Επιμελητηριακές εκλογές: Ανακοινώθηκε η επίσημη λίστα των υποψηφίων ΟΛΑ ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ
Η ανακοίνωση της εκλογικής επιτροπής του Επιμελητηρίου Αχαΐας αναφέρει:
Σήμερα, ημέρα Πέμπτη 21 Νοεμβρίου 2024, η Εκλογική Επιτροπή του Επιμελητηρίου Αχαΐας, των εκλογών για την ανάδειξη αιρετών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που θα διενεργηθούν στις 7, 8 και 9 Δεκεμβρίου 2024, συνήλθε σε συνεδρίαση και μετά από έλεγχο ενστάσεων κατά της Πράξης Ανακήρυξης της 15ης Νοεμβρίου 2024, οι οποίες κατατέθηκαν μέχρι την 19η Νοεμβρίου 2024, προβαίνει στην σύνταξη του οριστικού καταλόγου υποψηφίων όπως προβλέπεται από το άρθρο 7 παρ.3 του Π.Δ.372/1992, ως κατωτέρω :
ΟΝΟΜΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ: ΕΝΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ
ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Αθανασίου
|ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
|Α/Α
|ΕΠΙΘΕΤΟ
|ΟΝΟΜΑ
|ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ
|1
|ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|2
|ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|ΔΟΝΑΤΟΣ
|3
|ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΣ
|ΜΙΧΑΗΛ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|4
|ΓΕΩΡΓΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΧΡΗΣΤΟΣ
|5
|ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
|6
|ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
|ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
|ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
|7
|ΚΑΛΛΙΓΟΣΦΥΡΗΣ
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|8
|ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΖΗΣΙΜΟΣ
|9
|ΚΟΣΜΟΓΙΑΝΝΗΣ
|ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|10
|ΚΟΥΣΚΟΥΡΗΣ
|ΣΩΤΗΡΙΟΣ
|ΜΙΧΑΗΛ
|11
|ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|12
|ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|13
|ΜΠΕΝΕΤΑΤΟΣ
|ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
|ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
|14
|ΜΠΟΔΙΩΤΗΣ
|ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
|ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
|15
|ΜΠΟΥΡΔΑΛΟΣ
|ΜΙΧΑΗΛ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|16
|ΜΠΟΥΡΔΟΥΒΑΛΗ
|ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ
|ΑΝΔΡΕΑΣ
|17
|ΜΠΟΥΛΗΣ
|ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|18
|ΝΙΓΙΑΝΝΗΣ
|ΑΝΔΡΕΑΣ
|ΣΩΤΗΡΙΟΣ
|19
|ΝΤΑΟΥΣΑΝΗΣ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|20
|ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΑΡΓΥΡΙΟΣ
|21
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
|ΑΝΤΩΝΙΟΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|22
|ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ
|ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|23
|ΠΑΠΑΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ
|ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
|ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
|24
|ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
|ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|25
|ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ
|ΕΛΠΙΔΑ
|ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
|26
|ΤΣΟΥΜΠΟΥ
|ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|27
|ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ
|ΒΑΡΒΑΡΑ
|ΑΝΔΡΕΑΣ
|28
|ΨΑΡΙΑΔΗΣ
|ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ
|Α/Α
|ΕΠΙΘΕΤΟ
|ΟΝΟΜΑ
|ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ
|1
|ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|ΘΕΟΔΩΡΟΣ
|2
|ΓΚΙΝΙ
|ΑΡΝΤΓΙΑΝ
|ΓΚΙΝ
|3
|ΓΚΙΩΝΗΣ
|ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|4
|ΓΚΟΛΦΙΝΟΥ
|ΓΕΩΡΓΙΑ
|ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
|5
|ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|6
|ΔΟΡΛΗΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
|7
|ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|8
|ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ
|ΤΡΥΦΩΝ
|ΣΠΥΡΙΔΩΝ
|9
|ΚΛΟΥΚΙΝΙΩΤΗΣ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
|10
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|ΤΡΥΦΩΝ
|11
|ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|ΜΙΧΑΗΛ
|12
|ΜΑΝΕΣΙΩΤΗΣ
|ΘΕΟΔΩΡΟΣ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|13
|ΜΑΡΚΟΥΛΑΣ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|14
|ΜΑΣΤΡΟΚΟΥΚΟΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΜΙΧΑΗΛ
|15
|ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|16
|ΜΠΑΒΙΟΛΗ
|ΕΛΕΝΗ
|ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
|17
|ΜΠΟΜΠΟΤΣΙΑΡΗΣ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|18
|ΝΤΑΛΑΚΑΣ
|ΑΝΔΡΕΑΣ
|ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
|19
|ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ
|ΧΡΙΣΤΙΝΑ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|20
|ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
|ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|21
|ΡΗΓΑΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|22
|ΤΣΑΤΗ
|ΧΡΙΣΤΙΝΑ
|ΑΝΤΩΝΙΟΣ
|23
|ΦΑΚΟΥ
|ΑΓΓΕΛΙΚΗ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
|Α/Α
|ΕΠΙΘΕΤΟ
|ΟΝΟΜΑ
|ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ
|1
|ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ
|ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|2
|ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ
|ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
|ΑΝΤΩΝΙΟΣ
|3
|ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ
|ΑΝΤΩΝΙΟΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|4
|ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|ΧΡΗΣΤΟΣ
|5
|ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
|6
|ΒΙΛΛΙΟΥ
|ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
|ΣΠΥΡΙΔΩΝ
|7
|ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ
|ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
|ΑΝΔΡΕΑΣ
|8
|ΒΛΑΧΟΣ
|ΧΡΗΣΤΟΣ
|ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
|9
|ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ
|ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
|ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
|10
|ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ
|ΜΑΡΙΑΝΘΗ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|11
|ΕΥΓΕΝΟΠΟΥΛΟΣ
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
|12
|ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|13
|ΚΑΡΑΤΖΑΣ
|ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
|ΗΡΑΚΛΗΣ
|14
|ΚΟΚΚΙΝΟΣ
|ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
|ΘΕΟΦΑΝΗΣ
|15
|ΚΟΡΔΑΣ
|ΘΕΟΔΩΡΟΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|16
|ΚΟΣΣΑΡΑΣ
|ΧΡΗΣΤΟΣ
|ΗΛΙΑΣ
|17
|ΚΟΥΓΙΑ
|ΕΛΕΝΗ
|ΜΙΧΑΗΛ
|18
|ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|ΑΛΕΞΙΟΣ
