Επιμελητήριο Αχαΐας: «Η Πάτρα γίνεται κέντρο επιχειρηματικού διαλόγου»
Το Επιμελητήριο Αχαΐας φιλοξενεί τη Γενική Συνέλευση της Κεντρικής Ενωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος (ΚΕΕΕ) σήμερα 5 και αύριο Σάββατο 6 Δεκεμβρίου
Η καρδιά της ελληνικής επιχειρηματικότητας θα χτυπά στην Πάτρα το διήμερο 5 – 6 Δεκεμβρίου, καθώς η πόλη και το Επιμελητήριο Αχαΐας θα φιλοξενήσουν τη Γενική Συνέλευση της Κεντρικής Ενωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος (ΚΕΕΕ) -μια κορυφαία θεσμική διαδικασία και σημείο αναφοράς για τον επιχειρηματικό και αναπτυξιακό διάλογο σε εθνικό επίπεδο.
Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη
Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.
Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News