Επιμελητήριο Αχαΐας: Εγκρίθηκαν πληρωμές 55,49 εκατ. ευρώ για μεταποίηση και εμπορία γεωργικών προϊόντων

Για σημαντική εξέλιξη για τις επιχειρήσεις που υλοποιούν επενδυτικά σχέδια στη μεταποίηση και την εμπορία γεωργικών προϊόντων κάνει λόγο το Επιμελητήριο Αχαΐας, μετά τη νέα απόφαση που αναρτήθηκε στη «Διαύγεια». Σύμφωνα με την ενημέρωση, εγκρίνεται η πληρωμή πράξεων ύψους άνω των 55,4 εκατ. ευρώ, ενώ προβλέπεται και η συνέχιση έργων με ορίζοντα ολοκλήρωσης έως τον Ιούνιο του 2027.

15 Απρ. 2026 13:15
Pelop News

Το Επιμελητήριο Αχαΐας, μέσω του Τμήματος Μεταποίησης και του Τμήματος Πρωτογενούς Τομέα, ενημερώνει τα μέλη του και την επιχειρηματική κοινότητα για τη νέα απόφαση που αναρτήθηκε στη «Διαύγεια», με την οποία εγκρίνεται η πληρωμή πράξεων που αφορούν τη μεταποίηση και εμπορία γεωργικών προϊόντων, διασφαλίζοντας την ομαλή μετάβαση των έργων από την προηγούμενη στη νέα προγραμματική περίοδο.

Η απόφαση προβλέπει την καταβολή ποσού ύψους 55.493.925,65 ευρώ, βάσει των οριστικοποιημένων στοιχείων πληρωμών έως το τέλος του 2025.

Βασίλης Δημόπουλος

Παράλληλα, διασφαλίζεται η συνέχιση των εν λόγω επενδυτικών σχεδίων με τον συνολικό προϋπολογισμό των συνεχιζόμενων έργων να ανέρχεται στα 78.922.799,90 ευρώ. Ως καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης των έργων ορίζεται η 30η Ιουνίου 2027.

Πρόκειται για μια ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη, καθώς ενισχύεται η ρευστότητα των επενδυτών που υλοποιούν έργα εκσυγχρονισμού, σε μια περίοδο όπου η αγορά βρίσκεται αντιμέτωπη με αυξημένο κόστος παραγωγής και καθυστερήσεις στις πληρωμές από αρμόδιους φορείς.

Γιώργος Παπαχριστόπουλος

Ο Πρόεδρος του Τμήματος Μεταποίησης, Βασίλης Δημόπουλος, δήλωσε: «Η έγκριση αυτών των πληρωμών αποτελεί μια θετική και αναγκαία εξέλιξη για τις επιχειρήσεις του κλάδου, που επενδύουν στη βελτίωση της παραγωγικής τους διαδικασίας. Η ενίσχυση της μεταποίησης είναι κρίσιμος παράγοντας για την αύξηση της προστιθέμενης αξίας των τοπικών προϊόντων και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας μας».

Από την πλευρά του, ο επικεφαλής του Τμήματος Πρωτογενούς Τομέα, Γιώργος Παπαχριστόπουλος, τόνισε:
«Η στήριξη των επενδύσεων που συνδέουν την αγροτική παραγωγή με τη μεταποίηση είναι καθοριστικής σημασίας για το μέλλον του πρωτογενούς τομέα. Οι αποφάσεις αυτές δίνουν ανάσα στους παραγωγούς και συμβάλλουν στη δημιουργία ενός πιο ανθεκτικού και βιώσιμου αγροδιατροφικού συστήματος».

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν το πλήρες κείμενο της απόφασης ΕΔΩ.

 

