Επίδομα θέρμανσης: Σπάνε ρεκόρ οι αιτήσεις, πότε θα πληρωθεί η πρώτη δόση

Σχεδόν 1 εκατ. αιτήσεις σε χρόνο ρεκόρ για το επίδομα θέρμανσης 2025-26.

26 Νοέ. 2025 7:25
Pelop News

Λιγότερο από δέκα ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία της 5ης Δεκεμβρίου 2025, οι εγκεκριμένες αιτήσεις για το επίδομα θέρμανσης της χειμερινής περιόδου 2025-2026 πλησιάζουν τις 900.000 και αναμένεται να ξεπεράσουν το 1 εκατομμύριο. Η πλατφόρμα myΘέρμανση της ΑΑΔΕ δέχεται καθημερινά χιλιάδες νέες αιτήσεις, ενώ η πρώτη πληρωμή (προκαταβολή 60%) έχει προγραμματιστεί για τις 23 Δεκεμβρίου 2025.

Το ύψος του επιδόματος κυμαίνεται από 100 έως 800 ευρώ, ενώ σε ιδιαίτερα ψυχρές περιοχές (Κοζάνη, Φλώρινα, Μέτσοβο, Δράμα κ.ά.) μπορεί να φτάσει έως και τα 1.200 ευρώ λόγω του αυξημένου κλιματικού συντελεστή (έως +25%).

Το επίδομα αφορά θέρμανση κύριας κατοικίας με:

  • πετρέλαιο θέρμανσης
  • φωτιστικό πετρέλαιο (μπλε κηροζίνη)
  • φυσικό αέριο
  • υγραέριο
  • τηλεθέρμανση
  • πέλετ/βιομάζα
  • καυσόξυλα
  • ηλεκτρική ενέργεια

Χρονοδιάγραμμα πληρωμών

  • Έως 23 Δεκεμβρίου 2025: προκαταβολή + αγορές έως 30 Νοεμβρίου (εφόσον τα παραστατικά καταχωριστούν έως 5/12)
  • Έως 29 Μαΐου 2026: βασική δόση για αγορές έως 15 Απριλίου 2026
  • Έως 31 Ιουλίου 2026: επιπλέον δόση για φυσικό αέριο και τηλεθέρμανση

Εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια

  • Άγαμοι: έως 16.000 € εισόδημα – 200.000 € ακίνητη περιουσία
  • Έγγαμοι: έως 24.000 € + 5.000 € ανά τέκνο – 260.000 € περιουσία (+40.000 € ανά τέκνο)
  • Μονογονεϊκές: έως 29.000 € + 5.000 € ανά τέκνο

Το τελικό ποσό θα προσαρμοστεί την άνοιξη του 2026 με βάση τις πραγματικές βαθμοημέρες θέρμανσης που θα ανακοινώσει η ΕΜΥ.

