Επικοινωνία Ερντογάν με Τραμπ για την εκεχειρία και τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Η ανακοίνωση της τουρκικής προεδρίας αναφέρει ότι η τηλεφωνική συνομιλία επικεντρώθηκε κυρίως στην εκεχειρία που ανακοινώθηκε από χθες το βράδυ στο πλαίσιο των εξελίξεων που σχετίζονται με το Ιράν, καθώς και στις γενικότερες εξελίξεις στην περιοχή.

08 Απρ. 2026 21:28
Pelop News

Τηλεφωνική επικοινωνία είχαν ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, και ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, με βασικό θέμα την εκεχειρία που ανακοινώθηκε στο πλαίσιο της κρίσης με το Ιράν. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Διεύθυνσης Επικοινωνίας της τουρκικής προεδρίας, οι δύο ηγέτες συζήτησαν τις πρόσφατες περιφερειακές εξελίξεις και τις προοπτικές για μια μόνιμη ειρηνευτική συμφωνία.

Η ανακοίνωση της τουρκικής προεδρίας αναφέρει ότι η τηλεφωνική συνομιλία επικεντρώθηκε κυρίως στην εκεχειρία που ανακοινώθηκε από χθες το βράδυ στο πλαίσιο των εξελίξεων που σχετίζονται με το Ιράν, καθώς και στις γενικότερες εξελίξεις στην περιοχή.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, οι δύο ηγέτες αντάλλαξαν απόψεις για την τρέχουσα κατάσταση και τις προοπτικές αποκλιμάκωσης της έντασης στη Μέση Ανατολή.

Ικανοποιημένος ο Ερντογάν για την εκεχειρία
Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας, ο Τούρκος πρόεδρος εξέφρασε την ικανοποίησή του για την ανακοίνωση της εκεχειρίας και υπογράμμισε την ανάγκη αξιοποίησης της συγκυρίας για την επίτευξη μιας μόνιμης ειρηνευτικής συμφωνίας.

Όπως δήλωσε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, σύμφωνα με την ανακοίνωση της τουρκικής προεδρίας:

«Μετά από 40 ημέρες που ήταν εξαιρετικά δύσκολες και επώδυνες για ολόκληρο τον κόσμο, το παράθυρο ευκαιρίας δύο εβδομάδων που άνοιξε πρέπει να αξιοποιηθεί με τον καλύτερο τρόπο για την επίτευξη μιας μόνιμης ειρηνευτικής συμφωνίας και δεν πρέπει να δοθεί καμία ευκαιρία σε όσους επιχειρήσουν να υπονομεύσουν τη διαδικασία».

Συνεχίζει να στηρίζει η Άγκυρα τις προσπάθειες για εξέυρεση λύσης
Παράλληλα, ο Τούρκος πρόεδρος υπογράμμισε ότι η Άγκυρα θα συνεχίσει να στηρίζει τις προσπάθειες για εξεύρεση λύσης, σε συνεργασία με χώρες που χαρακτηρίζει «φίλες και αδελφές».

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, ο Ερντογάν τόνισε ότι «η Τουρκία θα συνεχίσει να ενισχύει τη στήριξή της στις προσπάθειες για λύση που διεξάγονται μαζί με φίλες και αδελφές χώρες, με επικεφαλής το Πακιστάν».

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
21:40 Οι γυναίκες κοιμούνται καλύτερα με τα σκυλιά τους παρά με τους συντρόφους τους
21:28 Επικοινωνία Ερντογάν με Τραμπ για την εκεχειρία και τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή
21:20 Ο Αργύρης Πεδουλάκης επιστρέφει στους πάγκους σε ιστορική ομάδα
21:12 Η CrediaBank χτύπησε το καμπανάκι της Συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών
21:04 Έξοδος Πάσχα: Ακόμα και 25% ακριβότερες οι μετακινήσεις φέτος – Παραδείγματα με προορισμούς
20:56 Euroleague – Παναθηναϊκός: Κανονικά ο Γκραντ για το μεγάλο παιχνίδι με τη Βαλένθια
20:48 Θετικά σχόλια από διεθνή ΜΜΕ για την απόφαση Μητσοτάκη να απαγορευτούν τα social media στους κάτω των 15
20:40 Γαλάτσι: Καταδίωξη ανηλίκων που επέβαιναν σε κλεμμένο δίκυκλο
20:32 Στενά του Ορμούζ: Η επαναλειτουργία δεν αρκεί – Η αποκατάσταση της παγκόσμιας ενέργειας θα πάρει μήνες
20:24 Τρίκαλα: 3 χρόνια φυλάκιση σε 33χρονο για ενδοοικογενειακή βία και απειλή με όπλο
20:16 Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος: Η δημόσια κριτική οφείλει να ασκείται με θεσμική υπευθυνότητα και αυτοσυγκράτηση
20:08 Olympic Forest Camp – Η παιδική κατασκήνωση στο Λάλα Ηλείας ξεκινά!
20:02 Και φέτος ο αγώνας παλαιμάχων Ανω και Κάτω Πόλης
20:00 Πάτρα: Πρωτοβουλία Ψωμά για τη δημοτική περιουσία – Φτιάχνει βίντεο και δείχνει τα προβλήματα
19:52 Εθνική Πόλο Ανδρών: Στο Σίδνεϊ μετά τη νίκη επί της Ολλανδίας
19:44 Φλόριντα: 20χρονη φοιτήτρια κατηγορείται για τη δολοφονία του νεογέννητου παιδιού της
19:36 Μήνυμα των Ιρανών στα πλοία στον Περσικό Κόλπο: Τα Στενά του Ορμούζ είναι κλειστά
19:28 Στον Εισαγγελέα 40χρονος για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας ανήλικης σε δρομολόγιο ΚΤΕΛ
19:20 Ηράκλειο: Ελεύθερος με όρους ο 17χρονος κατηγορούμενος για βιασμό και πορνογραφία ανηλίκων
19:12 Η Masdar στηρίζει την πράσινη ανάπτυξη του Πόρου
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