|19
|ΛΑΤΑΝΗΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
|20
|ΜΑΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ
|ΑΡΗΣ
|ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ
|21
|ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ
|ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|22
|ΜΑΡΚΟΥ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|23
|ΡΑΛΛΗ
|ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|24
|ΡΕΝΤΖΗΣ
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|ΠΑΝΑΓΗΣ
|25
|ΤΣΑΓΡΗΣ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|26
|ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
|ΣΠΥΡΙΔΩΝ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΟΝΟΜΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ : ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ
ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ : ΚΟΥΝΑΒΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του Παναγιώτη
|ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
|Α/Α
|ΕΠΩΝΥΜΟ
|ΟΝΟΜΑ
|ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ
|1
|ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ
|ΕΛΕΝΗ
|ΗΡΑΚΛΗΣ
|2
|ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
|ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
|3
|ΑΛΑΤΖΑΣ
|ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
|ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
|4
|ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΣΠΥΡΙΔΩΝ
|5
|ΑΜΑΞΑΣ
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|ΧΡΗΣΤΟΣ
|6
|ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
|7
|ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΣ
|ΗΛΙΑΣ
|ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
|8
|ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
|ΧΡΗΣΤΟΣ
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|9
|ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ
|ΕΛΕΝΗ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|10
|ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
|ΑΝΤΩΝΙΟΣ
|ΗΛΙΑΣ
|11
|ΓΕΩΡΓΑΚΗ
|ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
|ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
|12
|ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
|13
|ΓΙΩΤΗ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|14
|ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|15
|ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
|ΣΠΥΡΙΔΩΝ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|16
|ΚΑΒΑΛΙΕΡΟΣ
|ΑΝΔΡΕΑΣ
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|17
|ΚΑΡΑΒΟΥΛΙΑΣ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|18
|ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
|19
|ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|20
|ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΣ
|ΦΟΙΒΟΣ – ΣΠΥΡΙΔΩΝ
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|21
|ΚΑΡΑΣΠΗΛΙΟΣ
|ΗΛΙΑΣ
|ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
|22
|ΚΑΤΣΑΪΤΗΣ
|ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|23
|ΚΑΤΣΑΡΑΚΗΣ
|ΖΑΧΑΡΙΑΣ
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|24
|ΚΕΤΣΟΓΙΑΝ
|ΣΕΡΚΟΣ
|ΜΙΡΑΝ
|25
|ΚΕΦΑΛΑΣ
|ΑΝΔΡΕΑΣ-ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|26
|ΚΟΛΛΙΟΠΟΥΛΟΣ
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|27
|ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ(ΜΑΘΙΟΣ)
|ΜΙΧΑΗΛ
|ΜΑΤΘΑΙΟΣ
|28
|ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ
|ΣΩΤΗΡΙΟΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|29
|ΚΟΥΝΑΔΗΣ
|ΑΝΔΡΕΑΣ
|ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
|30
|ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΑΣ
|ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
|ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
|31
|ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|32
|ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
|ΜΑΡΙΑ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|33
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΤΟΣ
|ΓΑΒΡΙΗΛ
|ΕΥΘΥΜΙΟΣ
|34
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ
|ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ
|ΑΝΔΡΕΑΣ
|35
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ
|ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
|ΘΕΟΔΩΡΟΣ
|36
|ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
|ΤΙΜΟΛΕΩΝ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|37
|ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
|ΦΩΤΕΙΝΗ
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|38
|ΚΩΣΤΟΥΡΟΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|39
|ΛΕΧΟΥΡΙΤΗΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|40
|ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
|ΟΡΕΣΤΗΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|41
|ΛΙΑΠΗΣ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|42
|ΛΥΜΠΕΡΗΣ
|ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
|ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ
|43
|ΜΑΝΤΖΩΡΟΣ
|ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
|ΑΘΑΝΑΑΣΙΟΣ
|44
|ΜΕΤΣΟΒΙΤΗΣ
|ΣΠΥΡΙΔΩΝ
|ΘΕΟΦΑΝΗΣ
|45
|ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
|ΑΓΓΕΛΟΣ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|46
|ΜΙΝΤΖΑΣ
|ΡΑΦΑΗΛ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|47
|ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ
|ΑΓΓΕΛΟΣ
|ΚΙΜΩΝ
|48
|ΜΟΣΧΟΒΑΚΗΣ
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|ΑΝΔΡΕΑΣ
|49
|ΜΟΥΡΙΚΗΣ
|ΑΝΔΡΕΑΣ
|ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
|50
|ΜΠΑΚΑΣ
|ΣΤΑΥΡΟΣ
|ΑΝΤΩΝΙΟΣ
|51
|ΜΠΑΛΚΑΜΟΣ
|ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
|ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ
|52
|ΜΠΑΡΛΗΣ
|ΚΙΜΩΝΑΣ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|53
|ΜΠΙΝΙΕΡΗΣ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|ΗΛΙΑΣ
|54
|ΜΠΟΚΑΡΗΣ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|55
|ΝΙΚΟΛΕΤΟΠΟΥΛΟΣ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|ΑΝΤΩΝΙΟΣ
|56
|ΞΥΓΚΑΚΗ
|ΦΩΤΕΙΝΗ
|ΜΙΧΑΗΛ
|57
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|58
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
|ΦΙΛΙΠΠΑΣ
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|59
|ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
|60
|ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
|ΑΓΓΕΛΗΣ
|ΣΠΥΡΙΔΩΝ
|61
|ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
|ΑΝΔΡΕΑΣ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|62
|ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|63
|ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ
|ΕΛΕΝΗ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|64
|ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
|ΣΩΤΗΡΙΟΣ
|ΗΛΙΑΣ
|65
|ΡΑΘΩΣΗ
|ΜΑΡΙΑ – ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|66
|ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΥ
