Επίδοση εισαγγελικής διάταξης στον Κώστα Ανεστίδη για δέσμευση περιουσιακών στοιχείων

Την εισαγγελική διάταξη για τη δέσμευση των περιουσιακών του στοιχείων παρέλαβε επισήμως ο αγροτοσυνδικαλιστής Κώστας Ανεστίδης, στο πλαίσιο προκαταρκτικής έρευνας για αγροτικές επιδοτήσεις.

Επίδοση εισαγγελικής διάταξης στον Κώστα Ανεστίδη για δέσμευση περιουσιακών στοιχείων
15 Ιαν. 2026 14:57
Pelop News

Την εισαγγελική διάταξη που αφορά τη δέσμευση των περιουσιακών του στοιχείων παρέλαβε και επισήμως σήμερα, Πέμπτη (15/1/2026), ο αγροτοσυνδικαλιστής Κώστας Ανεστίδης, ενώ βρισκόταν στο μπλόκο των Μαλγάρων.

Η επίδοση της διάταξης εντάσσεται στο πλαίσιο προκαταρκτικής έρευνας που διενεργείται από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και αφορά υπόθεση αγροτικών επιδοτήσεων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κ. Ανεστίδης ελέγχεται για παρατυπίες που σχετίζονται με επιδοτήσεις συνολικού ύψους περίπου 122.000 ευρώ, οι οποίες φέρονται να συνδέονται με 16 αγροτεμάχια. Στο μικροσκόπιο της έρευνας βρίσκονται ενδείξεις αναντιστοιχίας μεταξύ των δηλωθεισών εκτάσεων και των στοιχείων κτηματογράφησης για την περίοδο 2019–2024.

Σε δηλώσεις του προς δημοσιογράφους, ο αγροτοσυνδικαλιστής ανέφερε ότι η δέσμευση των τραπεζικών του λογαριασμών έχει τεθεί σε ισχύ ήδη από τον Δεκέμβριο, ενώ σήμερα του επιδόθηκε επίσημα η σχετική εισαγγελική απόφαση. Όπως σημείωσε, του δίνεται προθεσμία 30 ημερών για την άσκηση έφεσης.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι η διάταξη του είχε κοινοποιηθεί για πρώτη φορά στις 27 Δεκεμβρίου, παρουσία του δικηγόρου του, εκφράζοντας απορία για την επαναλαμβανόμενη επίδοση, ενώ διευκρίνισε ότι οι τραπεζικοί του λογαριασμοί παραμένουν δεσμευμένοι.

Η υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη και τελεί υπό διερεύνηση από τις αρμόδιες αρχές.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
15:38 Ευλογιά αιγοπροβάτων: Κατηγορηματικό «όχι» στον μαζικό εμβολιασμό – Οι 7 απαντήσεις της Εθνικής Επιτροπής στους ισχυρισμούς
15:33 Η καλλιτεχνική ομάδα κολύμβησης της ΝΕΠ σε καμπ με τη Χριστίνα Θαλασσινίδου
15:30 Κυρανάκης: «Νέες υποδομές, νέα τρένα, νέοι σταθμοί» – Το σχέδιο για τον νέο ελληνικό σιδηρόδρομο και τα ορόσημα έως το 2027
15:22 Ο νεότερος ασθενής με άνοια στη Βρετανία πέθανε στα 24 – Η σπάνια περίπτωση του Αντρέ Γιάρχαμ
15:14 Νίκος Πλακιάς: Γιατί θεωρεί λάθος την ίδρυση κόμματος από την Μαρία Καρυστιανού
15:00 Δημοτικά τέλη Πάτρας: Μάχη για να αποφευχθούν αυξήσεις – Προσπάθειες κατάρτισης σε ασφυκτικό οικονομικό περιβάλλον
14:57 Επίδοση εισαγγελικής διάταξης στον Κώστα Ανεστίδη για δέσμευση περιουσιακών στοιχείων
14:55 Floga Race 2026: Ένας αγώνας ορεινού τρεξίματος αφιερωμένος στα παιδιά με καρκίνο
14:49 Δραματική μάχη για 28χρονο Έλληνα στην Αυστραλία: Πήγε διακοπές και κινδυνεύει με τετραπληγία
14:45 Πράσινο φως για Chevron–HELLENiQ Energy: Στη Βουλή οι συμβάσεις υδρογονανθράκων
14:41 Τραγωδία στη Δράμα: Νεκρός 56χρονος εναερίτης σε κολόνα ηλεκτροφωτισμού
14:38 Μαρινάκης: «Καμία ποινική ευθύνη για Βορίδη και Αυγενάκη» – Απαντήσεις για ΟΠΕΚΕΠΕ, εμβολιασμούς, Τουρκία και δημοσκοπήσεις
14:34 Στο τιμόνι της φρεγάτας «Κίμων» ο αντιπλοίαρχος Ιωάννης Κιζάνης – Η πρώτη Belharra στον ελληνικό Στόλο
14:30 Κοπή βασιλόπιτας από τον Πανηπειρωτικό Σύλλογο Πατρών – Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων
14:27 Ζωντανά από το ΙΟΝΙΑΝ η Τελετή Έναρξης του Πατρινού Καρναβαλιού 2026
14:24 Χωρίς αγροτικό μπλόκο πλέον το Αγγελόκαστρο: Επανέρχεται πλήρως η κυκλοφορία
14:20 Πάτρα: Καταγγελία για παρεμβάσεις στις εκλογές του Σωματείου στο Νοσοκομείο «Άγιος Ανδρέας»
14:16 «Πάγωσε» την τελευταία στιγμή η επίθεση των ΗΠΑ στο Ιράν – Τα σενάρια πίσω από την κίνηση Τραμπ
14:07 Κυρανάκης: Νέα τρένα, πλήρης ασφάλεια και Αθήνα–Θεσσαλονίκη σε κάτω από 3,5 ώρες έως το 2026
14:00 Αιτωλοακαρνανία: Εξιτήριο για τον 18χρονο Μάριο μετά τη μεταμόσχευση ήπατος στο Τορίνο – «Μια νέα ζωή, μια νέα αρχή», δείτε το συγκινητικό ΒΙΝΤΕΟ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 15.01.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