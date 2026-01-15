Επίδοση εισαγγελικής διάταξης στον Κώστα Ανεστίδη για δέσμευση περιουσιακών στοιχείων

Την εισαγγελική διάταξη που αφορά τη δέσμευση των περιουσιακών του στοιχείων παρέλαβε και επισήμως σήμερα, Πέμπτη (15/1/2026), ο αγροτοσυνδικαλιστής Κώστας Ανεστίδης, ενώ βρισκόταν στο μπλόκο των Μαλγάρων.

Η επίδοση της διάταξης εντάσσεται στο πλαίσιο προκαταρκτικής έρευνας που διενεργείται από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και αφορά υπόθεση αγροτικών επιδοτήσεων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κ. Ανεστίδης ελέγχεται για παρατυπίες που σχετίζονται με επιδοτήσεις συνολικού ύψους περίπου 122.000 ευρώ, οι οποίες φέρονται να συνδέονται με 16 αγροτεμάχια. Στο μικροσκόπιο της έρευνας βρίσκονται ενδείξεις αναντιστοιχίας μεταξύ των δηλωθεισών εκτάσεων και των στοιχείων κτηματογράφησης για την περίοδο 2019–2024.

Σε δηλώσεις του προς δημοσιογράφους, ο αγροτοσυνδικαλιστής ανέφερε ότι η δέσμευση των τραπεζικών του λογαριασμών έχει τεθεί σε ισχύ ήδη από τον Δεκέμβριο, ενώ σήμερα του επιδόθηκε επίσημα η σχετική εισαγγελική απόφαση. Όπως σημείωσε, του δίνεται προθεσμία 30 ημερών για την άσκηση έφεσης.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι η διάταξη του είχε κοινοποιηθεί για πρώτη φορά στις 27 Δεκεμβρίου, παρουσία του δικηγόρου του, εκφράζοντας απορία για την επαναλαμβανόμενη επίδοση, ενώ διευκρίνισε ότι οι τραπεζικοί του λογαριασμοί παραμένουν δεσμευμένοι.

Η υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη και τελεί υπό διερεύνηση από τις αρμόδιες αρχές.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



