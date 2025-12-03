Επική στιγμή στη Σύρο: Φαντάρος παρακολούθησε το ματς του Ολυμπιακού από τη σκοπιά

Απίθανο στιγμιότυπο κατέγραψε η τηλεοπτική κάμερα λίγο πριν τη σέντρα του αγώνα Ολυμπιακός – Ελλάς Σύρου

Επική στιγμή στη Σύρο: Φαντάρος παρακολούθησε το ματς του Ολυμπιακού από τη σκοπιά
03 Δεκ. 2025 14:55
Pelop News

Ένα από τα πιο απρόσμενα –και απολαυστικά– στιγμιότυπα της ποδοσφαιρικής βραδιάς στη Σύρο δεν εκτυλίχθηκε εντός αγωνιστικού χώρου, αλλά… λίγο πιο δίπλα. Λίγα λεπτά πριν από την έναρξη της αναμέτρησης ανάμεσα στον Ολυμπιακό και την Ελλάς Σύρου, η τηλεοπτική κάμερα «έπιασε» έναν φαντάρο σε σκοπιά του γειτονικού στρατοπέδου να παρακολουθεί τον αγώνα από τον πυργίσκο.

Το γήπεδο της Σύρου βρίσκεται δίπλα στο Στρατόπεδο Λοχαγού Ζαφείρη Αποστόλου, πίσω ακριβώς από το σημείο όπου φιλοξενούνται οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού. Κατά την περιήγησή του το συνεργείο του συνδρομητικού καναλιού στις εξέδρες και στον περιβάλλοντα χώρο, εντόπισε τον στρατιώτη να έχει πάρει θέση… VIP στη σκοπιά, με θέα τον αγωνιστικό χώρο.

Το πλάνο έγινε αμέσως viral, χαρίζοντας άφθονο γέλιο στα social media, με πολλούς να σχολιάζουν πως η συγκεκριμένη υπηρεσία ήταν σίγουρα η πιο περιζήτητη της ημέρας. Ένας, όμως, ήταν ο «τυχερός» που πέρασε το δίωρό του σε μια αυτοσχέδια, χακί «σουίτα», με θέα τον αγώνα.

