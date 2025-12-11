«Επιφανειακές άβυσσοι»: Παρουσιάζεται η πρώτη ποιητική συλλογή του Αιμίλιου Κουτσουμπελίτη

Την πρώτη ποιητική συλλογή του Αιμίλιου Κουτσουμπελίτη «Επιφανειακές άβυσσοι» παρουσιάζουν οι εκδόσεις Το Δόντι την Παρασκευή, 12 Δεκεμβρίου 2025 στις 8:00 μ.μ. στο μπαρ «Ουλαλούμ» (Γεροκωστοπούλου & Ηφαίστου, Πάτρα).

Μαζί με τον συγγραφέα, θα μιλήσουν οι:

– Μαρία Γεωργακοπούλου, δημόσιος υπάλληλος

– Διονύσης Κανάκης, μουσικός

Στα ποιήματα της συλλογής κυριαρχεί η σκοτεινή πλευρά του έρωτα, το ανεκπλήρωτο, το εφήμερο και η «εμμονή» τόσο σε ερωτικές εμπειρίες του παρελθόντος, όσο και σε υπερβατικές που πλάθει ο ποιητής με τον νου του.

Ο Αιμίλιος Κουτσουμπελίτης γεννήθηκε το 1985 και μεγάλωσε στην Πάτρα. Εργάζεται ως φυσικός στο Πανεπιστήμιο Πατρών.

