 ευρώ για περιοχές της χώρας με πολύ χαμηλές θερμοκρασίες.

Οι επόμενες δόσεις

Η επόμενη φάση πληρωμών του επιδόματος θέρμανσης έχει προγραμματιστεί λοιπόν, για τα τέλη της Άνοιξης και τις αρχές του καλοκαιριού του 2026, ανάλογα με το είδος της ενεργειακής πηγής που έχει δηλωθεί.

Για αγορές πετρελαίου, πέλετ ή καυσόξυλων που πραγματοποιήθηκαν έως τις 15 Απριλίου 2026 και δηλώθηκαν στην πλατφόρμα μέχρι τις 30 Απριλίου, η καταβολή του επιδόματος αναμένεται να ολοκληρωθεί έως τις 29 Μαΐου 2026.

Για καταναλώσεις φυσικού αερίου και τηλεθέρμανσης, η πληρωμή θα πραγματοποιηθεί έως τις 31 Ιουλίου 2026.

