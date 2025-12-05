Επιμελητήριο Αχαΐας: «Η Πάτρα γίνεται κέντρο επιχειρηματικού διαλόγου»

Η καρδιά της ελληνικής επιχειρηματικότητας θα χτυπά στην Πάτρα το διήμερο 5 – 6 Δεκεμβρίου, καθώς η πόλη και το Επιμελητήριο Αχαΐας θα φιλοξενήσουν τη Γενική Συνέλευση της Κεντρικής Ενωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος (ΚΕΕΕ) -μια κορυφαία θεσμική διαδικασία και σημείο αναφοράς για τον επιχειρηματικό και αναπτυξιακό διάλογο σε εθνικό επίπεδο.