|ΒΑΣΙΛΙΚΗ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|67
|ΣΑΡΔΕΛΗ
|ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
|ΠΕΤΡΟΣ
|68
|ΣΙΝΟΣ
|ΑΛΕΞΙΟΣ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|69
|ΣΠΑΘΗ
|ΑΝΔΡΙΑΝΑ
|ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
|70
|ΣΠΑΝΟΣ
|ΧΡΗΣΤΟΣ
|ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
|71
|ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
|ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|72
|ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|73
|ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|ΜΙΧΑΗΛ
|74
|ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
|ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|75
|ΣΤΑΥΡΟΥ
|ΠΥΡΡΟΣ
|ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
|76
|ΣΧΟΙΝΑΣ
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ
|77
|ΤΑΓΚΑΛΑΚΗΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|78
|ΤΑΛΑΓΑΝΗΣ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|ΛΑΜΠΡΟΣ
|79
|ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
|80
|ΤΣΑΣΕΡΛΗΣ
|ΜΙΧΑΗΛ
|ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
|81
|ΤΣΟΓΚΑ
|ΒΑΣΙΛΙΚΗ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|82
|ΧΑΤΖΗΣ
|ΗΛΙΑΣ
|ΜΙΧΑΛΗΣ
|83
|ΧΑΤΖΗΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
|84
|ΧΡΟΝΑΣ
|ΛΕΩΝΙΔΑΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ
|Α/Α
|ΕΠΩΝΥΜΟ
|ΟΝΟΜΑ
|ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ
|1
|ΑΓΓΕΛΗΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
|2
|ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
|ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
|ΘΕΟΔΩΡΟΣ
|3
|ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ
|ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
|ΑΝΔΡΕΑΣ
|4
|ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|ΑΝΔΡΕΑΣ
|5
|ΒΑΜΒΑΚΑ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
|ΑΝΔΡΕΑΣ
|6
|ΒΕΡΡΑΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|7
|ΒΕΤΟΥΛΑΣ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|ΑΝΔΡΕΑΣ
|8
|ΒΟΥΤΣΙΝΑΣ
|ΑΛΕΞΙΟΣ
|ΘΕΟΧΑΡΗΣ
|9
|ΓΕΡΑΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
|10
|ΓΙΑΧΑΛΗΣ
|ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|11
|ΓΚΟΛΦΙΝΟΠΟΥΛΟΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|12
|ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΥ
|ΑΓΓΕΛΙΚΗ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|13
|ΓΡΟΥΖΗΣ
|ΑΝΔΡΕΑΣ
|ΣΠΥΡΟΒΑΣΙΛΗΣ
|14
|ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
|ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|15
|ΙΑΤΡΟΥ
|ΑΘΗΝΑ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|16
|ΚΑΡΔΑΡΑΣ
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|17
|ΚΑΤΣΕΝΟΣ
|ΣΤΑΥΡΟΣ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|18
|ΚΕΦΑΛΑΣ
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|19
|ΚΟΖΙΩΡΗΣ
|ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
|ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
|20
|ΚΟΝΔΥΛΗΣ
|ΘΕΟΔΩΡΟΣ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|21
|ΚΟΥΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
|ΦΩΤΙΟΣ
|ΣΩΤΗΡΙΟΣ
|22
|ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΑΝΟΣ
|ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|23
|ΚΩΣΤΑΝΤΑΡΑΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
|24
|ΛΑΖΑΝΑΣ
|ΘΕΟΦΑΝΗΣ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|25
|ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
|ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|26
|ΜΑΚΡΥΠΟΔΗΣ
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|27
|ΜΕΡΛΙΓΚΑΣ
|ΦΩΤΙΟΣ
|ΑΝΔΡΕΑΣ
|28
|ΜΟΙΡΑΛΙΩΤΗΣ
|ΜΙΧΑΗΛ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|29
|ΝΤΟΤΣΙΚΑΣ
|ΑΝΔΡΕΑΣ
|ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
|30
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
|ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|31
|ΠΑΝΟΥΣΗ
|ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ
|ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
|32
|ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
|ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
|ΑΛΕΞΙΟΣ
|33
|ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|ΜΗΝΑΣ
|34
|ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
|ΣΠΥΡΙΔΩΝ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|35
|ΠΕΦΑΝΗΣ
|ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
|ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
|36
|ΠΛΕΓΑΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|37
|ΠΟΥΛΙΔΑ
|ΟΛΓΑ
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|38
|ΣΙΝΟΣ
|ΑΓΓΕΛΟΣ
|ΣΩΤΗΡΙΟΣ
|39
|ΣΚΑΓΙΑΣ
|ΑΝΔΡΕΑΣ
|ΧΡΗΣΤΟΣ
|40
|ΣΤΑΣΙΝΟΣ
|ΛΑΜΠΡΟΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|41
|ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
|ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|42
|ΣΥΝΟΔΙΝΟΥ
|ΚΟΡΑΛΙΑ
|ΑΝΔΡΕΑΣ
|43
|ΤΖΑΜΑΚΟΥ
|ΘΕΩΝΗ
|ΜΙΧΑΗΛ
|44
|ΤΖΕΡΜΠΙΝΟΣ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|45
|ΤΣΑΚΑΛΟΥ
|ΟΛΓΑ
|ΣΟΦΟΚΛΗΣ
|46
|ΤΣΑΛΑΜΙΔΑΣ
|ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
|ΗΛΙΑΣ
|47
|ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ
|ΑΝΔΡΕΑΣ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|48
|ΤΣΟΥΡΑΜΑΝΗΣ
|ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|49
|ΦΟΡΤΩΣΗΣ
|ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|50
|ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|ΑΝΔΡΕΑΣ
|ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
|Α/Α
|ΕΠΩΝΥΜΟ
|ΟΝΟΜΑ
|ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ
|1
|CARUSO
|EMILIANO-ROSARIO
|ANGELO
|2
|MUTUSIS
|JULIA
|VLADIMIR
|3
|ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
|ΜΙΧΑΗΛ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|4
|ΑΛΜΠΑΝΗΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΘΕΟΔΩΡΟΣ
|5
|ΑΝΔΡΙΕΛΛΟΣ
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|6
|ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ
|ΕΛΕΝΗ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|7
|ΑΝΤΥΠΑΣ-ΧΑΙΚΑΛΗΣ
|ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|8
|ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ
|ΑΘΗΝΑ
|ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
|9
|ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ
|ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ (ΜΑΝΤΥ)
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|10
|ΑΡΓΥΡΟΣ
|ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|11
|ΒΑΡΔΑΛΟΣ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|12
|ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ(ΑΚΗΣ)
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|13
|ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ
|ΣΠΥΡΙΔΩΝ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|14
