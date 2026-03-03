Επικοινωνία Γεραπετρίτη – Φιντάν εν μέσω κλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή

Τηλεφωνική συνομιλία είχαν ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης και ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας Χακάν Φιντάν, με αντικείμενο τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Η επικοινωνία πραγματοποιήθηκε σε μια περίοδο αυξημένης έντασης στην περιοχή, με το σκηνικό να παραμένει ρευστό λόγω των εξελίξεων που αφορούν το Ιράν, τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ.

Σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση, οι δύο υπουργοί αντάλλαξαν απόψεις για την κατάσταση που διαμορφώνεται στην ευρύτερη περιοχή, εξετάζοντας τις τελευταίες εξελίξεις και τις επιπτώσεις τους στη σταθερότητα. Δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα περαιτέρω λεπτομέρειες για το περιεχόμενο της συνομιλίας.

Η επαφή εντάσσεται στο πλαίσιο των διπλωματικών διαβουλεύσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη, καθώς η κατάσταση στη Μέση Ανατολή παρακολουθείται στενά από τις χώρες της περιοχής και τη διεθνή κοινότητα.

