«Επιφανειακές άβυσσοι»: Παρουσιάζεται η πρώτη ποιητική συλλογή του Αιμίλιου Κουτσουμπελίτη

Οι εκδόσεις Το Δόντι παρουσιάζουν την πρώτη ποιητική συλλογή του Αιμίλιου Κουτσουμπελίτη, μια κατάδυση στη σκοτεινή πλευρά του έρωτα και της μνήμης, αυτή την Παρασκευή στο «Ουλαλούμ».

11 Δεκ. 2025 14:31
Την πρώτη ποιητική συλλογή του Αιμίλιου Κουτσουμπελίτη «Επιφανειακές άβυσσοι» παρουσιάζουν οι εκδόσεις Το Δόντι την Παρασκευή, 12 Δεκεμβρίου 2025 στις 8:00 μ.μ. στο μπαρ «Ουλαλούμ» (Γεροκωστοπούλου & Ηφαίστου, Πάτρα).

Μαζί με τον συγγραφέα, θα μιλήσουν οι:

Μαρία Γεωργακοπούλου, δημόσιος υπάλληλος
Διονύσης Κανάκης, μουσικός

Στα ποιήματα της συλλογής κυριαρχεί η σκοτεινή πλευρά του έρωτα, το ανεκπλήρωτο, το εφήμερο και η «εμμονή» τόσο σε ερωτικές εμπειρίες του παρελθόντος, όσο και σε υπερβατικές που πλάθει ο ποιητής με τον νου του.

Ο Αιμίλιος Κουτσουμπελίτης γεννήθηκε το 1985 και μεγάλωσε στην Πάτρα. Εργάζεται ως φυσικός στο Πανεπιστήμιο Πατρών.