|ΒΕΡΓΗ
|ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
|ΣΠΥΡΙΔΩΝ
|15
|ΒΟΥΡΛΙΟΓΚΑΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ
|16
|ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
|ΧΡΗΣΤΟΣ
|ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
|17
|ΓΑΛΑΡΙΩΤΗΣ
|ΜΑΡΙΟΣ
|ΣΠΥΡΙΔΩΝ
|18
|ΓΕΡΟΝΤΙΔΗΣ
|ΛΕΩΝΙΔΑΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|19
|ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ
|ΣΟΦΙΑ
|ΑΝΔΡΕΑΣ
|20
|ΓΙΑΝΝΟΥΛΙΑΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|21
|ΓΚΟΤΣΗΣ
|ΑΝΔΡΕΑΣ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|22
|ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
|ΧΡΗΣΤΟΣ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|23
|ΕΥΣΤΡΑΤΙΑΔΗΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
|24
|ΖΑΠΑΝΤΙΩΤΗΣ
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|25
|ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|26
|ΖΑΧΟΥΛΙΤΗΣ
|ΧΡΗΣΤΟΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|27
|ΖΙΠΗΤΑΣ
|ΘΕΟΔΩΡΟΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|28
|ΖΟΥΛΑΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|29
|ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ
|ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|30
|ΘΟΥΑΣ
|ΚΥΡΙΑΚΟΣ
|ΣΩΚΡΑΤΗΣ
|31
|ΙΑΤΡΟΥ
|ΣΠΥΡΙΔΩΝ
|ΗΛΙΑΣ
|32
|ΙΩΣΗΦΙΔΗ
|ΕΛΙΣΑΒΕΤ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|33
|ΚΑΛΑΜΠΟΚΑΣ
|ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|34
|ΚΑΛΙΑΚΟΥΔΑΣ
|ΑΛΕΞΙΟΣ
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|35
|ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ
|ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|36
|ΚΑΛΟΣ
|ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|37
|ΚΑΜΗΛΑΡΗΣ
|ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
|ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
|38
|ΚΑΜΠΕΡΟΣ
|ΑΛΕΞΙΟΣ
|ΠΑΝΟΣ
|39
|ΚΑΡΑΒΙΩΤΗΣ
|ΓΚΟΛΦΙΝΟΣ (ΑΚΗΣ)
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|40
|ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
|41
|ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ
|ΡΟΔΙΑ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|42
|ΚΑΡΑΤΖΑΣ
|ΣΠΥΡΙΔΩΝ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|43
|ΚΑΡΔΑΡΑΣ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|44
|ΚΑΣΣΑΡΗΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|45
|ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|ΘΕΟΔΩΡΟΣ
|46
|ΚΙΑΦΑ
|ΓΡΑΜΟΖ
|ΣΚΕΝΤΕΡ
|47
|ΚΟΛΟΚΥΘΟΠΟΥΛΟΣ
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
|48
|ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ
|ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
|ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
|49
|ΚΟΣΚΙΝΑΣ
|ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|50
|ΚΟΥΒΕΛΙΩΤΗ
|ΘΕΟΔΩΡΑ
|ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
|51
|ΚΟΥΜΑΝΑΚΟΣ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|ΠΕΤΡΟΣ
|52
|ΚΟΥΝΑΒΗΣ
|ΑΝΤΩΝΙΟΣ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|53
|ΚΟΥΝΑΔΗΣ
|ΜΑΡΙΟΣ
|ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
|54
|ΚΟΥΤΣΗΣ
|ΘΕΟΔΩΡΟΣ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|55
|ΚΟΥΦΗΣ
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|56
|ΚΡΙΚΗΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
|57
|ΚΡΙΜΠΑΣ
|ΑΝΔΡΕΑΣ
|ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
|58
|ΚΤΕΝΑΣ
|ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ – ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
|ΑΝΤΩΝΙΟΣ
|59
|ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΧΡΗΣΤΟΣ
|60
|ΚΥΡΟΣΙΜΟΣ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|61
|ΛΕΚΚΑΣ
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|ΧΡΗΣΤΟΣ
|62
|ΛΙΟΛΙΟΣ
|ΛΑΜΠΡΟΣ
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|63
|ΜΑΚ ΛΑΡΕΝ
|ΜΑΡΙΑ
|ΠΕΤΡΟΣ
|64
|ΜΑΥΡΙΔΗΣ
|ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|65
|ΜΕΝΤΖΑ
|ΖΩΗ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|66
|ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ
|67
|ΜΕΝΤΖΙΝΗΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΧΡΗΣΤΟΣ
|68
|ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
|69
|ΜΠΙΡΑΤΣΗΣ
|ΠΥΡΡΟΣ
|ΡΟΛΑΝΤ
|70
|ΜΩΡΑΪΤΗΣ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|71
|ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΣΠΗΛΙΟΣ
|72
|ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|73
|ΝΤΑΒΛΟΥΡΟΣ
|ΣΩΤΗΡΙΟΣ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|74
|ΝΤΕΛΗΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|75
|ΝΤΙΝΤΗΣ
|ΛΑΜΠΡΟΣ
|ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
|76
|ΝΤΟΥΣΙΑ
|ΔΙΟΝΥΣΙΑ
|ΑΝΔΡΕΑΣ
|77
|ΠΑΛΟΥΜΗΣ
|ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|78
|ΠΑΛΥΒΟΣ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
|79
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
|ΘΕΟΦΑΝΗΣ
|ΠΕΤΡΟΣ
|80
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
|ΑΛΕΞΙΟΣ
|ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
|81
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|ΧΡΗΣΤΟΣ
|82
|ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ
|ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
|ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
|83
|ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ
|ΧΡΥΣΟΥΛΑ
|ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
|84
|ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
|85
|ΠΑΠΑΓΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|86
|ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ
|ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ
|ΚΟΣΜΑΣ
|87
|ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
|88
|ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|89
|ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
|ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|90
|ΠΑΠΑΜΗΤΡΟΥ
|ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
|ΜΙΧΑΗΛ
|91
|ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ
|ΣΟΦΙΑ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|92
|ΠΑΤΟΥΧΑΣ
|ΑΝΔΡΕΑΣ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|93
|ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ
|ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ
|ΧΡΗΣΤΟΣ
|94
|ΠΛΕΣΣΑΣ
|ΠΕΤΡΟΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|95
|ΠΟΓΙΑΝΑ
|ΑΛΝΤΟ
|ΦΑΤΜΙΡ
|96
|ΡΑΛΛΗ
|ΙΩΑΝΝΑ
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|97
|ΡΗΓΑ
|ΒΑΣΙΛΙΚΗ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|98
|ΣΚΕΝΤΖΟΣ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|99
|ΣΟΦΙΑΝΙΔΗΣ
|ΣΩΚΡΑΤΗΣ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|100
|ΣΠΑΘΗΣ
|ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
|ΠΑΝΑΓΗΣ
|101
|ΣΠΑΝΟΣ
|ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
|ΑΝΤΩΝΙΟΣ
|102
|ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
|ΘΕΟΔΩΡΟΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|103
|ΣΤΑΜΟΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|104
|ΣΤΑΣΙΝΟΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|105
|ΣΤΕΡΓΙΟΣ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|ΑΝΔΡΕΑΣ
|106
|ΣΤΕΡΓΙΟΥ
|ΦΩΤΙΟΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|107
|ΤΖΕΚΙΝΟ
|ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ
|ΕΜΑΝΟΥΕΛΕ
|108
|ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ
|ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
|ΑΝΔΡΕΑΣ
|109
|ΤΡΙΛΙΒΑΣ
|ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
|ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
|110
|ΤΣΕΡΕΝΤΖΟΥΛΙΑΣ
|ΑΝΔΡΕΑΣ
|ΣΩΤΗΡΙΟΣ
|111
|ΤΣΙΑΚΟΣ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|112
|ΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ
|ΜΑΡΙΑ
|ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
|113
|ΧΑΡΙΖΑΪ
|ΜΑΡΙΑ
|ΣΠΙΡΟ
|114
|ΧΙΩΤΗΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΘΕΟΦΙΛΟΣ
|115
|ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|ΧΡΗΣΤΟΣ
|116
|ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
|118
|ΧΡΥΣΟΣ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΟΝΟΜΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ : ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΗΣ
ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ : ΛΟΥΛΟΥΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του Ηλία
|ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
|Α/Α
|ΕΠΙΘΕΤΟ
|ΟΝΟΜΑ
|ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ
|1
|ΑΝΔΡΙΟΣΟΠΟΥΛΟΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|2
|ΑΣΚΟΥΝΗ
|ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|3
|ΒΙΚΑΤΟΣ
|ΗΛΙΑΣ
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|4
|ΔΕΛΕΓΚΟΣ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|5
|ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
|ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ
|ΠΟΛΥΒΙΟΣ
|6
|ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
|7
|ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ
|ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
|ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
|8
|ΚΑΛΟΥΔΗΣ
|ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|9
|ΚΑΠΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
|ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|10
|ΚΑΡΑΜΟΥΖΗΣ
|ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
|ΑΝΔΡΕΑΣ
|11
|ΚΑΤΣΑΙΤΗΣ
|ΦΩΤΙΟΣ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|12
|ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
|ΦΩΤΙΟΣ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|13
|ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
|14
|ΜΑΚΡΗΣ
|ΕΥΘΥΜΙΟΣ
|ΣΩΤΗΡΙΟΣ
|15
|ΜΑΡΑΒΕΛΙΑΣ
|ΞΕΝΟΦΩΝ
|ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
|16
|ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|17
|ΝΙΑΧΟΣ
|ΣΠΥΡΙΔΩΝ
|ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
|18
|ΝΤΕΡΝΤΕΣ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|19
|ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ
|ΣΠΥΡΙΔΩΝ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|20
|ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|21
|ΠΥΡΡΗΣ
|ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
|ΗΛΙΑΣ
|22
|ΣΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ
|ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|23
|ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
|ΠΕΤΡΟΣ
|ΘΕΟΔΩΡΟΣ
|24
|ΣΤΕΛΛΑΤΟΣ
|ΑΝΔΡΕΑΣ
|ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
|25
|ΤΣΑΛΠΑΤΟΥΡΟΣ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|26
|ΤΣΑΠΑΛΟΣ
|ΧΡΗΣΤΟΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|27
|ΦΑΚΙΤΣΑ
|ΔΗΜΗΤΡΑ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|28
|ΦΩΤΟΥ
|ΑΝΔΡΕΑΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|29
|ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
|ΜΑΡΙΑ
|ΧΡΗΣΤΟΣ
|ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ
|Α/Α
|ΕΠΙΘΕΤΟ
|ΟΝΟΜΑ
|ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ
|1
|ΑΝΔΡΕΟΥ
|ΜΙΧΑΗΛ
|ΚΥΡΙΑΚΟΣ
|2
|ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
|ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
|ΛΟΥΚΑΣ
|3
|ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|4
|ΒΑΡΕΛΤΖΗΣ
|ΧΡΗΣΤΟΣ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|5
|ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
|ΘΕΟΔΟΣΗΣ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|6
|ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|7
|ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|8
|ΚΛΗΡΗΣ
|ΣΩΤΗΡΙΟΣ
|ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
|9
|ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ
|ΧΡΗΣΤΟΣ
|ΑΛΕΞΙΟΣ
|10
|ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|11
|ΜΠΟΥΧΑΓΙΕΡ
|ΑΝΤΩΝΙΟΣ
|ΙΩΣΗΦ
|12
|ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ
|ΜΑΡΙΑ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|13
|ΞΕΝΟΣ
|ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
|ΓΑΒΡΙΗΛ
|14
|ΠΑΝΙΤΣΑ
|ΔΗΜΗΤΡΑ
|ΑΝΔΡΕΑΣ
|15
|ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
|ΕΛΕΝΗ
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|16
|ΠΑΠΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ
|ΧΡΙΣΤΙΝΑ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|17
|ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΧΡΗΣΤΟΣ
|18
|ΠΟΜΩΝΗΣ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
|19
|ΡΙΤΣΙΝΙΑΣ
|ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
|ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
|20
|ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ
|ΑΝΔΡΕΑΣ
|ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
|21
|ΤΣΑΟΥΣΗΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
|22
|ΤΣΙΜΠΟΥΚΗΣ
|ΑΛΕΞΙΟΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|23
|ΦΑΛΙΕΡΗΣ
|ΣΩΤΗΡΙΟΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
|Α/Α
|ΕΠΙΘΕΤΟ
|ΟΝΟΜΑ
|ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ
|1
|ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ
|ΧΡΙΣΤΙΝΑ
|ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
|2
|ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΥ
|ΠΗΝΕΛΟΠΗ
|ΓΑΒΡΙΗΛ
|3
|ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
|4
|ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
|ΔΙΟΝΥΣΙΑ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|5
|ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΑΣΗΜΑΚΗΣ
|6
|ΑΣΚΟΥΝΗΣ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|7
|ΒΑΒΟΥΛΙΩΤΗΣ
|ΑΝΤΩΝΙΟΣ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|8
|ΒΑΣΑΤΗΣ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|9
|ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΥ
