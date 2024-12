Επικοινωνία Ρούτε – Ερντογάν για την Συρία: Να κυβερνηθεί από τους Σύρους

Τηλεφωνική επικοινωνία είχαν το πρωί της Τρίτης ο ΓΓ του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, με τον πρόεδρο της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της τουρκικής προεδρίας «ο πρόεδρος Ερντογάν δήλωσε ότι η Τουρκία έχει υπερασπιστεί την διατήρηση της εδαφικής ακεραιότητας και την σταθερότητα της Συρίας από την πρώτη ημέρα του εμφυλίου πολέμου στη χώρα αυτή».

