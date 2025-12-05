Επιμελητήριο Αχαΐας: Η ΑΧΕΠΑΝ στον μεγαλύτερο γαστρονομικό διαγωνισμό Gelato της Ευρώπης ΦΩΤΟ

Στο Longarone της Ιταλίας η ΑΧΕΠΑΝ – Επιμελητήριο Αχαΐας  στον μεγαλύτερο γαστρονομικό διαγωνισμό Gelato της Ευρώπης.

05 Δεκ. 2025 10:13
Pelop News

Η ΑΧΕΠΑΝ – Επιμελητήριο Αχαΐας συμμετείχε δυναμικά στον μεγαλύτερο ευρωπαϊκό γαστρονομικό διαγωνισμό gelato, που πραγματοποιήθηκε στο Longarone της Ιταλίας, την ιστορική κοιτίδα του αυθεντικού gelato. Στο πλαίσιο του προγράμματος «Gelato on the Road», το οποίο προωθεί τον βιώσιμο πολιτιστικό τουρισμό και αναδεικνύει την τέχνη του χειροποίητου παγωτού, η ΑΧΕΠΑΝ οργάνωσε τον ελληνικό προκριματικό διαγωνισμό και στήριξε την διεθνή παρουσία της χώρας.

Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενίσχυση των γνώσεων των επαγγελματιών του τουρισμού σχετικά με την πράσινη καινοτομία, τη χρήση τοπικών προϊόντων και τις πρακτικές κυκλικής οικονομίας. Παράλληλα, διαμορφώνει τον Ευρωπαϊκό Δρόμο Παγωτού (ERoG), μια πολιτιστική διαδρομή που ενώνει 12 χώρες. Το 2025, η πρωτοβουλία απέκτησε πρόσθετο κύρος με την επίσημη κατοχύρωση του εμπορικού σήματος GELATO EUROPEAN ROUTE από το EUIPO.

Την ελληνική συμμετοχή συντόνισαν ο Διευθυντής της ΑΧΕΠΑΝ, Δρ. Δημήτρης Καραγιάννης, και ο Project Manager, κ. Μάριος Πραπόπουλος, αναδεικνύοντας την αξία της πιστοποίησης για τα μέλη του Επιμελητηρίου και την εξωστρέφεια της τοπικής οικονομίας.

Στον Μεγάλο Τελικό (30/11–3/12), την Ελλάδα εκπροσώπησε ο Νάσος Παπαδόπουλος και η αχαϊκή ομάδα των ζαχαροπλαστείων Caravel, προβάλλοντας αυθεντικές γεύσεις από πορτοκάλια Αιγίου, τεντούρα Πατρών και κουλούρια ελαιολάδου, αφήνοντας εξαιρετικές εντυπώσεις και ενισχύοντας τη διεθνή προβολή της Αχαΐας στον βιώσιμο γαστρονομικό τουρισμό.