|ΚΑΛΛΙΟΠΗ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|10
|ΓΚΟΝΤΑΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|11
|ΓΟΝΗ
|ΜΑΡΓΑΡΩ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|12
|ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
|ΑΓΓΕΛΟΣ
|ΧΡΗΣΤΟΣ
|13
|ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
|ΝΙΚΗ
|ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
|14
|ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ
|ΜΙΧΑΛΙΑ-ΜΑΡΙΑ
|ΘΕΟΔΩΡΟΣ
|15
|ΚΑΤΣΙΦΑΡΑΣ
|ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|16
|ΚΛΑΥΔΙΑΝΟΣ
|ΑΝΔΡΕΑΣ
|ΑΤΖΟΥΛΟΣ-ΑΓΓΕΛΟΣ
|17
|ΚΟΛΛΙΟΠΟΥΛΟΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΑΝΔΡΕΑΣ
|18
|ΚΟΥΪΤΩΡΟΣ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|19
|ΛΟΒΕΡΔΟΥ
|ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|20
|ΛΟΥΛΟΥΔΗΣ
|ΘΕΟΔΩΡΟΣ
|ΗΛΙΑΣ
|21
|ΜΑΝΙΑΡΗ
|ΘΕΟΔΩΡΑ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|22
|ΜΠΑΖΑΡΟΓΛΟΥ
|ΚΥΡΙΑΚΟΣ
|ΛΑΜΠΡΟΣ
|23
|ΜΠΑΡΟΥΝΗΣ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|24
|ΜΠΙΝΙΟΥ
|ΑΡΙΣΤΕΑ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ
|ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
|25
|ΜΠΟΥΣΙΩΤΗΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|26
|ΜΩΡΟΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|27
|ΝΙΚΟΛΑΟΥ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|ΣΠΥΡΙΔΩΝ
|28
|ΝΙΚΟΛΕΤΟΠΟΥΛΟΣ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
|29
|ΞΥΠΟΛΙΑΣ
|ΒΥΡΩΝ
|ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
|30
|ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
|ΦΙΛΙΠΠΟΣ
|ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
|31
|ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|ΜΕΓΑΚΛΗΣ
|32
|ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
|ΧΡΗΣΤΟΣ
|ΗΛΙΑΣ
|33
|ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
|ΓΕΩΡΓΙΑ
|ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
|34
|ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
|ΕΥΘΥΜΙΟΣ
|ΑΝΔΡΕΑΣ
|35
|ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
|ΣΤΑΜΑΤΗΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|36
|ΠΑΠΑΜΑΤΘΑΙΟΥ
|ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ-ΙΩΝ
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|37
|ΠΑΧΗΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΛΑΜΠΡΟΣ
|38
|ΣΑΛΠΟΓΛΟΥ
|ΜΑΡΙΑ
|ΚΥΡΙΑΚΟΣ
|39
|ΣΑΡΔΕΛΗΣ
|ΣΩΤΗΡΙΟΣ
|ΜΙΧΑΗΛ
|40
|ΣΠΑΤΙΩΤΗΣ
|ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|41
|ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
|ΣΟΦΙΑ
|ΧΡΗΣΤΟΣ
|42
|ΣΤΡΑΤΟΥ
|ΑΝΝΑ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|43
|ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ
|44
|ΤΟΥΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
|ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|45
|ΤΣΙΝΤΩΝΗΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΧΡΗΣΤΟΣ
|46
|ΤΡΙΓΚΑΣ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|47
|ΤΣΙΧΛΙΑ
|ΓΕΩΡΓΙΑ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|48
|ΧΑΒΑΣ
|ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|49
|ΧΑΣΑΠΗΣ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
|ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
|50
|ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|51
|ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ
|ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
|ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΟΝΟΜΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ: ΠΑΝΑΓΙΑΛΕΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑΚΗ ΚΙΝΗΣΗ
ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ: ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Λουκά
|ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
|Α/Α
|ΕΠΙΘΕΤΟ
|ΟΝΟΜΑ
|ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ
|1
|JANI
|VALENTIN
|ΣΟΤΗΡΙΣ
|2
|ΒΛΑΧΟΣ
|ΘΕΟΔΩΡΟΣ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|3
|ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|ΘΕΟΔΩΡΟΣ
|4
|ΓΚΡΑΙΚΙΩΤΟΥ
|ΑΝΘΗ
|ΘΕΟΔΩΡΟΣ
|5
|ΓΚΡΑΙΚΙΩΤΗΣ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|ΘΕΟΔΩΡΟΣ
|6
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|7
|ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ
|ΒΑΣΙΛΙΚΗ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|8
|ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ
|ΜΙΧΑΗΛ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|9
|ΚΑΝΕΛΛΗΣ
|ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
|ΑΝΔΡΕΑΣ
|10
|ΚΟΥΝΙΝΙΩΤΗΣ
|ΝΙΚΗΤΑΣ
|ΑΝΔΡΕΑΣ
|11
|ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|ΣΠΥΡΙΔΩΝ
|12
|ΛΕΠΕΝΙΩΤΗ
|ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|13
|ΜΑΡΝΕΛΗ
|ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|14
|ΜΠΟΥΡΗΣ
|ΠΑΥΛΟΣ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|15
|ΜΠΟΥΡΝΑΖΟΥ
|ΑΝΔΡΙΑΝΑ-ΣΤΕΦΑΝΙΑ
|ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
|16
|ΝΙΚΟΛΑΟΥ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΑΝΤΩΝΙΟΣ
|17
|ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|18
|ΠΑΠΑΝΑΓΝΟΥ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
|19
|ΠΕΤΡΟΥ
|ΑΡΓΥΡΙΟΣ
|ΧΡΗΣΤΟΣ
|20
|ΣΙΔΕΡΗΣ
|ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|21
|ΤΖΟΒΟΛΟΥ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
|ΣΩΤΗΡΙΟΣ
|22
|ΤΣΑΚΑΛΟΣ
|ΑΣΗΜΑΚΗΣ
|ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΣ
|23
|ΦΙΛΗΣ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|24
|ΦΙΛΙΠΠΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
|ΓΕΩΡΓΙΑ
|ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
|25
|ΨΑΡΡΑΚΟΣ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ
|Α/Α
|ΕΠΙΘΕΤΟ
|ΟΝΟΜΑ
|ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ
|1
|ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|2
|ΓΚΕΛΝΤΗ
|ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ
|ΗΛΙΑΣ
|3
|ΔΑΡΡΑΣ
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|4
|ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|5
|ΚΑΛΥΒΑΣ
|ΟΔΥΣΣΕΑΣ
|ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
|6
|ΚΑΝΑΚΑΡΗΣ
|ΜΙΧΑΗΛ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|7
|ΚΟΛΙΟΣ
|ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
|ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
|8
|ΚΟΜΗΣ
|ΣΩΤΗΡΙΟΣ
|ΑΝΤΩΝΙΟΣ
|9
|ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|10
|ΚΡΟΚΙΔΑΣ
|ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|11
|ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|12
|ΛΙΒΑΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΧΡΗΣΤΟΣ
|13
|ΣΙΑΦΛΑ
|ΓΕΩΡΓΙΑ
|ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
|14
|ΣΠΗΛΙΩΤΑΚΟΥ
|ΜΑΡΙΑ
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|15
|ΣΤΑΘΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
|ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|16
|ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ
|ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|17
|ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ
|ΔΑΜΙΑΝΟΣ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|18
|ΤΑΤΣΗ
|ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
|ΑΝΔΡΕΑΣ
|19
|ΤΗΛΙΓΑΔΑΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|20
|ΤΖΟΒΟΛΟΣ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|ΣΩΤΗΡΙΟΣ
|21
|ΦΩΤΕΙΝΟΣ
|ΣΤΑΜΑΤΗΣ
|ΚΥΡΙΑΚΟΣ
|ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
|Α/Α
|ΕΠΙΘΕΤΟ
|ΟΝΟΜΑ
|ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ
|1
|ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ
|ΑΓΓΕΛΟΣ
|ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
|2
|ΓΙΟΒΑ
|ΚΑΛΛΙΟΠΗ
|ΣΠΗΛΙΟΣ
|3
|ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
|4
|ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ
|ΜΑΡΙΑ
|ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
|5
|ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|6
|ΚΑΡΛΟΣ
|ΑΓΓΕΛΟΣ
|ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
|7
|ΚΟΥΝΙΝΙΩΤΗΣ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|ΑΝΔΡΕΑΣ
|8
|ΚΟΥΤΟΥΛΗΣ
|ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|9
|ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|ΗΡΑΚΛΗΣ
|10
|ΛΙΝΑΡΔΟΣ
|ΑΓΓΕΛΟΣ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|11
|ΜΑΝΕΤΑΣ
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
|12
|ΜΕΛΙΣΤΑΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΘΩΜΑΣ
|13
|ΜΠΑΜΠΑΛΗΣ
|ΧΡΗΣΤΟΣ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|14
|ΜΠΟΥΖΙΩΤΗΣ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|15
|ΠΑΝΤΑΖΗΣ
|ΦΩΤΙΟΣ
|ΧΡΗΣΤΟΣ
|16
|ΠΑΝΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|17
|ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ
|ΖΩΗ
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|18
|ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
|ΑΓΓΕΛΟΣ
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|19
|ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΛΟΥΚΑΣ
|20
|ΣΕΡΒΕΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΜΙΧΑΗΛ
|21
|ΤΡΙΓΩΝΗΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
|22
|ΦΡΑΝΤΖΗΣ
|ΧΡΗΣΤΟΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΟΝΟΜΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ: ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΜΕ ΟΡΑΜΑ
ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ: ΠΟΤΑΜΙΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του Διονυσίου
|ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
|Α/Α
|ΕΠΙΘΕΤΟ
|ΟΝΟΜΑ
|ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ
|1
|ΑΒΡΑΜΗΣ-ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΑΛΕΞΙΟΣ
|2
|ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΣΠΥΡΙΔΩΝ
|3
|ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ
|ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|4
|ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΜΑΤΘΑΙΟΣ
|5
|ΑΡΙΔΑ
|ΑΓΓΕΛΙΚΗ
|ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
|6
|ΓΑΡΒΡΙΗΛΟΠΟΥΛΟΣ
|ΜΙΧΑΗΛ
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|7
|ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
|ΠΕΤΡΟΣ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|8
|ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
|ΕΥΘΥΜΙΟΣ
|ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
|9
|ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
|ΣΠΗΛΙΟΣ
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|10
|ΔΡΟΥΓΟΥΤΗΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
|11
|ΖΟΡΜΠΑ
|ΒΑΣΙΛΙΚΗ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|12
|ΘΕΟΧΑΡΗΣ
|ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|13
|ΙΩΑΝΝΟΥ
|ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ
|ΣΩΚΡΑΤΗΣ
|14
|ΚΑΛΛΙΑΚΜΑΝΗΣ
|ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|15
|ΚΑΡΑΚΑΣΗΣ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
|16
|ΚΑΡΑΜΠΕΤ
|ΣΑΑΝΤ
|ΣΑΡΚΙΣ
|17
|ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΗΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΜΙΧΑΗΛ
|18
|ΚΟΡΔΑΣ
|ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|19
|ΚΟΥΝΑΒΗΣ
|ΠΑΥΛΟΣ
|ΑΝΔΡΕΑΣ
|20
|ΚΡΙΤΣΩΝΗΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ
|21
|ΚΤΕΝΟΠΟΥΛΟΣ
|ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
|ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
|22
|ΛΙΟΛΗΣ
|ΑΓΓΕΛΟΣ
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|23
|ΜΑΣΣΑΡΑΣ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
|24
|ΜΠΕΛΕΧΑΣ
|ΑΝΔΡΕΑΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|25
|ΜΠΙΛΑΛΗ
|ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
|ΕΥΘΥΜΙΟΣ-ΣΥΜΕΩΝ
|26
|ΝΙΦΟΡΑΣ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
|27
|ΝΤΑΝΟΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|28
|ΡΕΖΟΣ
|ΑΓΓΕΛΟΣ
|ΑΝΔΡΕΑΣ
|29
|ΡΩΣΗΣ
|ΕΡΙΣΙ
|ΑΧΙΛΛΕΑΣ
|30
|ΣΑΜΑΡΤΖΟΠΟΥΛΟΥ
|ΧΡΥΣΟΥΛΑ
|ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
|31
|ΣΚΛΗΡΗΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|32
|ΣΠΕΤΣΕΡΗΣ
|ΑΝΤΩΝΙΟΣ
|ΕΥΤΥΧΙΟΣ
|33
|ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
|ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
|ΦΩΤΙΟΣ
|34
|ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
|ΧΑΡΙΛΑΟΣ
|ΓΑΒΡΙΗΛ
|35
|ΤΖΟΛΑΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΦΩΤΙΟΣ
|36
|ΤΣΕΚΟ
|ΑΧΙΛΛΕΑΣ
|ΙΛΙΡ
|37
|ΤΣΙΑΝΙΚΑΣ
|ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|38
|ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|39
|ΦΛΩΡΑΤΟΥ
|ΜΑΡΙΑ
|ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
|40
|ΦΩΤΙΟΥ
|ΙΓΝΑΤΙΟΣ
|ΑΝΤΩΝΙΟΣ
|ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ
|Α/Α
|ΕΠΙΘΕΤΟ
|ΟΝΟΜΑ
|ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ
|1
|ΓΙΑΛΟΥΣΗΣ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|2
|ΓΟΥΡΓΟΥΡΙΝΗ
|ΜΑΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΑ
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|3
|ΔΙΔΑΧΟΣ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|4
|ΖΟΥΓΛΗ
|ΕΛΕΝΗ
|ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ
|5
|ΘΑΝΑΣΑΣ
|ΡΗΓΑΣ
|ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
|6
|ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
|ΧΡΗΣΤΟΣ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|7
|ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ
|ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|8
|ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ
|ΣΠΥΡΙΔΩΝ
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|9
|ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ
|ΑΝΔΡΕΑΣ
|ΧΡΗΣΤΟΣ
|10
|ΚΑΡΑΝΙΚΑ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
|ΕΥΘΥΜΙΟΣ
|11
|ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗ-ΧΑΧΑΛΗ
|ΕΥΘΑΛΙΑ
|ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
|12
|ΚΟΛΛΙΟΠΟΥΛΟΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ
|13
|ΚΟΤΙΚΙΑΝ
|ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
|ΣΩΤΗΡΙΟΣ
|14
|ΚΟΤΡΟΤΣΟΥ
|ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|15
|ΚΟΥΤΣΑΛΑΡΑΣ
|ΘΩΜΑΣ
|ΗΛΙΑΣ
|16
|ΛΟΥΚΑΤΟΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|17
|ΜΑΡΑΝΤΖΗΣ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|18
|ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
|19
|ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|20
|ΠΕΝΝΙΑΣ
|ΣΤΕΦΑΝΟΣ
|ΣΩΤΗΡΙΟΣ
|21
|ΣΑΦΑΚΑΣ
|ΑΝΔΡΕΑΣ
|ΜΙΧΑΗΛ
|22
|ΤΖΟΥΔΑΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΗΛΙΑΣ
|23
|ΤΟΜΑΡΑΣ
|ΘΕΟΔΩΡΟΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|24
|ΦΡΑΓΚΙΑΣ
|ΣΤΑΥΡΟΣ
|ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
|25
|ΧΟΥΜΟΥΡΙΤΗΣ
|ΑΝΤΩΝΙΟΣ
|ΘΩΜΑΣ
|ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
|Α/Α
|ΕΠΙΘΕΤΟ
|ΟΝΟΜΑ
|ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ
|1
|ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ
|ΜΑΡΙΑ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|2
|ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|ΑΛΕΞΙΟΣ
|3
|ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ
|ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|4
|ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
|ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
|ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
|5
|ΓΕΩΡΓΑΛΑΣ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|6
|ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|ΑΝΔΡΕΑΣ
|7
|ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|8
|ΓΕΩΡΜΑ
|ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|9
|ΓΚΟΛΦΙΝΟΠΟΥΛΟΣ
|ΑΝΤΩΝΙΟΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|10
|ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ
|ΧΡΗΣΤΟΣ
|ΘΕΟΔΩΡΟΣ
|11
|ΔΟΥΒΡΗ
|ΚΥΡΙΑΚΗ
|ΑΡΓΥΡΙΟΣ
|12
|ΕΛΕΟΥΑ
|ΙΩΣΗΦ
|ΑΜΠΝΤΕΛΜΕΓΚΙΝΤ
|13
|ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ
|ΑΝΤΩΝΙΟΣ
|ΑΝΔΡΕΑΣ
|14
|ΖΕΡΒΑΣ
|ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|15
|ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|16
|ΚΑΚΟΥΛΙΔΗ
|ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|17
|ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ
|ΣΩΤΗΡΙΟΣ
|ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
|18
|ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ
|ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|19
|ΚΑΡΑΔΗΜΑΣ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|ΣΤΑΥΡΟΣ
|20
|ΚΑΡΑΜΗΤΣΟΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|21
|ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑΣ
|ΗΛΙΑΣ
|ΣΠΥΡΙΔΩΝ
|22
|ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ
|ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|23
|ΚΕΦΑΛΛΟΠΟΥΛΟΣ
|ΦΙΛΙΠΠΟΣ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|24
|ΚΟΝΤΑΞΗΣ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
|25
|ΚΟΡΑΚΗΣ
|ΑΛΕΞΙΟΣ
|ΣΩΤΗΡΙΟΣ
|26
|ΚΟΤΡΟΥΤΣΟΥ
|ΚΑΛΛΙΟΠΗ-ΜΑΡΙΑ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|27
|ΚΟΥΡΗΣ
|ΣΤΑΥΡΟΣ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|28
|ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΙΝΑΣ
|ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
|ΠΕΤΡΟΣ
|29
|ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
|ΣΠΥΡΙΔΩΝ
|ΦΩΤΙΟΣ
|30
|ΜΑΤΘΑΙΟΥ
|ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ
|ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
|31
|ΜΑΥΡΟΕΙΔΗΣ
|ΑΛΕΞΙΟΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|32
|ΜΙΧΑΗΛ
|ΘΕΟΔΩΡΟΣ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|33
|ΜΙΧΑΛΑΤΟΣ
|ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|34
|ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ
|ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
|ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
|35
|ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ
|ΑΝΔΡΕΑΣ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|36
|ΜΑΡΚΟΣ
|ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
|ΑΝΔΡΕΑΣ
|37
|ΜΑΤΘΑΙΟΠΟΥΛΟΣ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
|38
|ΜΠΕΡΔΕ
|ΑΝΔΡΙΑΝΗ
|ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ
|39
|ΜΠΛΑΝΑΣ
|ΦΟΙΒΟΣ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
|40
|ΜΠΟΥΣΙΟΣ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|41
|ΜΥΛΩΝΑΚΟΣ
|ΘΕΟΔΩΡΟΣ
|ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
|42
|ΝΤΑΦΛΟΣ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
|43
|ΝΤΑΚΟΛΙΑΣ
|ΑΝΔΡΕΑΣ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|44
|ΞΟΥΛΟΣ
|ΧΡΗΣΤΟΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|45
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
|ΧΡΗΣΤΟΣ
|ΛΕΩΝΙΔΑΣ
|46
|ΠΑΝΤΕΛΗΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|47
|ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
|ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
|ΑΝΔΡΕΑΣ
|48
|ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
|ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|49
|ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|ΑΝΔΡΕΑΣ
|50
|ΠΑΠΑΖΩΗΣ
|ΑΝΔΡΕΑΣ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|51
|ΠΑΠΠΑΣ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|52
|ΠΑΠΠΑ
|ΣΟΦΙΑ
|ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
|53
|ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
|ΧΡΗΣΤΟΣ
|ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
|54
|ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ
|ΜΑΡΙΑ
|ΑΝΔΡΕΑΣ
|55
|ΠΟΛΥΖΩΗΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΧΡΗΣΤΟΣ
|56
|ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|57
|ΠΟΤΑΜΙΤΗΣ
|ΑΝΤΩΝΙΟΣ
|ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
|58
|ΡΕΜΟΥΝΔΟΥ
|ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ
|ΑΝΔΡΕΑΣ
|59
|ΣΙΝΟΣ
|ΧΡΗΣΤΟΣ
|ΜΙΧΑΗΛ
|60
|ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ
|ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
|ΣΠΗΛΙΟΣ
|61
|ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
|ΑΝΤΩΝΙΟΣ
|ΧΡΗΣΤΟΣ
|62
|ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ
|ΕΛΕΝΗ
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|63
|ΤΖΙΒΓΙΝΙΔΗΣ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|ΣΤΕΛΙΟΣ
|64
|ΤΖΙΜΗ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
|ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ
|65
|ΤΟΥΜΠΟΥΛΗΣ
|ΣΤΑΥΡΟΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|66
|ΤΣΟΠΑΝΑ
|ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|67
|ΤΣΟΥΜΠΕΛΗΣ
|ΘΕΟΔΩΡΟΣ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|68
|ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ
|ΣΩΤΗΡΙΑ
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|69
|ΧΑΡΙΤΩΝΙΔΗΣ
|ΣΑΜΨΩΝ
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News